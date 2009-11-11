Распродажа 11.11 на Алиэкспресс в 2026 году: даты, правила, как покупать
Коротко о главном
- Основная волна распродажи стартует 11 ноября 2026 года в 11:00 МСК (с ноября по март день площадки начинается на час позже обычного).
- Разогрев пройдёт с 8 по 10 ноября 2026 года: скидки будут видны в каталоге, но оформить заказ будет ещё нельзя.
- Основная волна продлится с 11 по 19 ноября 2026 года — обычно распродажа идёт 8–9 дней.
- Площадка рекламирует скидки “до 90%”, но в прошлые сезоны средняя выгода составляла 10–15%, по оценкам — до 25–45% на товары; правда о скидках 11.11 — в отдельном разборе.
- Экономию до 55–60% в 2025-м давала сборка в одном заказе купона продавца, промокода, монет и Комбо-кешбэка — полный гид по купонам 11.11 описывает, как совместить эти инструменты.
- Ежедневно с 11:00 до 11:59 МСК в дни основной волны 11–19 ноября 2026 года действует “час выгоды” — время самых больших дополнительных скидок.
Крупнейшая распродажа года на AliExpress проходит 11 ноября. Официальное название события — “Всемирный день шопинга”, в народе его называют “день холостяка”, “большая китайская распродажа” или просто “11.11” — под разными названиями скрывается одно событие.
Масштаб события подтверждают данные 2024 года: за одни сутки распродажи 11.11 площадки продали товаров на 38,4 млрд долларов — в 2,3 раза больше, чем все американские ритейлеры в “Чёрную пятницу”. Событие началось в 2009 году с акции для холостяков в Нанкине и выросло до глобальной распродажи; подробная история праздника 11.11 — в отдельной статье.
В этой статье мы собрали доступную информацию о распродаже 11.11 на Алиэкспрессе: даты и время старта по Москве, расписание волн и “часов выгоды”, принцип распродажи 11.11 и правила скидок, инструкцию покупателя от корзины до оплаты, купоны и промокоды, порядок действий при сбоях оплаты.
Данные о датах и правилах сверены с официальными анонсами AliExpress.
Когда начнётся распродажа 11.11 в 2026 году: дата и время по Москве
Основная волна распродажи 11.11 стартует 11 ноября 2026 года в 11:00 по московскому времени и продлится до 10:59 МСК 19 ноября 2026 года; это последний момент, когда можно оплатить заказы по ценам акции. Время 10:59 задано самим расписанием площадки: в зимний период её день заканчивается в эту же минуту, и дедлайн оплаты совпадает с границей суток. Основной волне предшествует разогрев: с 8 ноября 11:00 до 11 ноября 10:59 МСК. Сама акция при этом не начинается ни 8-го, ни 10-го числа: эти дни занимает подготовительный этап, а главные скидки включаются 11 ноября в 11:00. В прошлый сезон в части источников финалом значилось 20 ноября; расписание-2026 следует анонсам площадки, где финал — 19 ноября.
Время старта определяется расписанием площадки. С ноября по март новый день площадки начинается не в 10:00, а в 11:00 по Москве: в зимний период график дня площадки сдвигается на час, и вместе с ним смещаются старт волн и ежедневные обнуления механик. До 1 ноября все механики стартуют в 10:00 МСК (так начинались, например, “Дни выгоды”), а с ноября начало переносится на 11:00. Все времена в статье — московские. Эта же граница разделяет ноябрьские этапы: разогрев 11.11 закрывается 11 ноября в 10:59, а в 11:00 открывается основная волна; после марта начало дня возвращается к 10:00 МСК.
Ноябрь 2026 на Алиэкспрессе — это три распродажи подряд, идущие одна за другой без пауз.
|Событие
|Разогрев
|Основная часть
|Что происходит
|“Дни выгоды”
|≈29.10 (10:00) – 1.11 (09:59)
|1.11 (10:00) – 8.11 (10:59)
|первая ноябрьская волна, 7 дней; перетекает в разогрев 11.11
|Распродажа 11.11
|8.11 (11:00) – 11.11 (10:59)
|11.11 (11:00) – 19.11 (10:59)
|главная волна года
|Чёрная пятница на Алиэкспресс
|— (начинается бесшовно)
|20.11 (11:00) – 4.12 (10:59)
|“хвосты” 11.11 — докупание непроданного
Весь ноябрь на площадке идёт фактически сплошная распродажа: октябрьский разогрев перетекает в “Дни выгоды”, те — в распродажу 11.11, а её сменяет Чёрная пятница с “хвостами” главной волны. Отдельного разогрева у Чёрной пятницы нет: волна начинается бесшовно, основная часть открывается 20 ноября в 11:00 МСК. Даты ноября 2026 года опираются на анонсы площадки и расписание прошлого сезона; полный календарь распродаж Алиэкспресс собран в отдельной статье.
Распродажа 11.11 на Алиэкспрессе обычно длится 8–9 дней, а последняя возможность оплатить заказы по ценам акции — до 10:59 МСК финального дня, позже оформить покупку по этим скидкам уже не получится. Такой формат появился не сразу: ещё в 2022-м распродажа впервые растянулась почти на полмесяца, а короткие суточные 11.11 из середины 2010-х давно ушли. Дату финала и время “часов выгоды” ежегодно финализирует сама площадка в официальном анонсе — расписание в таблице обновляется по этим анонсам.
Этапы и волны: как проходит распродажа 11.11
Распродажа 11.11 проходит в несколько этапов: разогрев, основная волна с “часами выгоды”, неделя брендов и персональные механики. У каждого этапа свои дни и правила.
Разогрев 8–10 ноября: подготовка
Разогрев — три дня перед стартом, с 8 по 10 ноября 2026 года: распродажные цены будут отображаться на карточках товаров, но оформить заказ по ним будет ещё нельзя. В дни подготовки доступны четыре действия:
- наполнить корзину и избранное, чтобы в день старта не искать товары заново;
- собрать купоны продавцов — в разогреве идут активности по их раздаче;
- записать или сделать скриншоты цен до распродажи — это единственный способ потом проверить честность скидки (как проверить реальность скидки по своим скриншотам — в отдельном разборе);
- начать копить монеты и звёзды, выполняя задания игр, — про игры и монеты 11.11 есть отдельная статья.
В разогреве работает правило First Click Attribution: активность в эти дни влияет на персональную выгоду в основной волне и отражается в индивидуальных предложениях.
“Час выгоды”: ежедневно 11:00–11:59 МСК
Механика строгая: один час в день, в основной волне — с 11:00 до 11:59 по Москве. Скидка дополнительная и не видна ни на карточке товара, ни на странице заказа — это временное снижение цены, которое действует только внутри часа. Перед “часом выгоды” собираются купоны с карточек и фиксируются текущие цены: сравнение возможно только по собственным записям, площадка разницы не показывает. В 2025-м скидки этого часа достигали 90%, а лучшие флэш-предложения исчезали в первые минуты.
Второй час: в 2025-м с 15 ноября добавлялся ещё один час выгоды с 15:00 до 15:59 МСК. В 2024-м схема была другой: в первый день работали три пика (11:00, 15:00 и 18:00), с 12 по 18 ноября — два часа, 11:00 и 15:00. Расписание часов меняется год от года, точные слоты сезона показывает приложение.
“Неделя брендов”: расписание по категориям
Неделя брендов впервые появилась на 11.11 в 2025 году: внутри основной волны разные категории получают свои дни усиленных скидок. Расписание первого брендфеста, сезона-2025:
- 11–13 ноября действуют предложения на смартфоны и аксессуары;
- 14–16 ноября волна охватывает электронику;
- 17 ноября скидки распространяются на моду и спорт;
- 18–19 ноября акции завершаются предложениями на бытовую технику и автотовары.
Состав участников в 2025-м: Xiaomi и POCO, Honor, OnePlus, Nothing, Realme, Lenovo, Vivo, Nintendo, Anker, Baseus, Ugreen, Dreame, Roborock, 70mai, Teyes, Anycubic, Bambu Lab, Creality, Elegoo, DeWalt, Li-Ning, Thundeal с проекторами. Премьеры сезона-2025 прошли на брендфесте: глобальная версия OnePlus 15 поступила в продажу с 14 ноября, Vivo X300 и X300 Pro (Ростест) шли с 1 ноября, а Nothing Phone (3a) Lite был открыт для предзаказа 1 ноября с отгрузкой с 4 ноября. Подборка что купить на распродаже 11.11 — в отдельной статье.
Две оговорки. Первая: Xiaomi нередко формально участвует в распродажах AliExpress, ограничивая глубину скидок на флагманы. Вторая: размер скидки в брендфестах нельзя проверить, если не зафиксировать цену до старта: без скриншота “до” выгоду доказать не получится.
“Вам скидка” и персональные механики
“Вам скидка” — персональная механика, впервые появившаяся в 2025 году: скидка на товары раздела “Комбо”, которая применяется сразу после часа выгоды, с 12:01 до 10:00 следующего дня. Главное ограничение — таймер: скидка действует 1 час с момента первого входа в приложение, и он индивидуален. Работает механика только в мобильном приложении и только на “Комбо”, один раз в сутки; у “Комбо” отдельная корзина, скидка применяется к ней от 1 000 ₽.
Оптимальное окно по итогам сезона-2025: 11:00–13:00 11 ноября (максимум предложений на старте) и 12:01–13:00 (активация “Вам скидки”).
Сводное расписание распродажи — в таблице: даты относятся к ноябрю 2026 года, механики даны по схеме сезона-2025.
|День
|Время МСК
|Что происходит
|8–10.11
|11:00–10:59 (сутки)
|Разогрев: корзина, купоны, фиксация цен
|11.11
|11:00–11:59
|Час выгоды 11 ноября + старт основной волны
|11.11
|12:01–13:00
|Активация “Вам скидки” (окно максимума)
|11–13.11
|сутки
|Неделя брендов: смартфоны
|14–16.11
|сутки
|Неделя брендов: электроника
|15.11+
|15:00–15:59
|Второй час выгоды
|17.11
|сутки
|Неделя брендов: мода и спорт
|18–19.11
|сутки
|Неделя брендов: БТ и авто
|19.11
|до 10:59
|Последняя оплата
Механика цен: как устроены скидки 11.11
Скидки на Алиэкспрессе 11 ноября складываются из трёх источников: витринный процент, наборные механики экономии и курсовой эффект. Скидка на конкретный товар зависит от раздела площадки, типа механики и способа оплаты.
Карта площадки: где какие скидки
Во время распродажи скидки распределены по разделам площадки, у каждого раздела своя механика. Максимальная заявленная скидка 11.11 в сезон-2024/2025 достигала 90%:
|Раздел площадки
|Макс. скидка (сезон-2024/2025)
|Что это
|Главная страница распродажи
|до 90%
|витрина-агрегатор всех акций волны
|“Скидки до 90%”
|до 90%
|подборка товаров с максимальными заявками
|“Горящие товары”
|до 90%
|флеш-предложения на несколько часов — “требуют быстрой реакции”
|Магазины брендов
|до 80%
|фирменные магазины: Xiaomi, Dreame, Roborock, Honor, Realme, Baseus, Ugreen, Lenovo, Anker, Li-Ning
|“Красные цены”
|до 70%
|персональные цены — у каждого свои
|“Доставка от трёх дней”
|до 70%
|товары с быстрым тарифом доставки
|“Комбо”
|—
|наборная механика экономии от суммы заказа, а не процент скидки
|“Суперскидки”
|—
|страница раздачи купонов 4 раза в день (по данным последнего сезона): 10:00, 14:00, 18:00, 22:00 МСК
Карта разделов помогает ориентироваться в витринах волны. Проценты в названиях разделов — витринная “заявка”, а фактическая скидка определяется по истории стоимости товара; проверка реальной скидки перед покупкой — тема отдельной статьи.
“Больше = дешевле”, “Комбо”, “Одна цена”/“Выгода 3X”
Механика “Больше = дешевле” привязывает выгоду к сумме заказа, и её размер меняется от сезона к сезону: в 2021-м она давала 220 ₽ с каждых 2 200 ₽ в корзине, в 2022-м — 200 ₽ с каждых 2 000 ₽ (до 10%), в 2023-м — 270 ₽ с каждых 2 000 ₽ (до 13,5%). Актуальные условия своей волны площадка публикует в правилах акции.
“Комбо” — наборная механика: вместо процента покупатель получает пакет. В прошлый сезон пакет включал кешбэк 10% баллами программы лояльности, бесплатную доставку при заказе от 1 000 ₽ и бесплатный возврат; заказы с комбо-товарами собираются в отдельную комбо-корзину. Именно на комбо-товары действует персональная “Вам скидка”. Поверх комбо-экономии работают купоны и промокоды 11.11 — их полный разбор вынесен в отдельную статью.
“Одна цена” и “Выгода 3X” в прошлых сезонах означали скидку до 90% при покупке от 3 до 10 штук в одном заказе. Формат подходит для расходных материалов и мелочей, но не для смартфонов.
Курс валют — скрытый фактор цены
Часть рублёвой цены на Алиэкспрессе определяется внутренним курсом площадки, а не акциями. Внутренний курс доллара обычно выше официального курса ЦБ на 5–10%; эта наценка включена в рублёвую цену товара. На время распродажи площадка традиционно удерживает внутренний курс ниже официального — с конца октября и ориентировочно до конца ноября. Часть “скидки” 11.11 является курсовой: цена снижается и за счёт акции, и за счёт курса ниже официального.
Цена “до” и “после” сравнивается по финальной сумме корзины в рублях, а не по проценту на карточке. При оплате в долларах конвертация иногда даёт курс ниже внутреннего курса площадки.
Как покупать: пошаговая инструкция от корзины до оплаты
Инструкция описывает, как покупать на Алиэкспрессе 11.11: подготовку за неделю до старта, оформление в день открытия основной волны и оплату до дедлайна. Порядок действий одинаков для приложения и веб-версии — различия между форматами касаются только подготовительных возможностей.
За неделю (до 8 ноября): подготовка
Подготовка к распродаже на Алиэкспрессе 11.11 начинается за неделю до старта и завершается к 8 ноября 2026 года. В неё входит семь действий.
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Составить список покупок и бюджет. Список ограничивает круг покупок: без него маркетинговые скидки до 90% приводят к незапланированным тратам.
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Сверить и зафиксировать цены. Скриншоты карточек и сервисы мониторинга цен сохраняют стоимость каждой позиции на текущий день; отдельный параметр проверки — поднималась ли цена за последние 30 дней. По таким записям выполняется проверка честности скидки по истории цены; подробный метод описан в отдельной статье.
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Отобрать продавцов. Критерии: рейтинг 97–99% и значки “Top Brand” или “Brand+”. По каждой позиции сравниваются 3–5 продавцов; заметное отклонение цены у одного из них проверяется по истории стоимости товара.
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Добавить товары в корзину и в избранное. По опыту прошлых лет корзина, набранная на разогреве, к основной волне обнуляется, поэтому позиции дублируются в избранном или в списке. Предзаказ до 11.11 не предусмотрен: оформить заказ раньше старта волны нельзя ни через сайт, ни по договорённости с продавцом.
-
Собрать купоны. Источники купонов: Центр купонов, страницы продавцов, задания периода разогрева. Подробный маршрут описан в статье о том, как собрать купоны на 11.11.
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Начать копить монеты и звёзды. Накопление идёт в приложении с первых дней разогрева: активность в этот период учитывается по механизму First Click Attribution и влияет на персональную выгоду аккаунта. Порядок накопления описан в статье о том, как накопить монеты к 11.11.
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Определиться с платформой. Приложение присылает пуш-уведомления о часе выгоды, содержит эксклюзивные купоны и игры разогрева; веб-версия удобна для сравнения товаров во вкладках и оформления крупных заказов. Форматы дополняют друг друга, поэтому подготовка ведётся в обоих форматах.
Старт основной волны (11 ноября, 11:00 МСК)
Основная волна распродажи открывается 11 ноября 2026 года в 11:00 МСК. Чтобы не опоздать на распродажу 11.11, вход в аккаунт выполняется к 10:55: максимум предложений приходится на первые минуты, а авторизация в 11:00:30 означает пропуск самой насыщенной части волны.
После входа открывается корзина, а не поиск: к моменту старта цены успевают измениться, поэтому стоимость позиций сверяется с зафиксированными записями. Расхождение с записью проверяется по истории стоимости товара.
Оформление заказа со скидкой 11.11 идёт в фиксированном порядке: купон продавца, затем промокод, затем монеты. Правило площадки: в одном заказе применяются один промокод AliExpress, один купон продавца и монеты, все три инструмента суммируются с базовой скидкой распродажи.
Перед оплатой проверяется автопромокод: система сама применяет один из доступных промокодов, и автоматически выбранный вариант не всегда даёт минимальную сумму. Итоговая сумма сравнивается до и после ручной замены промокода.
Оптимальное окно оформления — с 11:00 до 13:00 МСК, на него приходится максимум предложений волны; в 12:01 стартует механика “Вам скидка”.
Кэшбэк-сервис, если он используется, активируется трижды: перед переходом в корзину, перед получением купона и перед оплатой. Чужие купоны и промокоды блогеров блокируют начисление кэшбэка, поэтому в заказе с кэшбэком внешние промокоды не применяются. Суммарный размер внешних бонусов обычно складывается из кэшбэка сервиса (3–10%), кэшбэка банковской карты (1–5%) и баллов программ (до 10%).
Оплата: способы, лимиты, пошлина
Для оплаты из России доступны карты российских банков и способы оплаты, открытые в приложении. Перед оплатой сравниваются валюты платежа: долларовая цена после конвертации иногда даёт меньшую итоговую сумму в рублях, чем оплата сразу в рублях.
Лимит беспошлинного ввоза по действующим нормам ЕАЭС — 200 евро на посылку. Сверх лимита начисляется таможенная пошлина 15% (минимум 2 евро за килограмм); весовое ограничение посылки — 31 кг.
Дедлайн оплаты — 10:59 МСК финального дня волны: после этого времени неоплаченные заказы отменяются. Оплату последнего заказа рекомендуется завершить заранее, а не в последние полчаса волны.
Если товар нужен к определённой дате, при выборе способа доставки учитываются её сроки и раздел “Доставка от трёх дней”.
Чек-лист подготовки
Все шаги сведены в чек-лист с таймингом по московскому времени:
|Когда
|Что сделать
|Зачем
|За неделю
|Составить список и бюджет; зафиксировать цены скриншотами; отобрать продавцов с рейтингом 97%+; добавить товары в корзину и в избранное; собрать купоны; начать копить монеты
|Контроль бюджета и сохранение выбранных позиций; записи цен — доказательство фиктивной скидки
|За 3 дня
|Перепроверить цены и купоны; составить план по бренд-дням; выбрать кэшбэк-сервис
|Цены обновляются после анонса; категории скидок меняются волнами
|11 ноября, 10:55
|Войти заранее; проверить корзину; применить купон продавца, затем промокод, затем монеты; проверить автопромокод
|Максимум предложений приходится на первые минуты волны
|При оплате
|Сверить сумму и курс; проверить лимит 200 евро на посылку; завершить оплату до 10:59 МСК
|Пошлина снижает экономию при превышении лимита; оплата после дедлайна ведёт к отмене заказа
Купоны, промокоды и бонусы 11.11
- Купоны продавца берутся в карточке товара по кнопке “Взять купон”, при этом итоговая цена видна сразу.
- Купоны площадки сезона-2025 включали номиналы 300, 500 и 1 000 ₽ при заказе от 1 000, 2 000 и 5 000 ₽ соответственно, а выдавались они через Центр купонов, продавцов и игровые задания.
- Спецкупоны привязаны к товарам со специальной меткой и применяются многократно; в тарифах долларовой эпохи скидка составляла с каждых , с и с .
- Звёздные купоны представляют собой скидки партнёров за звёзды из заданий (до 49% в сезоне-2025), которые не суммируются с обычными купонами.
Промокоды сезона-2025 приведены в таблице, а актуальные коды публикуются в Центре купонов Али:
|Промокод
|Скидка
|От суммы
|Примечание
|BERU / RUN
|100 ₽
|от 1 000 ₽
|—
|NADO
|500 ₽
|от 3 000 ₽
|только одежда, обувь, аксессуары
|CAINIAO1111
|500 ₽
|от 6 000 ₽
|10 000 активаций, до 19.11, раздача на постаматах Cainiao
|ALIDAY1111
|300 ₽
|от 500 ₽
|приветственный, первый заказ
|BLACKVIP
|600 ₽
|от 1 000 ₽
|приветственный
|NOVEMBER1000
|1 000 ₽
|от 2 000 ₽
|приветственный
|“Нихао”
|300 ₽
|от 1 000 ₽
|авто-применение, товары с тегом в приложении, до 30.11
|WOW500/700/1000
|500/700/1 000 ₽
|от 4 000/6 000/10 000 ₽
|партнёрские
Один заказ = один промокод + один купон продавца + монеты поверх базовой скидки; по данным сезона-2025, в комбинации с комбо-кешбэком экономия достигает 55–60%.
В 2025-м с 11 ноября в “Драконополии” были товары за 99 ₽ плюс звёзды; “товары за 1 цент” — механика прошлых лет. Розыгрыш финала 2025-го (19 ноября): Chery Tiggo 7 Pro, робопёс Xiaomi CyberDog 2, путешествие на Хайнань. Купоны новичков — приветственные промокоды из таблицы промокодов. Значки городов относятся к игровой механике и выдаются за задания и игры распродажи.
Полный гид: купоны и спецкупоны 11.11 →
Игры и монеты 11.11: как накопить и обменять →
Проблемы с оплатой и заказом: что делать
Первый час после старта 11.11 — пик нагрузки на Алиэкспресс: в прошлые сезоны на это время приходилось до 30% заказов волны. В те же минуты отклоняются платежи, “зависают” статусы, пропадают позиции из корзины. Обсуждение проблем Алиэкспресса 11.11 сводится к трём сценариям — сбой оплаты на пике, отказ карты, нестандартные статусы после оплаты. Порядок действий — по опыту прошлых распродаж; данные прошлых сезонов и опрос — в финальном блоке статьи.
Оплата не проходит в пик нагрузки (первые минуты после 11:00)
Когда 11.11 не проходят платежи на Алиэкспрессе, причина обычно техническая: пик перегрузки серверов и платёжных шлюзов приходится на 11:00–11:15. Ошибка “что-то пошло не так, пожалуйста попробуйте снова” при попытке оформить заказ — типичный признак перегрузки.
Повторное нажатие “оплатить” до выяснения статуса первой попытки создаёт дубль заказа. Пауза в 5–10 минут не меняет условий: по правилам прошлых волн позиция в корзине держалась до 10:59 финального дня, цена и купоны не аннулировались мгновенно. Если после паузы оплата снова отклоняется, меняется способ оплаты; при сохранении отказа заказ переносится на менее загруженное окно — в прошлый раз это были 12:01–13:00 (“Вам скидка” после часа выгоды) и вечерние часы. Если не удаётся оплатить товар на Алиэкспрессе с предоплатой 11.11, действует тот же порядок.
Оформление того же заказа со второго аккаунта до завершения первой оплаты создаёт риск двойного списания.
Карта отклоняется: Mastercard, международные и российские карты
11 ноября на Алиэкспресс не принимают Mastercard, выпущенные вне России: как и международные Visa, эти карты не работают на российской версии площадки круглый год. Фраза “нельзя будет воспользоваться картой” 11 ноября 2026 года означает то же ограничение, а не условие акции. Сообщение “извините, эта карта не поддерживается” к скидкам 11.11 отношения не имеет.
Оплата проходит картами российских банков и через доступные платёжные сервисы в приложении. Если доступна оплата в долларах, итог сравнивается в обеих валютах: конвертация иногда даёт сумму меньше рублёвой цены.
Двойное списание, “платёж проверяется”, пропала позиция из корзины
Статус “платёж проверяется” на Алиэкспрессе после распродажи 11.11 — штатная проверка антифрода. Когда распродажа 11.11 на AliExpress завершается, платежи проверяются в общей очереди: в прошлые сезоны заказы, оплаченные 11–12 ноября, задерживались дольше обычного. По той же причине несколько дней не меняется статус покупок, сделанных 11.11. Порядок действий — ожидание без отмены и повторного оформления; при длительной задержке — чат поддержки со скриншотом списания.
Двойное списание проверяется в разделе “Мои заказы”: видно, создался ли дубль; такое списание 11 ноября временно сокращает бюджет — сумма по дублю недоступна до возврата. Деньги по неотменённому дублю возвращаются через спор или поддержку, к обращению прикладывается выписка банка; порядок того, как вернуть деньги за товар на Алиэкспресс, описан в отдельной статье.
Пропажа позиции из корзины и сообщения “Алиэкспресс не работает после 11.11” обычно связаны с перегруженной страницей волны: после повторного входа позиция обнаруживается в разделе “Мои заказы” или в избранном, поэтому корзину дублируют заранее. Сообщения “11.11 не было скидки в мобильном приложении” объясняются тем, что скидка может не отображаться на карточке товара — итоговая цена видна в корзине. Если товар закончился, используется кнопка “уведомить о наличии” у того же продавца или аналог в “Комбо”.
Самая частая причина “потери” денег 11.11 — дублирование операций, а не сбой площадки. Пауза в 5–10 минут перед повторной попыткой сокращает общее время оформления заказа.
В каких магазинах ещё проходит 11.11
Всемирная распродажа 11 ноября давно не ограничивается одним AliExpress: дата стала общемировой точкой старта ноябрьских скидок, к которой присоединяются и российские магазины. Скидки 11 ноября в интернет-магазинах обычно охватывают одежду, электронику и товары повседневного спроса. Даты акций сторонних магазинов подтверждаются их собственными анонсами; актуальный график на сезон-2026 магазины публикуют на своих сайтах.
В таблице перечислены магазины, где проходит распродажа 11.11: даты последнего подтверждённого сезона, характер скидок и вывод о сравнении с Алиэкспрессом.
Таблица 5. Распродажи 11.11 в других магазинах
|Магазин
|Даты 11.11 (последний подтверждённый сезон)
|Что со скидками
|Стоит ли сравнивать с Алиэкспрессом
|Ozon
|10–14.11 в 2025-м
|своя волна “11.11”, промокоды и уценённые товары
|да: на товары повседневного спроса доставка быстрее, но ассортимент другой
Даты последнего подтверждённого сезона — ориентир для планирования, а не обещание на 2026 год; актуальный график распродаж публикуется в анонсах магазинов. Таблица обновляется ежемесячно.
Свои акции к 11 ноября приурочивают и другие площадки — как российские, так и зарубежные. Wildberries выпускает скидки и промокоды к дате, в первую очередь на одежду и товары для дома; в этих категориях сравнение с Алиэкспрессом идёт по одинаковым моделям. Яндекс Маркет включает 11 ноября в общую ноябрьскую волну скидок и подключает баллы Плюса. Temu привлекает скидками новых покупателей и пересекается с Алиэкспрессом в сегменте недорогих товаров, Shein запускает собственную волну 11.11 только по одежде. DNS и Ситилинк проводят локальные акции на электронику, М.Видео — акции в формате “чёрной пятницы” до календарной даты самого события, на крупную технику по ценам выше, чем на Алиэкспрессе. Lamoda, Спортмастер и другие магазины ограничиваются отдельными промокодами к 11 ноября по своим категориям. Подтверждённых дат по этим событиям нет ни за один сезон, поэтому отдельными строками они в таблицу не входят.
Сильные стороны российских площадок — быстрая доставка и простой возврат; сильная сторона AliExpress — более глубокие скидки на электронику и небрендовые категории. Подборки товаров к 11.11 — в отдельной статье. Сравнивается при этом итоговая цена с доставкой, а не процент скидки на карточке: по этой сумме принимается решение, что купить на 11.11 — на Алиэкспрессе или в российском магазине. По данным прошлых сезонов, скидки на 11.11 выше и разнообразнее, чем в Чёрную пятницу: покупка смартфона в среднем на 7% выгоднее, электроники — на 5%.
Ноябрь на этом не заканчивается: Чёрная пятница и Киберпонедельник на Алиэкспрессе проходят следом; полный разбор обеих распродаж — в отдельной статье.
Реальные ли скидки: короткая проверка
Оценки выгоды прошлых сезонов расходятся: замеры дают 10–15%, оценки — 25–45% на товары и до 70–90% на отдельные категории. Средняя глубина скидок умеренная; “до 90%” — заявка площадки по отдельным позициям. Скидка вторична — первична цена до распродажи, зафиксированная заранее: при завышенной перед акцией цене процент не даёт выгоды.
Три типа скидок 11.11: фиктивные, когда продавец поднимает цену за 1–2 недели до события и снижает в день распродажи (на карточке “−50%”, фактически 0%); условные, требующие купона, минимальной суммы, “Комбо” или 3–10 штук; реальные, когда товар месяцами стоил дороже и распознаётся по стабильной истории цены.
Четыре признака указывают на реальную скидку:
- рейтинг продавца 97–99% и значки Top Brand или Brand+;
- цена стабильна последние 2–3 месяца;
- у 3–5 продавцов одной позиции цена примерно одинакова — отклонение у одного из продавцов подозрительно: оно может указывать на изменение цены перед акцией;
- в отзывах о покупках на Всемирном дне шопинга на Алиэкспрессе нет жалоб вида “цена упала после покупки”.
Распродажа 11 ноября действительно приносит выгоду в пределах средней глубины 10–15% при стабильной цене до акции и скидке без условий.
В таблице кейсов — цены 7–10 товаров прошлого сезона из архива постов нашего сайта: октябрь, 11.11 и декабрь 2025 года, выгода в процентах.
Полный разбор: правда о скидках 11.11: замеры, отзывы, итоги прошлых лет →
История распродажи 11.11: от Дня холостяка до рекордов
Дата 11 ноября выбрана из-за четырёх единиц в записи 11.11: студенты Нанкинского университета в начале 1990-х объявили её “днём холостяка”, годом появления праздника считается 1993-й. В 2009 году Alibaba превратила шутку в распродажу: выручка первого дня 11.11.2009 составила 50 млн юаней. С 2015-го событие глобализовалось — продажи 11.11.15 вышли за пределы Китая, и распродажа 11.11 на Алиэкспресс стала международной. К 2024-му распродажа в Китае 11.11 достигла объёма 38,4 млрд долларов за сутки — в 2,3 раза больше, чем все ритейлеры США в Чёрную пятницу. Российская линия — рублёвые купоны, “бескупонная” реформа, лимит беспошлинного ввоза 200 евро — отражена в таблице.
|Год
|Событие
|Цифра/факт
|1993
|Нанкин: “день холостяка” на четырёх единицах
|дата 11.11
|2009
|первая распродажа Alibaba
|выручка 50 млн юаней
|2015
|глобализация события
|продажи вышли за пределы Китая
|2017
|призы за заказы от $100
|Диснейленд Шанхай, робот-пылесос ILIFE, колонка Bluedio, ракетка Li-Ning
|2018
|оборот впервые — десятки миллиардов долларов
|около 31 млрд $ за день; купон $1111; предзаказ с предоплатой 10%
|2019
|дебют промокодов; последний год без пошлины сверх 200 €
|самый крупный промокод $30 от $120; призовой фонд $1 млн
|2020
|первый полностью рублёвый сезон
|купон 8 000 ₽ от 100 000 ₽
|2021
|“Алилэнд”
|купон 1 000 ₽ от 3 000 ₽
|2022
|первая “бескупонная”: скидки в ценах, отказ от долларов
|“Больше = дешевле”: 200 ₽ с 2 000 ₽
|2023
|дебют брендфестов (Xiaomi, Dreame, Baseus, Teyes)
|1 111 баллов за первый заказ от 1 111 ₽
|2024
|рекорд и игровые механики
|38,4 млрд $ за сутки; “Драконополия”; “Комбо”
|2025
|новые механики
|“Вам скидка”; Неделя брендов в 11.11
|2026
|текущая волна распродажи
|даты и правила сезона — в этой статье
Распродажа 11.11 на Алиэкспресс в 2024 году в цифрах: электроника занимала 42% всех заказов, 71% покупателей поколения Z делали основные покупки года на распродажах, средний чек составлял около 4 500 ₽, а до 30% заказов оформлялось в первый час. Итоги распродажи 11.11 — отдельный материал с полными цифрами сезона, включая выручку AliExpress за 11.11.
Полная история праздника 11.11: как день холостяка стал главным шопинг-днём планеты →
Что купить на распродаже 11.11
Распродажа электроники 11.11 лидирует по числу заказов: в сезоне-2025 на электронику пришлось 42% всех заказов волны. Большие скидки 11.11 на Алиэкспрессе охватывают и другие категории: витринная глубина сезона-2025 — от 15% до 75%. Данные по основным категориям — в таблице; подборки с конкретными товарами собраны на нашем сайте и обновляются по волнам распродажи.
|Категория
|Витринная скидка сезона-2025
|Смартфоны Xiaomi, Realme, Honor, POCO
|до 40%
|iPhone 15 и iPhone 15 Pro
|15–20%
|Наушники TWS
|до 50%
|Смарт-часы
|до 45%
|Колонки
|до 40%
|Ноутбуки
|до 25%
|Планшеты
|до 20%
|SSD и RAM
|до 35%
|Периферия
|до 45%
|Роботы-пылесосы
|до 40%
|Умные лампы
|до 50%
|Кухонная техника
|до 45%
|Верхняя одежда
|до 70%
|Обувь
|до 65%
|Текстиль для дома
|до 60%
|Украшения
|до 75%
|Сумки
|до 60%
|Спортивная одежда
|до 60%
|Товары для фитнеса
|до 50%
|Велосипеды и самокаты
|до 35%
|Товары для кемпинга
|до 55%
Проценты в таблице — витринная глубина скидок сезона-2025, а не фактическая. Решение о том, что брать на распродаже 11 ноября, принимается по фактической цене: размер скидки на конкретную модель проверяется сравнением с ценой, зафиксированной до начала распродажи, и данными таблицы кейсов.
На “Неделе брендов” 2025 года состоялись глобальные премьеры OnePlus 15, Vivo X300 и Vivo X300 Pro, Nothing Phone (3a) Lite; даты старта продаж перечислены в разделе этапов и волн. Глубина скидок на флагманы Xiaomi обычно ограничена, поэтому заявленные “скидки на флагманы Xiaomi” требуют отдельной проверки.
Что купить на распродаже 11.11: подборки с ценами “до” и “после” и реальными товарами собраны в отдельной статье.
FAQ: частые вопросы о распродаже 11.11
Когда начнётся распродажа 11.11 в 2026 году?
Разогрев стартует 8 ноября 2026 года, а основная волна продолжается с 11:00 МСК 11 ноября до 10:59 19 ноября 2026 года. До этого с 1 ноября 2026 года на площадке проходят предварительные “Дни выгоды”.
Во сколько стартует по Москве и почему не в 10:00?
Распродажа стартует в 11:00 МСК, поскольку с ноября по март день площадки начинается на час позже.
Сколько длится распродажа?
Основная волна 2026 года длится 8–9 дней: оплатить заказы можно до 10:59 финального дня, затем без перерыва идёт Чёрная пятница.
Будет ли предзаказ с предоплатой?
Нет, в последние годы заказать и оплатить товар до 11 ноября нельзя, а в разогрев товар разрешается только добавлять в корзину. Предзаказы с предоплатой действовали в прошлые годы, а сейчас площадка предлагает фиксированную цену в корзине и опцию уведомления о старте.
Можно ли вернуть товар, купленный на распродаже?
Да, правила возврата при распродаже 11.11 не отличаются от стандартных условий площадки. Защита покупателя действует в полном объёме: доставка застрахована, гарантия возврата денег составляет 15 дней после получения, а возврат позиций категории “Комбо” остаётся бесплатным.
Сколько идёт доставка после 11.11, успею ли к нужной дате?
Standard в пик идёт 20–45 дней — на 1–2 недели дольше обычного; Saver — 15–30, Standard Shipping — 10–20, Cainiao Super Economy — 25–40 (данные прошлого года). Товары, купленные на AliExpress 11.11 со Standard, обычно приходят к середине–концу декабря — к 2 декабря не доставляются. Доставку к Новому году обеспечивают заказ в первые дни волны и раздел “Доставка от трёх дней”; что успеть заказать к Новому году — в отдельной статье.
Оплата не проходит — что делать?
Дубликат заказа создавать не нужно. Обычно платёж проходит повторно через 5–10 минут. Если ошибка повторяется, рекомендуется сменить способ оплаты или повторить оформление в менее загруженный период, например с 12:01 до 13:00 МСК.
В каких ещё магазинах проходит 11.11?
Обычно акцию 11.11 синхронно проводят Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Temu, Shein, DNS и другие крупные ритейлеры, публикуя индивидуальные графики акций в официальных анонсах.
Почему именно 11.11?
Дата 11.11 состоит из четырёх единиц, символизирующих одиноких людей, а исторической основой события послужил студенческий “День холостяка” из Нанкинского университета.