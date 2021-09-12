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Беспроводной дверной звонок CACAZI - доработка

Это будет короткий топик. Купил я год назад беспроводной дверной звонок CACAZI

На муське поиском находится много обзоров дверных звонков. Есть обзор и на этот конкретный вариант. Звонок мне очень нравится. Просто замечательный, без батареек, без проводов, десятки мелодий. Но вот повадились какие-то нехорошие люди кратковременно отключать в нашем квартале свет по ночам. Не знаю что там у них, может учения, может ближайшая стройка КЗ устраивает. Не важно. А важно то, что у этого замечательного дверного звонка выявился эксплуатационный недостаток. При пропадании питания он сбрасывается в исходное состояние. А в исходном состоянии он включен на полную громкость ( хорошая такая громкость) и на первую мелодию. И делает контрольный «прогон» звонка, типа гляньте дорогие хозяева, я включился!!! Терпение мое истощилось, когда сегодня в ночь с субботы на воскресенье в 4 утра (время самых сладких снов) свет вырубили в очередной раз ( и 3-й раз за месяц). Проснувшись, я решительно приступил к преодолению некомфортной ситуации. И за час с небольшим — преодолел. Возможно, кому-то пригодится.
Добавим к звонку резервное питание. В источнике питания звонка применена микросхема PN8015. Напряжение питания схемы звонка 5 вольт. Ищем подходящий литиевый аккумулятор.



Маленькие аккумуляторы можно поискать в фонариках с Али, в беспроводных наушниках, в Bluetooth адаптерах. Лучше, конечно, найти аккумулятор с платкой защиты ( на фото такой показан, но я не имею представления откуда он вытащен). Можно использовать тоненькие платки защиты от аккумуляторов от старых мобильных телефонов. Защита нужна, чтобы не убить литиевый аккумулятор после первого же длительного отключения сети. Актуально это скорее для дачных звонков. Для городской квартиры (мой случай) можно обойтись простым выключателем. В процессе доработки выяснилось, что в коробочке звонка можно разместить аккумулятор 10440 ( на самом деле использован аккумулятор от одноразовой электронной сигареты). Емкость аккумулятора 280 мАч. Ток потребления от резервного источника 9 мА (при напряжении аккумулятора 4.15 В). Аккумулятора должно хватать на сутки. Ниже на фотографиях схема и «конструкция». Печатная плата припаяна к сетевой вилке, но отпаивать ее не потребовалось, все нужные точки доступны.







Вот, собственно, и все.

Дополнительная информация
Дачный вариант домашнего животного


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  • 12 сентября 2021, 17:38
  • автор: stump
  • просмотры: 10817
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Комментарии (94)
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+
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  • nochkin
  • 12 сентября 2021, 17:53
+4
Сейчас тут начнут кидать тухлыми помидорами просто так, но мне нравится простой подход для решения таких проблем.
Проверять-заряжать может быть муторно, но зато упрощает сам «хак».
Я бы разве что подписал разъём снаружи, а то через пару месяцев можно и подзабыть где там что и вспоминать «продублированы ли минусы или там что-то другое».
+
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  • stump
  • 12 сентября 2021, 18:00
0
Отвечаю. :-)
Аккумулятор я поставил выбрав из барахольной коробки. заряжал я их год назад и на этом было 4.1 В. Поэтому ничего заряжать тут не требуется, надеюсь годами. Разъем с тремя контактами у меня дома «стандартный». Его нельзя включить неправильно.
Отвечаю еще и на незаданный вопрос. У меня самого был. Обратный ток шоттки при напряжении 1 вольт и нормальной температуре — единицы ( и менее) микроампер по даташиту. Поэтому аккумулятор скорее всего не вздуется при длительной эксплуатации.
Но через месяц, на всякий случай, померяю тестером.
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  • Z2K
  • 12 сентября 2021, 18:24
0
«Обратный ток шоттки при напряжении 1 вольт и нормальной температуре — единицы ( и менее) микроампер по даташиту»
— в аку саморазряд значительно больше и зависит от качества конструкции, химии и емкости аку.
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  • nochkin
  • 12 сентября 2021, 18:37
0
Про обратный ток это было понятно. У аккума саморазряд выше, чем ток через закрытый диод.
Если вырубает на несколько минут раз в неделю только, то должно хватить надолго.
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  • Kabron
  • 12 сентября 2021, 18:09
+24
Можно и нужно было сообразить зарядку от самого же звонка.
Разъем внешней зарядки в сетевом устройстве — дикость несусветная.
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  • stump
  • 12 сентября 2021, 18:13
+1
Согласен. Можно что-нибудь на tl431 — параллельный. другие варианты для лития — стремно. Но уже коробочку обратно повесил. Ну и выше я написал, что если отключения кратковременные, то ничего заряжать не требуется.
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  • stump
  • 12 сентября 2021, 18:27
+1
Я поясню, зарядка на алишной платке с TP4056 тут не годится. потому что если ей существенно снизить ток заряда, она перестает выключаться ( на уровне тока в 10 раз меньше). А гнать месяцами в литий даже несколько миллиампер — это плохая идея.
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0
Странно, вам палёные тп-шки значит попадались.
Я оригинальную те-пе-шку занижал для заряда 20мА током CR2032 аккумуляторных, и она четко отключалась по окончанию.
Где-то у этого парня был разбор с вскрытием тп-шек. Посмотрите.
Хотя суперконденсатор был бы тут уместнее, ниже отписался уже
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  • stump
  • 13 сентября 2021, 10:19
0
это работает только на абсолютно новеньких (по химии) литиях. На пользованных при малых токах на аккумуляторах 4.2 не достигается даже на бесконечном интервале. А пороги то у ТП4056 не изменяются…
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  • Aostspb
  • 13 сентября 2021, 16:34
+1
А пороги то у ТП4056 не изменяются…
Диод, включенный последовательно — не поможет?
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  • stump
  • 13 сентября 2021, 22:34
+1
Не пробовал, но вопрос интересный. Обычный диод, возможно вызовет подобие «генерации». Если 4056 выдает 1 ампер, то выключение будет при 100 мА. Это 0,7 В и эта величина больше гистерезса 4056. То есть после
полного выключения встроенный «вольтметр» вдруг неожиданно станет измерять меньшее напряжение ( на сколько — не знаю, потому что не знаю входного сопротивления схемы). С шотткой (лучше мощной и низковольтной) скорее всего можно попробовать.
======
ТП4056 исходно «левая», поскольку китайская. Поэтому в зависимости от экземпляра и степени убитости аккумулятора она может и на 1 ампере спокойно не выключаться. Лежит часами. Подойдешь, ткнешь ее пальцем — возьмет да и выключится.
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+1
Ну TP не китайской не бывает. Это их разработка.
Другое дело, что другие китайцы подделывают китайцев :)
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  • nochkin
  • 12 сентября 2021, 18:39
0
Постоянная подзарядка лития тоже не самый лучший режим. Тут надо городить что-то более интеллектуальное с отключением и зарядкой когда уже ниже 50% или типа того.
Нет смысла ради простоты переделки.
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  • Kabron
  • 12 сентября 2021, 18:33
0
Резистор + стабилитрон на 4.2В
всех делов
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  • nochkin
  • 12 сентября 2021, 18:39
0
Плохая идея. Не достаточно стабильно для лития.
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  • stump
  • 12 сентября 2021, 18:44
0
да вообще годятся только схемы с гистерезисом, а этого стабилитрон не умеет
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  • nochkin
  • 13 сентября 2021, 05:20
+1
Опять же ненужное усложнение конструкции.
Перфекционизм — забавное заболевание, но иногда оно выходит боком в виде кучи незаконченных идей.
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  • DVANru
  • 12 сентября 2021, 18:50
+2
Был такой. Месяца через два, когда не захотел общаться не то с представителем израильско-канадской фирмы, не то с почти сертифицированными монтажниками счетчиков газа, внешняя кнопка изсчезла, оставив нижнюю часть на стене. Конец истории.
+
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  • twice
  • 12 сентября 2021, 20:06
0
Согласен. Тоже нет звонка. Кнопка есть и не более того) Без кнопки вообще показалось тоже не очень — начинают стучать в дверь, кинестетики они заблудшие)
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  • dimats
  • 12 сентября 2021, 18:56
+12
Я бы посмотрел в сторону готовых модулей, коих немало (на али поиск «ups 3.7V»)

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  • stump
  • 12 сентября 2021, 19:16
+5
Народ, вы чего, специально троллите? Ну какие платы? там у меня даже выключатель стоит только потому, что я на его контактах ток потребления замерял. :-))
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  • SlyBoy
  • 13 сентября 2021, 03:12
+2
Тогда вот так
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  • SlyBoy
  • 13 сентября 2021, 04:07
+1
Забыл резистор для ограничения тока заряда, вот такой
+
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  • nochkin
  • 13 сентября 2021, 05:23
-2
И сколько будет на аккумуляторе? Желательно с точностью до сотых долей вольта.
Я пока пропущу момент, что некоторые «мягкие липошки» при постоянной зарядке начинают пухнуть.
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  • SlyBoy
  • 13 сентября 2021, 08:04
+2
Зачем в какаци следить до сотых долей вольта? Вы в своём уме? И с чего липошка будет пухнуть, если на ней не держать постоянно предельные значения по напруге?
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  • nochkin
  • 13 сентября 2021, 15:38
+2
Потому что разброс значений падения напряжения на диодах может варьироваться в большом диапазоне в зависимости от окружающей среды и этого недостаточно для стабильной зарядки.
Если бы всё было бы так классно, то никакие зарядки на TP4056 и им подобных не были бы нужны.
Пухнут потому что это не их режим работы.
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  • SlyBoy
  • 13 сентября 2021, 18:45
0
С чего это буферный режим работы «не ихний»? Наоборот, липошки не имеют эффекта памяти, и поэтому им там и место. Нужно лишь не приближаться к границам по напряжению и току.
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0
С чего это буферный режим работы «не ихний»?
В литии нет 'буферного' режима. Такой режим есть для свинцовых
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0
Зачем следить до сотых долей вольта?
Затем. Либо рассчитайте так, что бы при любых сетевых перепадах напряжения и температурных режимах было меньше 4.2V
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0
Пару десятков лет назад снял с Нисана идущего в утиль часы с питанием 12в.Приладил к нему какой то Советский блок питания. Всё хорошо, но как выключат свет, так настройки сбиваются. Проблему решил установкой в параллель «крону», но через диод. То бишь заряд на батарейку не идет, а при пропадании сети «крона» удерживает настройки. Новую батарейку ставить не надо, оказалось, что достаточно и подсевшей от мультиметра.
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  • mamohin
  • 12 сентября 2021, 19:32
-1
Она заряжается обраткой диода. Но, с литием так делать неправильно же.
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0
Не, не.Конечно же не для лития, это я просто про своё,девичие
+
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  • il86md
  • 12 сентября 2021, 22:49
+2
какой обраткой? 10мкАмпера?
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  • nochkin
  • 13 сентября 2021, 05:24
0
Так было снято «пару десятков лет» назад. За это время можно было немного подзарядить как раз.
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0
Акума надуется и проколет себя об торец платы. Хотя к пожару не приведет, но плату обсопливит и выйдет звонок из строя.
А вообще Вам надо был суперкап на 5В(или два на 2,7В последовательно) и всё.
www.google.com/search?q=5v+supercapacitor
Может передумаете?
+
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  • Koh
  • 13 сентября 2021, 01:43
0
Почему аккум надуется?
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+3
Они все рано или поздно надувались у меня. Причем без какой-то веской причины.
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  • Koh
  • 13 сентября 2021, 12:25
+1
Конечно, лучше не рисковать и учитывать возможность вздутия.
Но у меня наоборот, из десятков плоских (типа BL-4C, BL-5C) вздулся только один. Но это была откровенная левота, как выяснилось, даже без платы защиты. Купленный, между прочим, год назад. А купленные 10 лет назад (не шучу) до сих пор в рабочем состоянии… Работают в покетбуке, мини-клавиатурах китайских, колонке, многих самоделках, несколько до сих пор неиспользованных лежат (почти 10 лет, только подзаряжал пару раз). Хотите верьте, хотите нет.
Но я всегда полностью разряжаю и полностью заряжаю аккумуляторы, до 3% и потом до 100%. Да, вопреки тому, что пишут производители.
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+3
BL-ки вообще редко были замечены за вздуванием, а вот пакетные товарищи — легко.
Причем богатые тоже плачут (ц)
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  • Koh
  • 14 сентября 2021, 02:23
0
Дааа… Впечатляет.
+
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  • u3712
  • 12 сентября 2021, 22:29
0
Для городской квартиры (мой случай) можно обойтись простым выключателем. В процессе доработки выяснилось, что в коробочке звонка можно разместить аккумулятор 10440 ( на самом деле использован аккумулятор от одноразовой электронной сигареты). Емкость аккумулятора 280 мАч. Ток потребления от резервного источника 9 мА (при напряжении аккумулятора 4.15 В). Аккумулятора должно хватать на сутки.
ионистор. )))
+
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0
ионистор
Я апиридил (ц)
+
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  • stump
  • 12 сентября 2021, 23:11
+1
а у меня нету такой детальки :-). И ждать доставки нет желания.
по поводу вздутия. Я же в первом посте написал, что проверю. Напряжение было 4.15В. Если через месяц будет 4.2 или больше, впаяю 1...10 МОм параллельно аккумулятору.
+
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0
Я лишь хочу сказать, что дуются они иногда сами по себе, без экстремумов по напряжению или по нагрузке.
Вот лежит пакетик в полузаряженном состоянии годик, а потом бац — и начал дуться.
Меряешь — а он в таком же полузаряженном состоянии.
+
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  • rx3apf
  • 12 сентября 2021, 23:39
-1
ионистор.
Это при десятке mA потребления? Емкость ионистора посчитайте, да?
+
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  • u3712
  • 13 сентября 2021, 00:48
+1
Посчитал. Учел время отключения сети.
+
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+2
без батареек… рекомендую…
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+2
Выводить неизолированный разъем от неизолированного от сети источника- так себе идея. Ну и как сказали- проще ионистор поставить.
+
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  • kirich
  • 13 сентября 2021, 00:01
+11
Автор, не обижайтесь, но за разъем с оголенными (и выступающими) контактами в устройстве имеющем питание без гальванической развязки с сетью надо бить, сильно. Так, чтобы возможная смерть того, кого долбанет (а это просто вопрос времени), показалось мелочью.
Помню ругался в описаниях доработки мультиметров, где наружу выводили USB разъем для заряда аккумулятора, так вот это мелочи на фоне Вашей. А уж показывать это другим (ведь кто-то и решит повторить).

Второе, сделайте заряд аккумулятора от своего же источника, это как минимум будет красиво, а как максимум, относительно безопасно и удобно.
Ну или как предлагали выше, ионистор, проще, безопаснее и надежнее.
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  • stump
  • 13 сентября 2021, 00:31
0
поверхность цанговых контактов ниже уровня пластмассы и еще термоусадка слегка выступает. Без ухищрений там до контакта не достанешь. Когда измеряю напряжение аккумулятора, я вообще-то эту штуку из сети вытаскиваю и несу к мультиметру. И включено это в розетку в сухом помещении. Схему зарядки можете сами попробовать разработать, если есть желание. Только учтите, что например на первой фотке аккумуляторы емкостью ниже 100 мАч. И токи заряда должны быть соответсвующие, а не такие как в Ваших обзорах на высокотоковых 21700. И утечки не допустимы И время работы должно измеряться годами. Я могу, но мне было проще впаять на плату один-единственный диод. Так тоже «красиво». А главное, по времени весьма эффективно.
+
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  • kirich
  • 13 сентября 2021, 00:51
+8
поверхность цанговых контактов ниже уровня пластмассы и еще термоусадка слегка выступает.
Судя по фото контакты торчат и доступны к касанию, а в обзоре вообще ни слова об опасности доработки.

Когда измеряю напряжение аккумулятора, я вообще-то эту штуку из сети вытаскиваю и несу к мультиметру.
Как это сказывается на безопасности пользования устройством?

И включено это в розетку в сухом помещении.
Без разницы, если честно, поменяется только величина. Или Вы на устройство наклеите бумажку типа — включать только в сухом помещении.

Схему зарядки можете сами попробовать разработать, если есть желание.
А что там разрабатывать? Вот к примеру я делал как здесь. Питание у Вас 5 вольт, а значит можно сделать развязку на диодах.

И токи заряда должны быть соответсвующие, а не такие как в Ваших обзорах на высокотоковых 21700
Вообще не проблема, вот в этих обзорах я использовал мелкие аккумуляторы (в тех из четырех) и встроенные зарядные, раз, два, три, четыре

И утечки не допустимы
А при чем здесь утечки, ну разрядится аккумулятор, делов-то.

И время работы должно измеряться годами
А сколько сейчас время работы?

Я могу, но мне было проще впаять на плату один-единственный диод.
Ну как бы не совсем так, ко всему этому нужно еще внешнее зарядное устройство (т.е. даже не просто БП), а это явно побольше чем
один-единственный диод
согласитесь.

Но вариант с ионистором мне нравится больше, Вам ведь по сути автономность нужна мизерная, час-два, не более.
+
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  • stump
  • 13 сентября 2021, 09:45
0
Вы сами то давно свою статью о встроенной зарядке перечитывали? У вас там куча оговорок, как она может не выключиться полностью на маленьких токах. :-)))
+
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  • kirich
  • 13 сентября 2021, 10:05
+2
У вас там куча оговорок, как она может не выключиться полностью на маленьких токах. :-)))
Ну так Вы читали, почему это происходит и что делать?

В Вашем случае это не принципиально.
+
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  • Koh
  • 13 сентября 2021, 17:33
0
Не могли бы Вы и здесь коротенечко повторить, что нужно сделать для надежного отключения при зарядке малым током?
+
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  • kirich
  • 13 сентября 2021, 23:23
+2
Так вот не вспомню, все таки 6 лет прошло, в обзоре я тогда писал, что влиял номинал резистора к светодиоду.
+
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  • igornew7
  • 13 сентября 2021, 12:36
+2
kirich, спасибо за подсказку по поводу ионистора!
У меня аналогичный звонок от этого же производителя. Тоже донимают кратковременные отключения электричества в ночное время.
Подскажите, пожалуйста, ионистор с какими параметрами мне нужно использовать в моем звонке, отключения, как правило, непродолжительные, в основном 5-10 мин.
И если не затруднит, не укажете точки на моей плате, куда его нужно подпаивать?
+
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  • stump
  • 13 сентября 2021, 12:53
+2
На 10 минут — 4 фарады должно хватить.
только работать после включения в розетку начнет минуты через 3 :-)
Подпаять нужно на ножки низковольтного электролита ( у меня был 220 на 16 вольт, на Вашей фотке по-видимому в левом верхнем углу)
+
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  • igornew7
  • 13 сентября 2021, 13:12
0
Большое спасибо!
+
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  • kirich
  • 13 сентября 2021, 13:15
+3
Там у Вас на фото есть резистор R1, предположу что он стоит параллельно конденсатору над ним.
Если так, то лучше отвязать цепь питания диодом, чтобы ионистор не разряжался через этот резистор.
Кроме того по хорошему надо и сам ионистор подключить не напрямую, а через параллельно включенные диод с резистором. По типу как в этом комменте, но без двух диодов которые показаны слева.
Диод Шоттки и резистор ну пусть около 22-47Ом.
+
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  • igornew7
  • 13 сентября 2021, 19:50
0
Большое спасибо!
+
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  • Totka
  • 13 сентября 2021, 08:13
+3
Это более чем опасно. В прихожей у двери есть роутер, точка доступа, модем может какой-то 20-ти летней давности, также там заряжают фонарики дачные. Минимум 10% зарядок дешевого китайского хлама из местных магазинов будут без гальванической развязки. Человек, держа в руках штекер с 5-12В, который включен в другую розетку очевидно и он хочет вставить его в фонарик. Потом вспоминает, что еще телефон надо зарядить. Все в спешке перед отъездом, надо на полку поставить и телефон, и фонарь на зарядку. И держа штекер в одной руке, другой рукой касается блока контактов, которые более чем не утоплены (надо ли двигать выключатель или нет, хз, но и его можно задеть). 100мА там будет даже на тонких проводах, а это смертельный ток. Не всегда ударит, но риск очень велик.

Оголенная фаза куском провода около скамейки даже при отсутствии диф автомата на линии менее опасна, чем это. Так как все знают, что провода нельзя касаться. Будут начеку. Но 0.01% знает, что нельзя касаться штекера маломощной зарядки не из-за опасности пробоя или еще чего, а именно при отсутствии развязки от сети любым способом и возможности получить 220В между 2 маломощными приборами.
+
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  • ksiman
  • 13 сентября 2021, 07:09
+7
Лучше сделать так:
— убрать внешнюю зарядку
— заряжать литиевый аккумулятор от собственного источника питания, но до 3,7-3,8В, при этом ему абсолютно не требуется отключение заряда.
— напряжение на звонке при автономном питании снизится до 3,4-3,5В, но этого достаточно для сохранения настроек.
+
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  • SlyBoy
  • 13 сентября 2021, 08:07
+2
Автор писал, что аккумулятор у него с платой защиты, тогда можно сделать так:
+
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  • ksiman
  • 13 сентября 2021, 09:36
+4
Плата защиты тут ни при чём, она не защищает аккумулятор при постоянном заряде до 4,2В. По Вашей схеме заряд будет как раз до 3,8В, схема вполне рабочая :)
+
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  • stump
  • 13 сентября 2021, 10:00
0
К сожалению, не совсем! Именно такую схему я не проверял, но проведу аналогию.
Если к аккумулятору подключить белый светодиод, у которого прямое напряжение где-то 2.5...2.7 на малых токах, до какого напряжения разрядится аккумулятор за пару месяцев? точную цифру не скажу, да и емкость может быть разная, но это вполне может быть цифра от 0 до 1, 5 В. И кристаллик в темноте продолжает светиться…
+
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  • kirich
  • 13 сентября 2021, 10:07
0
до какого напряжения разрядится аккумулятор за пару месяцев?
До напряжения отключения платы защиты. Да, при малых токах будет низкое напряжение, но не
от 0 до 1, 5 В
а заметно больше.
+
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  • SlyBoy
  • 13 сентября 2021, 19:22
0
А белый светодиод разве сделан из кремния? Там другие материалы, другой потенциальный барьер, другая крутизна характеристики.
+
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  • stump
  • 13 сентября 2021, 19:58
0
0,65 В кремния это такая привычная и удобная условность. На самом деле прямая ветка ВАХ диодов это все-таки гладкая кривая типа параболы. И математически и физически ноль тока на этой кривой только в начале координат. На обратной ветке — да, там протяженная область только с токами утечки.
+
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  • SlyBoy
  • 13 сентября 2021, 20:11
0
До 0,5В при комнатной температуре ток на этой гладкой кривой будет того же порядка, что и ток утечки. Этого вполне достаточно для звонка какаци.
Если вы такой завзятый перфекционист, то почему не возьмёте микроконтроллер, не напишите для него программу для воспроизведения десятков мелодий, с исправлением всех обнаруженных вами в китайском звонке недочётов, и не опубликуете всё это на муське, в разделе DIY, то есть прямо здесь? А мы с удовольствием покритикуем ваше ноу-хау в комментах…
+
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  • rx3apf
  • 13 сентября 2021, 21:01
+1
Характеристику 20-mA индикаторного белого светодиода я снимал самолично — при 2.3V ток 400 nA. И свечения уже практически нет даже в полной темноте. Более-менее заметно — при 2.4V (2.5 uA).
+
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  • SlyBoy
  • 13 сентября 2021, 19:25
0
Я имел ввиду, что плату защиты желательно поставить, она защитит от переразряда. Взять с любого дохлого аккумулятора от сотика.
+
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  • stump
  • 13 сентября 2021, 09:37
0
Ksiman, вот это совершенно верная реплика. Просто я не написал подробно. Еще раз. Я поставил в коробочку аккумулятор с очень низким саморазрядом. За год напряжение упало с 4.2 до 4.1 В. Расчет был на то, что за следующий год ( с учетом кратковременности отключений ) напряжение снизится и станет поближе к оптимальному напряжению хранения. (3.5...3.8).
В принципе тут вообще не нужен ни выключатель, ни гнезда зарядки ( за которые меня тут справедливо упрекают).Заряжать аккумулятор я вообще не собираюсь ( как повезет). Я это сделал скорее для наглядности и для себя, чтобы понять как все это будет работать на большом временном интервале. Поэтому и приходится думать о маленьких токах причем об утечке в обе стороны и из аккуулятора и в него. Аккумулятор я использовал без платы защиты. Плата защиты актуальна для такого звонка на даче, к примеру. Там иногда свет отключают на полдня/ на день. В этом случае без защиты аккумулятор разрядится полностью и сдохнет. Использовать плату защиты для отключения по верхнему порогу ( как элемент ЗУ)- это прямой путь к вздутию.
да.забыл, сейчас вспомнил. Основная причина появления выключателя — это то, что на даче при завершении сезона мы свет сами выключаем полностью. А в доме из-за холодильника напряжение не снимается, даже при отъезде в отпуск.
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  • lump
  • 13 сентября 2021, 09:25
0
У меня тоже беспроводной звонок ведет себя таким образом. Но для меня это большой плюс. Ночью как то электричество не вырубают, а вот днем бывает. Частный сектор, вечно какие-то работы делают. И сразу по звонку слышно когда электричество опять включили))
p.s первая мелодия самая не раздражающая, громкости для частного дома точно не много, пришлось даже 2 приемника купить что бы везде в доме слышать звонок
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  • ber3
  • 13 сентября 2021, 09:44
0
И сразу по звонку слышно когда электричество опять включили))
тоже показалось удобным… потом вспомнил про собаку, которая подрывается на звонок… но попробую :)
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  • stump
  • 13 сентября 2021, 10:02
0
так с этого и началось уже пару месяцев назад. Одурелый, сонный — побежал к двери смотреть кого там среди ночи принесло. Потом вышел на кухню, посмотрел на СВЧ и плиту ( на часы)
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  • mfiless
  • 13 сентября 2021, 11:38
-1
Лучше, конечно, найти аккумулятор с платкой защиты
В обзоре правильно указано, что аккум должен быть с защитой. Если аккумулятор с защитой, то о каком колхозе может идти речь? Перезаряд исключен. Заряжать можно от 5 Вольт, где резистором ограничить ток. Глубокий разряд тоже. Пример на фото. На БП выставлено 5 Вольт и ограничение тока 50мА. (аккумулятор от смартфона со встроенной БМС)

Следующее фото разряд закончен. Ток заряда 0 мА

Более точно. На мультиметре выставлен предел в микроамперах

Ток 25 мкА
Делайте выводы.
P.S. Выше в комментариях есть схемы зарядки с диодной развязкой и резистором ограничения тока.
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  • kirich
  • 13 сентября 2021, 11:59
+7
Заряжать можно от 5 Вольт
Но не нужно. Аккумуляторы и так не любят перезаряд, а тем более они не любят, когда их перезарядили и оставили так храниться (а у автора именно так и будет) и уж тем более такого не любят аккумуляторы в «пакетах».

Ощущение что сегодня день вредных советов :)
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  • mfiless
  • 13 сентября 2021, 12:08
-1
Какой может быть перезаряд, если внутри стоит БМС?
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  • kirich
  • 13 сентября 2021, 12:26
+6
Элементарный, плата защиты предназначена для… защиты, т.е. когда режим работы начинает выходить за критические границы.
Соответственно для популярной DW01 это —
Precision Overcharge Protection Voltage
4.25V ± 50mV
Т.е. она запросто может отключить при 4.3 вольта и это будет нормально. Но ключевое здесь не это, а то, что одно дело так зарядить и потом сразу начать использовать, т.е. разряжать и совсем другое, так оставить на хранение.
Идем дальше, постепенно аккумулятор будет терять свои характеристики, особенно если его хранят при таком напряжении и начнет повышаться саморазряд, дальше будет так:
заряжаем, плата отсекает при 4.25-4.3
аккумулятор постепенно немного разряжается
плата включается и начинает заряжать до 4.25-4.3 вольта
цикл.
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  • stump
  • 13 сентября 2021, 13:04
0
Кирич, ну Вы у нас точно писатель, а не читатель :-)))). Я же Выше специально дополнительно пояснил, что предполагал использование резервного аккумулятора на оптимальном для хранения напряжении.
И платы защиты у меня нет ( Вы уже в двух местах упомянули). Желательно, но мне стало жалко тот аккумулятор, который квадратный маленький с первой фотки в обзоре. А аккумуляторов от одноразовых сигарет у меня штук 15, их не жалко, но они без защиты.
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  • kirich
  • 13 сентября 2021, 13:13
+6
Так а при чем здесь это, к Вам в этом плане вопросов нет, просто выше человек предлагает заряжать аккумулятор до напряжения отключения платы защиты. Потому в Вашем сценарии применения он будет храниться перезаряженным.

И кто из нас
писатель, а не читатель
:)))
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  • kirich
  • 13 сентября 2021, 13:20
+3
И платы защиты у меня нет ( Вы уже в двух местах упомянули).
Ну Вы как бы смотрите, кому и на какой комментарий я отвечал ;)

А аккумуляторов от одноразовых сигарет у меня штук 15, их не жалко, но они без защиты.
Кстати, чтобы зарядное работало корректно и нормально отключало аккумулятор, поднимите ток заряда, для Ваших аккумуляторов нормально и 200-400мА, при этом ток отключения будет соответственно 20-40мА.
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  • stump
  • 13 сентября 2021, 13:27
-2
Кирич, ну сколько раз еще нужно написать, что я вообще не собираюсь заряжать аккумулятор? сдохнет через три года — просто другой поставлю.
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  • kirich
  • 13 сентября 2021, 13:35
+5
ну сколько раз еще нужно написать, что я вообще не собираюсь заряжать аккумулятор?
Повторю.
1. mfiless предложил заряжать аккумулятор без платы зарядного используя отсечку платы защиты.
Я ответил что так делать нельзя и если бы Вы сделали также, то в Вашем сценарии использования ему бы быстро пришел капец.
2. По поводу зарядного писал Вам в плане того, что тогда можно было бы убрать внешний разъем и сделать конструкцию более электробезопасной.

Ну вот честно, читайте внимательнее.

Кстати, если Вы не собираетесь заряжать аккумулятор, то зачем тогда внешний разъем? о_О
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+3
Купил по случаю похожий на банге по акции «первым десяти за 300рэ».
Долго валялся без дела, пригодился когда когда близкий родственник занемог.
Потом и самому пригодилось, когда с переломом ноги слёг.
Звать на помощь даже в пределах квартиры легче звонком, чем криком.
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  • DikiyMan
  • 13 сентября 2021, 19:17
+2
Маленькие аккумуляторы можно поискать в фонариках с Али, в беспроводных наушниках, в Bluetooth адаптерах.
лучше всего их искать в одноразовых электронных сигаретах. там вполне полноценные liion-банки. я всех, курящих эту фигню друзей, сориентировал, чтоб не выкидывали такую ценность, а в пакетик для меня складывали)
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  • diatryba
  • 14 сентября 2021, 02:55
0
В Польше очень много интересных электрических отходов. Также существуют такие батарейки для электронных сигарет.
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  • dimats
  • 21 октября 2021, 19:18
0
Хочу просто добавить в копилку коллективного разума.

Похоже эти звонки можно спаривать в произвольном количестве приемников с произвольном количестве передатчиков.

Был у меня аналогичный звонок KERUI, внутри платы ну очень похожи. Было 2 звонка с одной кнопкой.
А после грозы оба звонка умерли (молния попала близко от дома).

Заказал новый комплект из 2 дверных звонков KERUI с одной кнопкой

Чтоб спарить надо просто нажать и удерживать на приемниках кнопку громкости 3 секунды, потом отпустить кнопки громоксти на приемниках, и нажать кнопки звоноков, причем надо делать это довольно быстро, пока приемники не погасили свои индикаторы.
Пробовал и одновременно, и серией. Если успеть, то всё запоминает, обе кнопки на 2х приемниках сразу.

Да умерший комплект был куплен еще 2.5 года назад, но несмотря на это, свежекупленный полностью аналогичен внутри.
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0
да странные звонки, с учётом того как сложно установить нужную мелодию, не запоминают ни громкость ни эту самую мелодию.
заказал себе для какой-то самоделки, потом забил на это самоделку. пришёл — проверил что работает — положил в ящик. через два года достал — приёмник не работает (похоже микросхема питальника сдохла от долго лежания)
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0
не, это был выходной электролит преобразователя. 16в 200чё-то там микрофарад. он стоит прямо возле контакта 220в и его видимо ткнули мощным паяльником когда припаивали 220. ну ткули и ткнули, подумаешь. видимо его очень долго кипятили, и он весь выкипел. или просто партия такая конденсаторов. после моста стоит той же фирмы, он норм. а мне было так лень отпаивать плату. я заменил микросхему бп, поднял индуктивность, один диод… и только потом выпаял плату чтобы проверить электролит
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у новых звонков новая плата, теперь возле контакта 220 нет электролита, видимо были возвраты из-за этой фигни лол
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пошёл по другому пути — встроил в звонок 555 таймер, который при включении делает задержку подключения динамика около 10 с, так что только светодиод мигает. и ещё резистор поставил чтобы громкость снизить по умолчанию.
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  • stump
  • 21 февраля 2022, 13:29
0
Похоже описание немножко изменилось. Оказывается выбранную мелодию звонка можно заблокировать/зафиксировать. По ссылке — в описании написано. Про громкость ( сохранение уровня) ничего не сказано.
Звонок сейчас мне недоступен, но потом попробую…

Не факт, что это и раньше не присутствовало, я мог не дочитать. :-(!!!
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может это новая модель

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