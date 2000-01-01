Купоны и спецкупоны Алиэкспресс 11.11: как получить и как использовать

Купоны на Алиэкспресс 11.11 — главный инструмент снижения цены на распродаже: вместе с прямыми скидками купонная связка определяет итоговую сумму заказа. По данным сезона-2025, комбинация “купон продавца + промокод + монеты + кэшбэк” давала экономию до 55–60%. Купоны 11.11 бывают пяти типов: купоны продавца, спецкупоны продавца, купоны площадки, промокоды и звёздные купоны из игр. Как получить и как использовать каждый тип — предмет этой статьи.

Состав купонов и их механика меняются от сезона к сезону: часть номиналов известна из анонсов площадки, часть подтверждена только за прошлые сезоны. Мы собрали в этой статье типы купонов с суммами и минимальными заказами, места и сроки получения купонов к 11.11, правила суммирования, применение спецкупонов и разбор типичных ошибок — включая ситуацию “купон не применился”.

Расчётная дата старта основной волны — 11 ноября 2026, 11:00 МСК; остальные даты сезона-2026 приведены по анонсам площадки, актуальные условия появляются в них по ходу раздач. Каждая цифра в статье сопровождается пометкой сезона, к которому она относится: номиналы сезона-2025, тарифы сезона-2020 и подтверждённые условия сезона-2026 — разные данные, корректное сравнение возможно только внутри одного сезона.

Данные сверены с анонсами AliExpress и купонной практикой прошлых сезонов. Действующие промокоды сезона публикуются в купонном разделе нашего сайта.

Какие купоны бывают на 11.11: пять типов

На распродаже 11.11 действуют купоны пяти типов. Типы различаются эмитентом — продавец, площадка или игровая механика распродажи, — а также местом получения и правилами суммирования. Полная типология купонов в рублях для сезона-2026 не публиковалась: исторические долларовые условия приводятся с пометкой сезона, рублёвые ориентиры — по данным сезона-2025.

Купоны продавца

Купоны продавца на распродаже 11.11 действуют только в магазине конкретного продавца: на товары других магазинов такой купон не применяется. На карточке товара купон отображается отдельной строкой с галочкой “Взять купон”, рядом показываются цены до и после его применения. Пример сезона-2025: повербанк Baseus по купону продавца стоил около 1000 ₽ при цене без купона примерно 1500 ₽. Номинал и минимальную сумму такого купона определяет сам магазин, поэтому условия различаются от продавца к продавцу. Эмитентом купонов этого типа остаётся продавец и в текущих сезонах.

Спецкупоны продавца

Спецкупоны 11.11 — отдельный тип купонов, действующих только на товарах со специальной меткой. Они применяются совместно с другими скидками и многократно в одном заказе. Получают спецкупоны в разделе “Покупки на спецкупоны” — без ограничения количества.

Тарифы известны за сезон-2020, когда действовала долларовая модель: базовый тариф — спецкупон на $2 с каждых $15 стоимости заказа, далее $6 с каждых $65 и $8 с каждых $150; сетку условий настраивает каждый продавец. Рублёвой сетки сезона-2026 в анонсах нет — в сезонной валюте условия появляются в разделе “Покупки на спецкупоны”. Расчёт скидки зависит от кратности суммы заказа установленному порогу.

Купоны площадки AliExpress

Купоны площадки AliExpress — универсальные купоны, действующие у большинства продавцов. Выдаются они в Центре купонов, на страницах продавцов и за задания. Ориентиры сезона-2025: 300 ₽ при заказе от 1000 ₽, 500 ₽ при заказе от 2000 ₽, 1000 ₽ при заказе от 5000 ₽.

По наблюдениям сезона-2025, площадка несколько лет не выпускает собственные универсальные купоны, заменив их промокодами и акциями. На сезон-2026 анонсированы три основные акции вместо традиционных общих купонов — “Комбо”, “Драконополия” и “Одна цена”. Актуальный список купонов на дату распродажи проверяется в разделе “Центр купонов”; купоны продавцов и спецкупоны при этом сохраняются.

Промокоды

Промокоды — коды, которые вводятся при оформлении заказа. У каждого кода есть лимит количества активаций. Промокоды начинают действовать 11 ноября — по данным сезона-2020.

В сезоне-2025 действовали два вида промокодов. Приветственные — только на первый заказ аккаунта: ALIDAY1111, BLACKVIP, NOVEMBER1000. Общие — WOW500, WOW700, WOW1000, CAINIAO1111 и другие; перечень актуальных промокодов сезона приведён в сводном графике кодов. Правило применения одно: один промокод на заказ.

Звёздные купоны из игр

Звёздные купоны — купоны магазинов-партнёров, которые выдаются за золотые и серебряные звёзды, заработанные в игровой механике распродажи. В сезоне-2025 игра называлась “Звёздные купоны”, в сезоне-2026 — “Драконополия”; обе механики ведут на одну страницу обмена. Скидка по звёздным купонам достигает 49% — данные сезона-2025. В поисковых запросах этот же тип встречается под названиями “тайные” и “сумасшедшие” купоны: под разными названиями скрывается один и тот же тип купонов.

Сроки игры: в 2025-м игра шла с 8 ноября по 3 декабря, купоны применялись 11–19 ноября; в 2026-м игра стартует 29 октября и идёт до 18 ноября. Звёздные купоны не суммируются с обычными купонами. В 2026-м с 11 ноября в игре доступны товары за 99 ₽ и звёзды с секретных карточек. Купон $1111 для первых заказчиков 11 ноября действовал в 2018-м — это архивная механика прошлых сезонов. Игры и монеты распродажи 11.11 разобраны в отдельной статье.

Таблица 1. Все купоны 11.11

Тип Номиналы Мин. сумма Где получить С чем суммируется Лимит на заказ Купон продавца назначает продавец по условиям продавца карточка товара с промокодом, монетами, акцией “Комбо” 1 купон Спецкупон продавца $2 с $15, $6 с $65, $8 с $150 (сезон-2020); рублёвая сетка — в разделе “Покупки на спецкупоны” по условиям продавца раздел “Покупки на спецкупоны” с другими скидками, применяется многократно многократно Купон площадки 300 / 500 / 1000 ₽ (сезон-2025) 1000 / 2000 / 5000 ₽ (сезон-2025) Центр купонов, страницы продавцов, задания с промокодом, монетами, акцией “Комбо” не публиковался Промокод 100–1000 ₽ (сезон-2025) 500–2000 ₽ (приветственные, сезон-2025) анонсы и купонный раздел нашего сайта с купонами продавца и площадки, монетами, акцией “Комбо” 1 промокод Звёздный купон до 49% (сезон-2025) по условиям продавца игра распродажи — за звёзды не суммируется с обычными купонами не публиковался

Спецкупоны 11.11: как работает многократное применение

Спецкупон — единственный тип купонов Алиэкспресс на распродаже 11.11, который применяется в одном заказе многократно. В этом его отличие от купона продавца и промокода: те используются по одному на заказ. Свойство подтверждено практикой сезона-2020, в последующих сезонах механика раздела “Покупки на спецкупоны” сохранялась.

Тариф спецкупона работает по схеме “с каждых”. Правило сезона-2020: скидка $2 с каждых $15 стоимости заказа, $6 с каждых $65, $8 с каждых $150; сетку настраивает продавец. Механика “с каждых” устроена так: сумма заказа делится на отрезки по порогу тарифа, и с каждого отрезка списывается номинал купона. Поэтому в крупном заказе применяются десятки спецкупонов сразу.

Набирают спецкупоны в разделе “Покупки на спецкупоны”: кнопка “Получить” нажимается многократно, количество купонов не ограничено. Там же собран каталог товаров, к которым спецкупоны применимы; подборки товаров к распродаже 11.11 мы публикуем отдельно. Игровая механика распродажи описана в отдельной статье о том, как накопить монеты и звёзды к 11.11.

Подтверждённый кейс сезона-2020: смартфон за 41 000 ₽, тариф продавца — “$2 (160 ₽ по курсу сезона) с каждых $15 (1150 ₽)”. В заказе одновременно применились 35 спецкупонов по $2 и промокод; суммарная скидка составила 8600 ₽.

Расчёт под свой заказ строится по той же схеме: сумма заказа делится на порог тарифа, получается число применений спецкупонов, результат умножается на номинал. Рублёвые пороги сезона-2026 назначает продавец, пересчёт идёт по актуальному внутреннему курсу площадки. Конкретный курс сезона-2026 не подтверждён, поэтому порог проверяется в разделе “Покупки на спецкупоны”.

Спецкупоны действуют только на товарах со специальной меткой: на карточке такого товара отображается доступный спецкупон, а в корзине и на чекауте спецкупоны подставляются отдельной строкой, не смешиваясь с купоном продавца. Порядок проверки скидок при оформлении заказа выполняется на финальном экране перед подтверждением оплаты.

Ограничения спецкупонов: с другими скидками они суммируются, но применяются только к товарам с меткой. Минимальная сумма заказа определяется тарифом конкретного продавца: в сезоне-2020 порог спецкупона на $2 составлял $15, в сезоне-2026 пороги назначаются продавцами в рублях. Число спецкупонов в одном заказе задаётся не лимитом площадки, а суммой заказа и порогом тарифа: в кейсе сезона-2020 применились 35 купонов.

Где и когда получать купоны на 11.11

Получить купон на Алиэкспресс 11.11 можно через пять каналов: Центр купонов, карточки товаров, раздачи “Суперскидки на топ-бренды”, игры и задания, разогрев перед стартом. Часть каналов работает круглый год, часть включается только в подготовительный период. Сбор купонов начинается до старта распродажи: игровая механика сезона-2026 стартует 29 октября, официальный разогрев идёт 8–10 ноября.

Центр купонов

Центр купонов — раздел, в котором купоны сгруппированы по категориям товаров. Купон активируется нажатием и применяется в корзине автоматически — механика сезона-2026. В Центре купонов проверяются и купоны продавцов, и наличие купонов площадки на дату распродажи. Купоны магазинов-партнёров Алиэкспресса собраны в купонном разделе нашего сайта.

Карточки товаров

На карточке товара купон продавца отображается строкой с галочкой “Взять купон”, рядом показываются цены до и после купона. Купоны продавца собираются на карточках заранее выбранных товаров — это часть подготовки к распродаже в период разогрева.

Раздачи “Суперскидки на топ-бренды”

“Суперскидки на топ-бренды” — раздел с купонами брендовых магазинов. Раздача купонов в магазинах Алиэкспресс в сезоне-2020 шла четыре раза в день: в 10:00, 14:00, 18:00 и 22:00 МСК; в момент раздачи кнопка “К магазину” на баннере менялась на “Получить”. Расписание подтверждено только за сезон-2020 — время раздач сезона-2026 проверяется в самом разделе. Сезонная механика брендовых купонов сохранялась и в 2025-м: купоны топ-брендов со скидкой до 80% действовали примерно в 25 магазинах.

Игры и задания

Монеты и звёзды из игровых механик конвертируются в купоны: в актуальной версии приложения для России монеты работают как скидка к покупкам, а купоны выдаются в игре за звёзды. Задания дня и игры распродажи 11.11 разобраны в отдельной статье.

Разогрев 8–10 ноября

Официальный разогрев сезона-2026 проходит с 8 ноября 11:00 МСК по 11 ноября 10:59 МСК. Механика корзины на разогреве: товары добавляются в корзину, за добавление начисляются монеты, монеты конвертируются в купоны на странице разогрева. Подготовка стартует раньше официального разогрева: в сезоне-2025 корзина на купоны открылась 28 октября, а игра сезона-2026 открывается 29 октября. Отдельный канал — приветственные промокоды на первый заказ: в сезоне-2025 это были ALIDAY1111 и серия аналогичных кодов, перечень действующих комбинаций опубликован в сводной таблице кодов. Приветственные купоны привязаны к первому заказу аккаунта: по данным сезона-2025, в семье с несколькими аккаунтами такой купон был доступен каждому аккаунту.

Промокоды 11.11: коды и правила

Промокод Алиэкспресс 11.11 — единственный тип скидки распродажи, который вводится вручную на странице оформления заказа. Количество активаций каждого кода ограничено, действовать промокоды начинают 11 ноября 2026 года, в день старта распродажи. Номиналы в таблице — данные последнего подтверждённого сезона, актуальность каждого кода проверяется на дату публикации статьи.

Код Скидка / мин. сумма Сезон данных Примечание BERU 100 ₽ от 1000 ₽ 2025 (октябрь) октябрьская серия RUN 100 ₽ от 1000 ₽ 2025 (октябрь) октябрьская серия NADO 500 ₽ от 3000 ₽ 2025 (октябрь) одежда, обувь, аксессуары CAINIAO1111 500 ₽ от 6000 ₽ 2025 лимит 10 000 активаций; действовал до 19.11 ALIDAY1111 300 ₽ от 500 ₽ 2025 первый заказ BLACKVIP 600 ₽ от 1000 ₽ 2025 первый заказ NOVEMBER1000 1000 ₽ от 2000 ₽ 2025 первый заказ “Нихао” 300 ₽ от 1000 ₽ 2025 первый заказ; товары с тегом; действовал до 30.11 WOW500 500 ₽ от 4000 ₽ 2026 (анонс) партнёрский код WOW700 700 ₽ от 6000 ₽ 2026 (анонс) партнёрский код WOW1000 1000 ₽ от 10 000 ₽ 2026 (анонс) партнёрский код ALISALE 500 баллов новичкам 2026 (анонс) приложение; 1 балл = 1 ₽; срок действия — месяц

Сезон данных указан для каждого кода отдельно: октябрьская серия BERU, RUN и NADO действовала в октябре 2025 года, ноябрьские коды действовали во время самой распродажи 2025 года, а коды WOW-серии и ALISALE анонсированы к сезону-2026. Пометка “первый заказ” означает, что код применяется только к первому заказу аккаунта.

К одному заказу применяется один промокод; одновременно использовать два кода нельзя.

Количество активаций — общее число применений кода всеми покупателями: когда лимит исчерпан, код перестаёт приниматься. В сезоне-2020 лимиты промокодов исчерпывались в первые минуты после старта распродажи, поэтому код требовалось ввести ровно к 11:00 МСК 11 ноября. В сезоне-2025 код CAINIAO1111 имел лимит 10 000 активаций и действовал до 19 ноября.

Доступный промокод система предлагает автоматически: код подставляется на странице оформления заказа без участия покупателя. Предложенный код не всегда даёт максимальную скидку, поэтому применённый код сравнивается с собственным кодом до подтверждения заказа.

Октябрьская серия кодов — BERU, RUN, NADO — предшествует ноябрьской: по наблюдениям сезона-2025, к 11.11 площадка обычно выпускает новую серию промокодов. В прошлых сезонах на распродаже дополнительно действовала серия промокодов “Супер 1111”.

Действующие промокоды на 11.11 собраны в купонном разделе нашего сайта — перечень обновляется в течение сезона. Анонсы новых кодов площадка публикует в приложении и в Центре купонов. Коды WOW-серии — партнёрские, в таблице они помечены отдельно.

Как суммируются купоны на 11.11: правила комбинирования

Купоны на распродаже 11.11 суммируются: базовое правило сезона-2025 — на один заказ применяются один промокод AliExpress, один купон продавца и монеты, и всё это складывается с базовой скидкой товара. Ограничение действует внутри каждого типа: два промокода или два купона продавца одновременно к одному заказу не применяются, комбинация “промокод + купон + монеты” работает одновременно. Правила комбинирования по каждому типу:

Купон продавца, промокод и монеты суммируются поверх базовой скидки товара: базовая скидка распродажи продолжает действовать, каждый из трёх типов применяется к заказу дополнительно.

Спецкупоны накладываются на другие скидки и работают друг с другом: в 2025-м в одном заказе действовали десятки спецкупонов одновременно.

Звёздные купоны и обычные не суммируются: применить оба к одному заказу нельзя, размер скидки сравнивается до применения купона. Разбор реальных скидок 11.11 приводит примеры расчёта фактической выгоды.

Монеты и их списание в заказе подчиняются фиксированному порядку: монеты применяются до купонов и уменьшают базу процентной скидки. Расчёт на примере сезона-2025: товар за $100 со 200 монетами ($2) и купоном 50% стоит в итоге $49, а без списания монет — $50. В заказе с процентным купоном монеты экономят меньше номинала: $2 монет при купоне 50% снижают финальную цену только на $1. Полный номинал монеты сохраняют в заказах без процентного купона.

Акции продавца и купоны 11.11 суммируются между собой. К купонной корзине добавляется “Комбо”: в 2025-м он давал кэшбэк 10% баллами и бесплатную доставку от 1000 ₽, заказ собирается в отдельной корзине. Акции “Одна цена” и “Выгода 3X” в 2025-м давали скидку при покупке от 3 до 10 штук одного товара.

Приветственные промокоды суммируются с купоном продавца по общему правилу “1+1”: один промокод плюс один купон на заказ.

Порядок применения скидок в заказе фиксирован: сначала действует базовая скидка товара, затем списываются монеты, после них применяются купоны и промокод.

Не суммируются между собой три комбинации: звёздный купон с обычным купоном, два промокода в одном заказе, купон продавца одного магазина с товарами другого магазина — купон действует только в магазине, который его выпустил.

Как применить купон при заказе: пошаговая инструкция

Применение купонов на Алиэкспресс 11.11 происходит на странице оформления заказа: купоны, собранные до распродажи, используются на этом экране. Порядок одинаков в приложении и на сайте — различается только расположение полей. Инструкция описывает основную волну распродажи, которая стартует 11 ноября в 11:00 МСК.

Проверить корзину: товары с купонами должны лежать в её основной части. У “Комбо” отдельная корзина, и купоны основной корзины на неё не действуют.

Перейти на страницу оформления заказа. В блоке купонов отметить купон продавца. Спецкупоны на товарах с меткой применяются автоматически отдельной строкой, отмечать их вручную не требуется. Проверить автопромокод: система подставляет доступный промокод сама, но он не всегда даёт максимальную скидку — подставленный код сверяется с собранным до распродажи. Ввести свой промокод в поле кода — до нажатия кнопки “Оплатить”.

Сверить итоговую сумму с расчётом “купон + промокод + монеты” до оплаты: проверка фактической скидки по истории цены даёт исходную точку для этого сравнения. Нажать “Оплатить” и завершить оформление. Промокоды с лимитом активаций применяются к 11:00 МСК 11 ноября: в сезоне-2020 коды расходовались в первые минуты после старта.

На товарах с меткой спецкупона скидка подставляется в чек автоматически при достижении порога тарифа — отдельных действий это не требует.

Заказ “Комбо” собирается в отдельной корзине: кэшбэк “Комбо” считается по собственным условиям, купоны основной корзины на него не переносятся.

С телефона порядок тот же: в мобильном приложении последовательность шагов не меняется, а раздел “Мои купоны” находится в профиле — перед заказом в нём видны все собранные купоны.

Для расчёта итоговой выгоды подходят сезонные подборки товаров — они опубликованы отдельно.

Купон не применился при заказе: причины и решения

Когда купоны 11.11 не работают, причина почти всегда сводится к одному из десяти правил площадки: минимальная сумма заказа, отсутствие метки спецкупона, срок действия купона, лимит активаций промокода, отдельная корзина “Комбо” или конфликт со сторонним кэшбэк-сервисом. В таблице собраны типовые причины отказа с порядком проверки и решением для каждой. Проверки выполняются в “Моих купонах”, на карточке товара и на странице оформления заказа.

Причина Как проверить Решение 1. Не достигнута минимальная сумма: купон действует “от суммы” заказа (пример прошлых сезонов: $1 при заказе от $10 — около 10% скидки; порог и номинал настраивает продавец) Сверить сумму корзины с условием купона с учётом доставки и артикула Добавить товары до минимальной суммы или применить купон меньшего номинала 2. Товар вне акции: нет метки спецкупона — спецкупоны действуют только на товарах с меткой Проверить метку на карточке товара Выбрать то же предложение от продавца с меткой спецкупона 3. Звёздный купон не суммируется с обычным Сравнить две скидки до применения Применить большую скидку 4. Промокод не подходит: исчерпан лимит активаций, регион или категория не совпадают с условиями кода (в сезоне-2025 код NADO действовал только на одежду, обувь и аксессуары) Сверить условия кода: лимит активаций, регион, категорию Взять код из другой серии 5. Купон просрочен: купоны из игр действуют только в дни распродажи (в сезоне-2025 звёздные — с 11 по 19 ноября) Сверить срок действия в “Моих купонах” Применить купон до конца срока в дни распродажи 6. Купон получен в другой сессии — конфликт со сторонним кэшбэк-сервисом Проверить, что купон получен в той же браузерной сессии, что и активация кэшбэка Повторить получение купона после входа 7. Чужой промокод из подборок перенаправляет комиссию партнёра: выплата кэшбэк-сервиса снижается или обнуляется Проверить источник промокода: сторонняя подборка или раздел самой площадки Пользоваться купонами из разделов самой площадки 8. Товар в корзине “Комбо”, а купон — для основной корзины Проверить, в какой корзине лежит товар Применить купон к заказу из основной корзины 9. Автопромокод подставил менее выгодный код Сверить подставленный код с собранным Ввести свой код вручную 10. Купон не возвращается при отмене заказа: судьба купона и монет при отмене регулируется Правилами (монеты не возвращаются — п. 7.10 Правил программы монет) Сверить итоговую сумму до оплаты Отменять заказ только после сверки итога; подробности — в статье правила монет и их сгорание

Если заказ оформлен с купоном, а магазин закрылся, оплата возвращается полностью, а купон продолжает действовать в пределах срока действия: купоны из игр работают только в дни распродажи, после истечения срока купон сгорает. Пока срок не истёк, купон сохраняется в “Моих купонах” и применяется к новому заказу.

Купоны заканчиваются и в раздачах: у каждой раздачи есть два лимита — на игрока (число купонов одного выпуска для одного аккаунта) и общий (количество купонов во всей раздаче); оба исчерпываются к концу дня. У промокодов ограничение аналогичное: когда лимит активаций исчерпан, код перестаёт приниматься.

Спецкупоны 11 ноября не активируются и не показываются при оформлении заказа в двух случаях: не достигнут порог тарифа или у одной из позиций корзины нет метки. Спецкупоны отображаются только на странице оформления заказа и только при выполнении обоих условий, поэтому купон, собранный заранее, в корзине не виден. Порог тарифа — минимальная сумма заказа, от которой действует спецкупон; без её достижения купон в чеке не появляется. Частая причина “пропажи” спецкупонов — одна позиция без метки в заказе, где остальные товары с меткой: спецкупон к такому заказу не применяется. Решение — убрать позицию без метки или собрать заказ только из позиций с меткой, проверив достижение порога тарифа: после исправления состава спецкупон подставляется в чек автоматически.

Купоны и кэшбэк: как сохранить выплату

Покупатели, которые возвращают часть стоимости заказов через кэшбэк-сервисы, соблюдают два правила совместимости купонов с выплатой.

Первое — правило сессии. Купон получается в той же браузерной сессии, в которой активирован кэшбэк. Схема без конфликтов — тройная активация: перейти по ссылке кэшбэк-сервиса перед открытием корзины, повторить активацию перед получением купона и ещё раз — перед оплатой.

Второе — правило “своих” купонов. Купоны и промокоды из сторонних подборок перенаправляют партнёрскую комиссию владельцу кода, и выплата кэшбэка по такому заказу снижается или обнуляется. Купоны на распродажу 11.11 получаются в разделах самой площадки.

Особенность пикового периода: в сезон-2025 заказы, оформленные в дни распродажи, появлялись в статистике кэшбэк-сервисов с задержкой до недели. Такая задержка не означает потери выплаты.

Монеты и купоны

Монеты — третий элемент купонной связки 11.11: промокод, купон продавца и монеты применяются к одному заказу вместе. На разогреве сезон-2025 монеты начислялись за добавление товаров в корзину и обменивались на купоны на странице разогрева — так заработать купоны Али 11.11 можно было ещё до старта основной волны.

Обмен монет на купоны — историческая механика: покупные купоны на распродажу 11.11 не выдавались бесплатно, а выкупались за накопленные монеты. В сезоне-2020 монеты меняли на купоны номиналом $2, $6 и $10 (условия купонных механик настраивает продавец). Формулировка “купон на 10 долларов за монеты” осталась с сезона-2020.

В текущей версии русского приложения AliExpress прямой обмен монет на купоны удалён: монеты применяются как скидка к конкретным покупкам. В игровые сезоны обменные механики временно возвращаются, поэтому порядок работы монет проверяется на дату распродажи.

Порядок применения влияет на итоговую сумму: монеты списываются до купонов и уменьшают базу, от которой считается процентная скидка; подробный расчёт этого порядка приведён в правилах комбинирования купонов 11.11. Курс, циклы начисления и правила сгорания — полный разбор монет Алиэкспресс собран в статье “Игры и монеты 11.11”.

Частые вопросы о купонах 11.11

Суммируются ли купоны на Алиэкспресс 11.11?

Купоны суммируются по правилу “1 промокод + 1 купон продавца + монеты” поверх базовой скидки товара. Спецкупоны применяются многократно. Звёздные купоны с обычными не суммируются.

Почему не применяется спецкупон?

Причин три: товар без метки спецкупона, не достигнут порог тарифа спецкупона, купон получен в другой сессии. Для проверки рекомендуется убедиться в наличии метки на товаре и сверить итоговую сумму заказа с порогом тарифа.

Сколько купонов можно использовать на один заказ?

На один заказ применяются один купон продавца и один промокод. Спецкупоны жёсткого предела не имеют: в практике сезона-2020 на один заказ приходилось до 35 спецкупонов.

Можно ли получить купоны 11.11 дважды?

Приветственные промокоды начисляются один раз на аккаунт. В семье с несколькими аккаунтами в сезон-2025 приветственный набор был доступен каждому аккаунту отдельно.

Возвращается ли купон при отмене заказа?

Купоны при отмене заказа или возврате не восстанавливаются; для монет это прямо закреплено п. 7.10 Правил программы монет. Отмену заказа рекомендуется выполнять после сверки итоговой суммы.

Какие промокоды действуют в 2026 году?

На дату публикации действуют серия WOW500/700/1000 и промокод ALISALE для новых покупателей. Серии прошлого сезона — CAINIAO1111, ALIDAY1111 и другие — это данные сезона-2025. Обновляемый перечень промокодов — в купонном разделе нашего сайта.

Когда лучше вводить промокод?

Промокоды с лимитом активаций разбирают в первые минуты распродажи: по практике сезона-2020 — к 11:00 МСК 11 ноября. Сезон-2025 показал и длинные сроки: код CAINIAO1111 действовал до 19 ноября.

Где искать тайные купоны?

“Тайные” купоны — неофициальное название звёздных купонов магазинов-партнёров. Страница звёздных купонов открывается в приложении AliExpress, купоны получаются в обмен на звёзды. Их правила определяются условиями акции, а звёздные купоны в играх распродажи разобраны в статье “Игры и монеты 11.11”.

Коротко о главном

В распродаже 11.11 участвуют пять типов купонов: купон продавца, спецкупон, купон площадки, промокод и звёздный; условия каждого сведены в таблицу 1.

Базовое правило суммирования (сезон-2025): один промокод, один купон продавца и монеты поверх базовой скидки; вместе с кэшбэком совокупная выгода в этот сезон достигала 55–60%.

Спецкупоны применяются многократно: в одном заказе сезона-2020 набиралось 35 спецкупонов.

Звёздные купоны в прошлые сезоны давали скидку до 49% и с обычными купонами не суммируются.

Промокоды с лимитом активаций применяются к старту основной волны — по практике сезона-2020 это 11:00 МСК 11 ноября.

Полный календарь распродажи и описание её этапов — в материалах календарь распродаж Алиэкспресс и хаб распродажи 11.11; идеи для корзины — в материалах о том, что купить на распродаже 11.11.

Цифры в статье приведены с пометкой сезона, купонная механика сезона-2026 обновляется по анонсам площадки. Перечни активных купонов Алиэкспресс 11.11 и действующих промокодов — в купонном разделе нашего сайта.