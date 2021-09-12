Беспроводной дверной звонок CACAZI - доработка

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Это будет короткий топик. Купил я год назад беспроводной дверной звонок CACAZI
На муське поиском находится много обзоров дверных звонков. Есть обзор и на этот конкретный вариант
. Звонок мне очень нравится. Просто замечательный, без батареек, без проводов, десятки мелодий. Но вот повадились какие-то нехорошие люди кратковременно отключать в нашем квартале свет по ночам. Не знаю что там у них, может учения, может ближайшая стройка КЗ устраивает. Не важно. А важно то, что у этого замечательного дверного звонка выявился эксплуатационный недостаток. При пропадании питания он сбрасывается в исходное состояние. А в исходном состоянии он включен на полную громкость ( хорошая такая громкость) и на первую мелодию. И делает контрольный «прогон» звонка, типа гляньте дорогие хозяева, я включился!!! Терпение мое истощилось, когда сегодня в ночь с субботы на воскресенье в 4 утра (время самых сладких снов) свет вырубили в очередной раз ( и 3-й раз за месяц). Проснувшись, я решительно приступил к преодолению некомфортной ситуации. И за час с небольшим — преодолел. Возможно, кому-то пригодится.
Добавим к звонку резервное питание. В источнике питания звонка применена микросхема PN8015
. Напряжение питания схемы звонка 5 вольт. Ищем подходящий литиевый аккумулятор.
Маленькие аккумуляторы можно поискать в фонариках с Али, в беспроводных наушниках, в Bluetooth адаптерах. Лучше, конечно, найти аккумулятор с платкой защиты ( на фото такой показан, но я не имею представления откуда он вытащен). Можно использовать тоненькие платки защиты от аккумуляторов от старых мобильных телефонов. Защита нужна, чтобы не убить литиевый аккумулятор после первого же длительного отключения сети. Актуально это скорее для дачных звонков. Для городской квартиры (мой случай) можно обойтись простым выключателем. В процессе доработки выяснилось, что в коробочке звонка можно разместить аккумулятор 10440 ( на самом деле использован аккумулятор от одноразовой электронной сигареты). Емкость аккумулятора 280 мАч. Ток потребления от резервного источника 9 мА (при напряжении аккумулятора 4.15 В). Аккумулятора должно хватать на сутки. Ниже на фотографиях схема и «конструкция». Печатная плата припаяна к сетевой вилке, но отпаивать ее не потребовалось, все нужные точки доступны.
Вот, собственно, и все.
Дополнительная информация
Дачный вариант домашнего животного
+45
+63
Проверять-заряжать может быть муторно, но зато упрощает сам «хак».
Я бы разве что подписал разъём снаружи, а то через пару месяцев можно и подзабыть где там что и вспоминать «продублированы ли минусы или там что-то другое».
Аккумулятор я поставил выбрав из барахольной коробки. заряжал я их год назад и на этом было 4.1 В. Поэтому ничего заряжать тут не требуется, надеюсь годами. Разъем с тремя контактами у меня дома «стандартный». Его нельзя включить неправильно.
Отвечаю еще и на незаданный вопрос. У меня самого был. Обратный ток шоттки при напряжении 1 вольт и нормальной температуре — единицы ( и менее) микроампер по даташиту. Поэтому аккумулятор скорее всего не вздуется при длительной эксплуатации.
Но через месяц, на всякий случай, померяю тестером.
Если вырубает на несколько минут раз в неделю только, то должно хватить надолго.
Разъем внешней зарядки в сетевом устройстве — дикость несусветная.
Я оригинальную те-пе-шку занижал для заряда 20мА током CR2032 аккумуляторных, и она четко отключалась по окончанию.
Где-то у этого парня был разбор с вскрытием тп-шек. Посмотрите.
Хотя суперконденсатор был бы тут уместнее, ниже отписался уже
полного выключения встроенный «вольтметр» вдруг неожиданно станет измерять меньшее напряжение ( на сколько — не знаю, потому что не знаю входного сопротивления схемы). С шотткой (лучше мощной и низковольтной) скорее всего можно попробовать.
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ТП4056 исходно «левая», поскольку китайская. Поэтому в зависимости от экземпляра и степени убитости аккумулятора она может и на 1 ампере спокойно не выключаться. Лежит часами. Подойдешь, ткнешь ее пальцем — возьмет да и выключится.
Другое дело, что другие китайцы подделывают китайцев :)
Нет смысла ради простоты переделки.
всех делов
Перфекционизм — забавное заболевание, но иногда оно выходит боком в виде кучи незаконченных идей.
Я пока пропущу момент, что некоторые «мягкие липошки» при постоянной зарядке начинают пухнуть.
Если бы всё было бы так классно, то никакие зарядки на TP4056 и им подобных не были бы нужны.
Пухнут потому что это не их режим работы.
девичие
А вообще Вам надо был суперкап на 5В(или два на 2,7В последовательно) и всё.
www.google.com/search?q=5v+supercapacitor
Может передумаете?
Но у меня наоборот, из десятков плоских (типа BL-4C, BL-5C) вздулся только один. Но это была откровенная левота, как выяснилось, даже без платы защиты. Купленный, между прочим, год назад. А купленные 10 лет назад (не шучу) до сих пор в рабочем состоянии… Работают в покетбуке, мини-клавиатурах китайских, колонке, многих самоделках, несколько до сих пор неиспользованных лежат (почти 10 лет, только подзаряжал пару раз). Хотите верьте, хотите нет.
Но я всегда полностью разряжаю и полностью заряжаю аккумуляторы, до 3% и потом до 100%. Да, вопреки тому, что пишут производители.
Причем богатые тоже плачут (ц)
по поводу вздутия. Я же в первом посте написал, что проверю. Напряжение было 4.15В. Если через месяц будет 4.2 или больше, впаяю 1...10 МОм параллельно аккумулятору.
Вот лежит пакетик в полузаряженном состоянии годик, а потом бац — и начал дуться.
Меряешь — а он в таком же полузаряженном состоянии.
Помню ругался в описаниях доработки мультиметров, где наружу выводили USB разъем для заряда аккумулятора, так вот это мелочи на фоне Вашей. А уж показывать это другим (ведь кто-то и решит повторить).
Второе, сделайте заряд аккумулятора от своего же источника, это как минимум будет красиво, а как максимум, относительно безопасно и удобно.
Ну или как предлагали выше, ионистор, проще, безопаснее и надежнее.
Как это сказывается на безопасности пользования устройством?
Без разницы, если честно, поменяется только величина. Или Вы на устройство наклеите бумажку типа — включать только в сухом помещении.
А что там разрабатывать? Вот к примеру я делал как здесь. Питание у Вас 5 вольт, а значит можно сделать развязку на диодах.
Вообще не проблема, вот в этих обзорах я использовал мелкие аккумуляторы (в тех из четырех) и встроенные зарядные, раз, два, три, четыре
А при чем здесь утечки, ну разрядится аккумулятор, делов-то.
А сколько сейчас время работы?
Ну как бы не совсем так, ко всему этому нужно еще внешнее зарядное устройство (т.е. даже не просто БП), а это явно побольше чем
согласитесь.
Но вариант с ионистором мне нравится больше, Вам ведь по сути автономность нужна мизерная, час-два, не более.
В Вашем случае это не принципиально.
У меня аналогичный звонок от этого же производителя. Тоже донимают кратковременные отключения электричества в ночное время.
Подскажите, пожалуйста, ионистор с какими параметрами мне нужно использовать в моем звонке, отключения, как правило, непродолжительные, в основном 5-10 мин.
И если не затруднит, не укажете точки на моей плате, куда его нужно подпаивать?
только работать после включения в розетку начнет минуты через 3 :-)
Подпаять нужно на ножки низковольтного электролита ( у меня был 220 на 16 вольт, на Вашей фотке по-видимому в левом верхнем углу)
Если так, то лучше отвязать цепь питания диодом, чтобы ионистор не разряжался через этот резистор.
Кроме того по хорошему надо и сам ионистор подключить не напрямую, а через параллельно включенные диод с резистором. По типу как в этом комменте, но без двух диодов которые показаны слева.
Диод Шоттки и резистор ну пусть около 22-47Ом.
Оголенная фаза куском провода около скамейки даже при отсутствии диф автомата на линии менее опасна, чем это. Так как все знают, что провода нельзя касаться. Будут начеку. Но 0.01% знает, что нельзя касаться штекера маломощной зарядки не из-за опасности пробоя или еще чего, а именно при отсутствии развязки от сети любым способом и возможности получить 220В между 2 маломощными приборами.
— убрать внешнюю зарядку
— заряжать литиевый аккумулятор от собственного источника питания, но до 3,7-3,8В, при этом ему абсолютно не требуется отключение заряда.
— напряжение на звонке при автономном питании снизится до 3,4-3,5В, но этого достаточно для сохранения настроек.
Если к аккумулятору подключить белый светодиод, у которого прямое напряжение где-то 2.5...2.7 на малых токах, до какого напряжения разрядится аккумулятор за пару месяцев? точную цифру не скажу, да и емкость может быть разная, но это вполне может быть цифра от 0 до 1, 5 В. И кристаллик в темноте продолжает светиться…
а заметно больше.
Если вы такой завзятый перфекционист, то почему не возьмёте микроконтроллер, не напишите для него программу для воспроизведения десятков мелодий, с исправлением всех обнаруженных вами в китайском звонке недочётов, и не опубликуете всё это на муське, в разделе DIY, то есть прямо здесь? А мы с удовольствием покритикуем ваше ноу-хау в комментах…
В принципе тут вообще не нужен ни выключатель, ни гнезда зарядки ( за которые меня тут справедливо упрекают).Заряжать аккумулятор я вообще не собираюсь ( как повезет). Я это сделал скорее для наглядности и для себя, чтобы понять как все это будет работать на большом временном интервале. Поэтому и приходится думать о маленьких токах причем об утечке в обе стороны и из аккуулятора и в него. Аккумулятор я использовал без платы защиты. Плата защиты актуальна для такого звонка на даче, к примеру. Там иногда свет отключают на полдня/ на день. В этом случае без защиты аккумулятор разрядится полностью и сдохнет. Использовать плату защиты для отключения по верхнему порогу ( как элемент ЗУ)- это прямой путь к вздутию.
да.забыл, сейчас вспомнил. Основная причина появления выключателя — это то, что на даче при завершении сезона мы свет сами выключаем полностью. А в доме из-за холодильника напряжение не снимается, даже при отъезде в отпуск.
p.s первая мелодия самая не раздражающая, громкости для частного дома точно не много, пришлось даже 2 приемника купить что бы везде в доме слышать звонок
Следующее фото разряд закончен. Ток заряда 0 мА
Более точно. На мультиметре выставлен предел в микроамперах
Ток 25 мкА
Делайте выводы.
P.S. Выше в комментариях есть схемы зарядки с диодной развязкой и резистором ограничения тока.
Ощущение что сегодня день вредных советов :)
Соответственно для популярной DW01 это —
Т.е. она запросто может отключить при 4.3 вольта и это будет нормально. Но ключевое здесь не это, а то, что одно дело так зарядить и потом сразу начать использовать, т.е. разряжать и совсем другое, так оставить на хранение.
Идем дальше, постепенно аккумулятор будет терять свои характеристики, особенно если его хранят при таком напряжении и начнет повышаться саморазряд, дальше будет так:
заряжаем, плата отсекает при 4.25-4.3
аккумулятор постепенно немного разряжается
плата включается и начинает заряжать до 4.25-4.3 вольта
цикл.
И платы защиты у меня нет ( Вы уже в двух местах упомянули). Желательно, но мне стало жалко тот аккумулятор, который квадратный маленький с первой фотки в обзоре. А аккумуляторов от одноразовых сигарет у меня штук 15, их не жалко, но они без защиты.
И кто из нас
:)))
Кстати, чтобы зарядное работало корректно и нормально отключало аккумулятор, поднимите ток заряда, для Ваших аккумуляторов нормально и 200-400мА, при этом ток отключения будет соответственно 20-40мА.
1. mfiless предложил заряжать аккумулятор без платы зарядного используя отсечку платы защиты.
Я ответил что так делать нельзя и если бы Вы сделали также, то в Вашем сценарии использования ему бы быстро пришел капец.
2. По поводу зарядного писал Вам в плане того, что тогда можно было бы убрать внешний разъем и сделать конструкцию более электробезопасной.
Ну вот честно, читайте внимательнее.
Кстати, если Вы не собираетесь заряжать аккумулятор, то зачем тогда внешний разъем? о_О
Долго валялся без дела, пригодился когда когда близкий родственник занемог.
Потом и самому пригодилось, когда с переломом ноги слёг.
Звать на помощь даже в пределах квартиры легче звонком, чем криком.
Похоже эти звонки можно спаривать в произвольном количестве приемников с произвольном количестве передатчиков.
Был у меня аналогичный звонок KERUI, внутри платы ну очень похожи. Было 2 звонка с одной кнопкой.
А после грозы оба звонка умерли (молния попала близко от дома).
Заказал новый комплект из 2 дверных звонков KERUI с одной кнопкой
Чтоб спарить надо просто нажать и удерживать на приемниках кнопку громкости 3 секунды, потом отпустить кнопки громоксти на приемниках, и нажать кнопки звоноков, причем надо делать это довольно быстро, пока приемники не погасили свои индикаторы.
Пробовал и одновременно, и серией. Если успеть, то всё запоминает, обе кнопки на 2х приемниках сразу.
Да умерший комплект был куплен еще 2.5 года назад, но несмотря на это, свежекупленный полностью аналогичен внутри.
заказал себе для какой-то самоделки, потом забил на это самоделку. пришёл — проверил что работает — положил в ящик. через два года достал — приёмник не работает (похоже микросхема питальника сдохла от долго лежания)
Звонок сейчас мне недоступен, но потом попробую…
Не факт, что это и раньше не присутствовало, я мог не дочитать. :-(!!!
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