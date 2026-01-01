Добавить обзор
  • Распродажи на Алиэкспресс

AliExpress: распродажи, купоны и выгодные покупки

Практические гиды по распродажам AliExpress: даты акций, купоны, промокоды, правила покупок и проверка реальной выгоды.

Купоны Алиэкспресс 11.11 2026: как получить спецкупоны, промокоды, суммируются ли

Объясняем, чем отличаются купоны продавца, площадки и спецкупоны, где их искать и в какой последовательности применять. Отдельно разбираем ограничения, минимальную сумму заказа и причины ошибок.

Новогодняя распродажа на Алиэкспресс 2026–2027: даты, скидки, Китайский Новый год

Навигатор по зимним акциям, праздничным покупкам и срокам доставки. Рассказываем, когда заказывать подарки, как на работу магазинов влияет Китайский Новый год и какие волны распродаж ждать зимой.

Летняя распродажа Алиэкспресс 2027: даты волн июня, июля и Золотая распродажа августа

Разбираем летний сезон AliExpress: июньские, июльские и августовские волны, их разогрев и правила участия. Подскажем, когда искать товары для отпуска, дачи и технику, а также как использовать купоны.