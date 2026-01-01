AliExpress: распродажи, купоны и выгодные покупки
Распродажа 11.11 на Алиэкспресс 2026: даты, время старта по Москве, купоны, правила
Разбираем расписание главной акции года: разогрев, старт основной волны и финальный день. Собрали порядок подготовки к заказу, правила купонов и способы не упустить выгодную цену.
Купоны Алиэкспресс 11.11 2026: как получить спецкупоны, промокоды, суммируются ли
Объясняем, чем отличаются купоны продавца, площадки и спецкупоны, где их искать и в какой последовательности применять. Отдельно разбираем ограничения, минимальную сумму заказа и причины ошибок.
Что купить на Алиэкспресс 11.11 в 2026 году: подборка товаров с реальными скидками
Подборка техники и товаров для дома с ориентиром на историю цен и реальные обзоры. Рассказываем, как сравнить предложение с обычной стоимостью и проверить выгоду до оформления заказа.
Игры Алиэкспресс 11.11 2026: монеты, задания дня, подаркопад, Драконополия
Собрали игровые механики распродажи: ежедневные задания, Драконополию, Подаркопад и монеты. Внутри — как получать награды, обменивать их на скидки и следить за сроками действия.
Реальные ли скидки 11.11 на Алиэкспрессе: обман, отзывы, итоги 2015–2025
Проверяем, как продавцы создают видимость скидки, и показываем метод быстрой сверки цены с её историей. В статье — статистика прошлых сезонов, отзывы покупателей и признаки честного предложения.
День холостяка 11 ноября и Всемирный день шопинга: история праздника
История даты 11 ноября: от студенческой традиции в Нанкине до крупнейшей онлайн-распродажи. Прослеживаем роль Alibaba, рекорды разных лет и отличие Всемирного дня шопинга от Чёрной пятницы.
Календарь распродаж Алиэкспресс 2026: даты всех распродаж года и когда скидки
Календарь годовых акций AliExpress с этапами разогрева и основными волнами. Помогаем спланировать покупку к крупным событиям и понять, в какие периоды обычно бывают лучшие условия.
Чёрная пятница на Алиэкспресс 2026: даты, скидки, купоны и промокоды
Гид по ноябрьской акции после 11.11: даты, формат распродажи и доступные механики экономии. Сравниваем Чёрную пятницу с Киберпонедельником и объясняем, как сочетать скидки с промокодами.
Новогодняя распродажа на Алиэкспресс 2026–2027: даты, скидки, Китайский Новый год
Навигатор по зимним акциям, праздничным покупкам и срокам доставки. Рассказываем, когда заказывать подарки, как на работу магазинов влияет Китайский Новый год и какие волны распродаж ждать зимой.
Летняя распродажа Алиэкспресс 2027: даты волн июня, июля и Золотая распродажа августа
Разбираем летний сезон AliExpress: июньские, июльские и августовские волны, их разогрев и правила участия. Подскажем, когда искать товары для отпуска, дачи и технику, а также как использовать купоны.