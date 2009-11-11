Распродажа 11.11 на Алиэкспресс в 2026 году: даты, правила, как покупать

Коротко о главном

Основная волна распродажи стартует 11 ноября 2026 года в 11:00 МСК (с ноября по март день площадки начинается на час позже обычного).

Разогрев пройдёт с 8 по 10 ноября 2026 года: скидки будут видны в каталоге, но оформить заказ будет ещё нельзя.

Основная волна продлится с 11 по 19 ноября 2026 года — обычно распродажа идёт 8–9 дней.

Площадка рекламирует скидки “до 90%”, но в прошлые сезоны средняя выгода составляла 10–15%, по оценкам — до 25–45% на товары; правда о скидках 11.11 — в отдельном разборе.

Экономию до 55–60% в 2025-м давала сборка в одном заказе купона продавца, промокода, монет и Комбо-кешбэка — полный гид по купонам 11.11 описывает, как совместить эти инструменты.

Ежедневно с 11:00 до 11:59 МСК в дни основной волны 11–19 ноября 2026 года действует “час выгоды” — время самых больших дополнительных скидок.

Крупнейшая распродажа года на AliExpress проходит 11 ноября. Официальное название события — “Всемирный день шопинга”, в народе его называют “день холостяка”, “большая китайская распродажа” или просто “11.11” — под разными названиями скрывается одно событие.

Масштаб события подтверждают данные 2024 года: за одни сутки распродажи 11.11 площадки продали товаров на 38,4 млрд долларов — в 2,3 раза больше, чем все американские ритейлеры в “Чёрную пятницу”. Событие началось в 2009 году с акции для холостяков в Нанкине и выросло до глобальной распродажи; подробная история праздника 11.11 — в отдельной статье.

В этой статье мы собрали доступную информацию о распродаже 11.11 на Алиэкспрессе: даты и время старта по Москве, расписание волн и “часов выгоды”, принцип распродажи 11.11 и правила скидок, инструкцию покупателя от корзины до оплаты, купоны и промокоды, порядок действий при сбоях оплаты.

Данные о датах и правилах сверены с официальными анонсами AliExpress.

Когда начнётся распродажа 11.11 в 2026 году: дата и время по Москве

Основная волна распродажи 11.11 стартует 11 ноября 2026 года в 11:00 по московскому времени и продлится до 10:59 МСК 19 ноября 2026 года; это последний момент, когда можно оплатить заказы по ценам акции. Время 10:59 задано самим расписанием площадки: в зимний период её день заканчивается в эту же минуту, и дедлайн оплаты совпадает с границей суток. Основной волне предшествует разогрев: с 8 ноября 11:00 до 11 ноября 10:59 МСК. Сама акция при этом не начинается ни 8-го, ни 10-го числа: эти дни занимает подготовительный этап, а главные скидки включаются 11 ноября в 11:00. В прошлый сезон в части источников финалом значилось 20 ноября; расписание-2026 следует анонсам площадки, где финал — 19 ноября.

Время старта определяется расписанием площадки. С ноября по март новый день площадки начинается не в 10:00, а в 11:00 по Москве: в зимний период график дня площадки сдвигается на час, и вместе с ним смещаются старт волн и ежедневные обнуления механик. До 1 ноября все механики стартуют в 10:00 МСК (так начинались, например, “Дни выгоды”), а с ноября начало переносится на 11:00. Все времена в статье — московские. Эта же граница разделяет ноябрьские этапы: разогрев 11.11 закрывается 11 ноября в 10:59, а в 11:00 открывается основная волна; после марта начало дня возвращается к 10:00 МСК.

Ноябрь 2026 на Алиэкспрессе — это три распродажи подряд, идущие одна за другой без пауз.

Событие Разогрев Основная часть Что происходит “Дни выгоды” ≈29.10 (10:00) – 1.11 (09:59) 1.11 (10:00) – 8.11 (10:59) первая ноябрьская волна, 7 дней; перетекает в разогрев 11.11 Распродажа 11.11 8.11 (11:00) – 11.11 (10:59) 11.11 (11:00) – 19.11 (10:59) главная волна года Чёрная пятница на Алиэкспресс — (начинается бесшовно) 20.11 (11:00) – 4.12 (10:59) “хвосты” 11.11 — докупание непроданного

Весь ноябрь на площадке идёт фактически сплошная распродажа: октябрьский разогрев перетекает в “Дни выгоды”, те — в распродажу 11.11, а её сменяет Чёрная пятница с “хвостами” главной волны. Отдельного разогрева у Чёрной пятницы нет: волна начинается бесшовно, основная часть открывается 20 ноября в 11:00 МСК. Даты ноября 2026 года опираются на анонсы площадки и расписание прошлого сезона; полный календарь распродаж Алиэкспресс собран в отдельной статье.

Распродажа 11.11 на Алиэкспрессе обычно длится 8–9 дней, а последняя возможность оплатить заказы по ценам акции — до 10:59 МСК финального дня, позже оформить покупку по этим скидкам уже не получится. Такой формат появился не сразу: ещё в 2022-м распродажа впервые растянулась почти на полмесяца, а короткие суточные 11.11 из середины 2010-х давно ушли. Дату финала и время “часов выгоды” ежегодно финализирует сама площадка в официальном анонсе — расписание в таблице обновляется по этим анонсам.

Этапы и волны: как проходит распродажа 11.11

Распродажа 11.11 проходит в несколько этапов: разогрев, основная волна с “часами выгоды”, неделя брендов и персональные механики. У каждого этапа свои дни и правила.

Разогрев 8–10 ноября: подготовка

Разогрев — три дня перед стартом, с 8 по 10 ноября 2026 года: распродажные цены будут отображаться на карточках товаров, но оформить заказ по ним будет ещё нельзя. В дни подготовки доступны четыре действия:

наполнить корзину и избранное, чтобы в день старта не искать товары заново;

собрать купоны продавцов — в разогреве идут активности по их раздаче;

записать или сделать скриншоты цен до распродажи — это единственный способ потом проверить честность скидки (как проверить реальность скидки по своим скриншотам — в отдельном разборе);

начать копить монеты и звёзды, выполняя задания игр, — про игры и монеты 11.11 есть отдельная статья.

В разогреве работает правило First Click Attribution: активность в эти дни влияет на персональную выгоду в основной волне и отражается в индивидуальных предложениях.

“Час выгоды”: ежедневно 11:00–11:59 МСК

Механика строгая: один час в день, в основной волне — с 11:00 до 11:59 по Москве. Скидка дополнительная и не видна ни на карточке товара, ни на странице заказа — это временное снижение цены, которое действует только внутри часа. Перед “часом выгоды” собираются купоны с карточек и фиксируются текущие цены: сравнение возможно только по собственным записям, площадка разницы не показывает. В 2025-м скидки этого часа достигали 90%, а лучшие флэш-предложения исчезали в первые минуты.

Второй час: в 2025-м с 15 ноября добавлялся ещё один час выгоды с 15:00 до 15:59 МСК. В 2024-м схема была другой: в первый день работали три пика (11:00, 15:00 и 18:00), с 12 по 18 ноября — два часа, 11:00 и 15:00. Расписание часов меняется год от года, точные слоты сезона показывает приложение.

“Неделя брендов”: расписание по категориям

Неделя брендов впервые появилась на 11.11 в 2025 году: внутри основной волны разные категории получают свои дни усиленных скидок. Расписание первого брендфеста, сезона-2025:

11–13 ноября действуют предложения на смартфоны и аксессуары;

14–16 ноября волна охватывает электронику;

17 ноября скидки распространяются на моду и спорт;

18–19 ноября акции завершаются предложениями на бытовую технику и автотовары.

Состав участников в 2025-м: Xiaomi и POCO, Honor, OnePlus, Nothing, Realme, Lenovo, Vivo, Nintendo, Anker, Baseus, Ugreen, Dreame, Roborock, 70mai, Teyes, Anycubic, Bambu Lab, Creality, Elegoo, DeWalt, Li-Ning, Thundeal с проекторами. Премьеры сезона-2025 прошли на брендфесте: глобальная версия OnePlus 15 поступила в продажу с 14 ноября, Vivo X300 и X300 Pro (Ростест) шли с 1 ноября, а Nothing Phone (3a) Lite был открыт для предзаказа 1 ноября с отгрузкой с 4 ноября. Подборка что купить на распродаже 11.11 — в отдельной статье.

Две оговорки. Первая: Xiaomi нередко формально участвует в распродажах AliExpress, ограничивая глубину скидок на флагманы. Вторая: размер скидки в брендфестах нельзя проверить, если не зафиксировать цену до старта: без скриншота “до” выгоду доказать не получится.

“Вам скидка” и персональные механики

“Вам скидка” — персональная механика, впервые появившаяся в 2025 году: скидка на товары раздела “Комбо”, которая применяется сразу после часа выгоды, с 12:01 до 10:00 следующего дня. Главное ограничение — таймер: скидка действует 1 час с момента первого входа в приложение, и он индивидуален. Работает механика только в мобильном приложении и только на “Комбо”, один раз в сутки; у “Комбо” отдельная корзина, скидка применяется к ней от 1 000 ₽.

Оптимальное окно по итогам сезона-2025: 11:00–13:00 11 ноября (максимум предложений на старте) и 12:01–13:00 (активация “Вам скидки”).

Сводное расписание распродажи — в таблице: даты относятся к ноябрю 2026 года, механики даны по схеме сезона-2025.

День Время МСК Что происходит 8–10.11 11:00–10:59 (сутки) Разогрев: корзина, купоны, фиксация цен 11.11 11:00–11:59 Час выгоды 11 ноября + старт основной волны 11.11 12:01–13:00 Активация “Вам скидки” (окно максимума) 11–13.11 сутки Неделя брендов: смартфоны 14–16.11 сутки Неделя брендов: электроника 15.11+ 15:00–15:59 Второй час выгоды 17.11 сутки Неделя брендов: мода и спорт 18–19.11 сутки Неделя брендов: БТ и авто 19.11 до 10:59 Последняя оплата

Механика цен: как устроены скидки 11.11

Скидки на Алиэкспрессе 11 ноября складываются из трёх источников: витринный процент, наборные механики экономии и курсовой эффект. Скидка на конкретный товар зависит от раздела площадки, типа механики и способа оплаты.

Карта площадки: где какие скидки

Во время распродажи скидки распределены по разделам площадки, у каждого раздела своя механика. Максимальная заявленная скидка 11.11 в сезон-2024/2025 достигала 90%:

Раздел площадки Макс. скидка (сезон-2024/2025) Что это Главная страница распродажи до 90% витрина-агрегатор всех акций волны “Скидки до 90%” до 90% подборка товаров с максимальными заявками “Горящие товары” до 90% флеш-предложения на несколько часов — “требуют быстрой реакции” Магазины брендов до 80% фирменные магазины: Xiaomi, Dreame, Roborock, Honor, Realme, Baseus, Ugreen, Lenovo, Anker, Li-Ning “Красные цены” до 70% персональные цены — у каждого свои “Доставка от трёх дней” до 70% товары с быстрым тарифом доставки “Комбо” — наборная механика экономии от суммы заказа, а не процент скидки “Суперскидки” — страница раздачи купонов 4 раза в день (по данным последнего сезона): 10:00, 14:00, 18:00, 22:00 МСК

Карта разделов помогает ориентироваться в витринах волны. Проценты в названиях разделов — витринная “заявка”, а фактическая скидка определяется по истории стоимости товара; проверка реальной скидки перед покупкой — тема отдельной статьи.

“Больше = дешевле”, “Комбо”, “Одна цена”/“Выгода 3X”

Механика “Больше = дешевле” привязывает выгоду к сумме заказа, и её размер меняется от сезона к сезону: в 2021-м она давала 220 ₽ с каждых 2 200 ₽ в корзине, в 2022-м — 200 ₽ с каждых 2 000 ₽ (до 10%), в 2023-м — 270 ₽ с каждых 2 000 ₽ (до 13,5%). Актуальные условия своей волны площадка публикует в правилах акции.

“Комбо” — наборная механика: вместо процента покупатель получает пакет. В прошлый сезон пакет включал кешбэк 10% баллами программы лояльности, бесплатную доставку при заказе от 1 000 ₽ и бесплатный возврат; заказы с комбо-товарами собираются в отдельную комбо-корзину. Именно на комбо-товары действует персональная “Вам скидка”. Поверх комбо-экономии работают купоны и промокоды 11.11 — их полный разбор вынесен в отдельную статью.

“Одна цена” и “Выгода 3X” в прошлых сезонах означали скидку до 90% при покупке от 3 до 10 штук в одном заказе. Формат подходит для расходных материалов и мелочей, но не для смартфонов.

Курс валют — скрытый фактор цены

Часть рублёвой цены на Алиэкспрессе определяется внутренним курсом площадки, а не акциями. Внутренний курс доллара обычно выше официального курса ЦБ на 5–10%; эта наценка включена в рублёвую цену товара. На время распродажи площадка традиционно удерживает внутренний курс ниже официального — с конца октября и ориентировочно до конца ноября. Часть “скидки” 11.11 является курсовой: цена снижается и за счёт акции, и за счёт курса ниже официального.

Цена “до” и “после” сравнивается по финальной сумме корзины в рублях, а не по проценту на карточке. При оплате в долларах конвертация иногда даёт курс ниже внутреннего курса площадки.

Как покупать: пошаговая инструкция от корзины до оплаты

Инструкция описывает, как покупать на Алиэкспрессе 11.11: подготовку за неделю до старта, оформление в день открытия основной волны и оплату до дедлайна. Порядок действий одинаков для приложения и веб-версии — различия между форматами касаются только подготовительных возможностей.

За неделю (до 8 ноября): подготовка

Подготовка к распродаже на Алиэкспрессе 11.11 начинается за неделю до старта и завершается к 8 ноября 2026 года. В неё входит семь действий.

Составить список покупок и бюджет. Список ограничивает круг покупок: без него маркетинговые скидки до 90% приводят к незапланированным тратам. Сверить и зафиксировать цены. Скриншоты карточек и сервисы мониторинга цен сохраняют стоимость каждой позиции на текущий день; отдельный параметр проверки — поднималась ли цена за последние 30 дней. По таким записям выполняется проверка честности скидки по истории цены; подробный метод описан в отдельной статье. Отобрать продавцов. Критерии: рейтинг 97–99% и значки “Top Brand” или “Brand+”. По каждой позиции сравниваются 3–5 продавцов; заметное отклонение цены у одного из них проверяется по истории стоимости товара. Добавить товары в корзину и в избранное. По опыту прошлых лет корзина, набранная на разогреве, к основной волне обнуляется, поэтому позиции дублируются в избранном или в списке. Предзаказ до 11.11 не предусмотрен: оформить заказ раньше старта волны нельзя ни через сайт, ни по договорённости с продавцом. Собрать купоны. Источники купонов: Центр купонов, страницы продавцов, задания периода разогрева. Подробный маршрут описан в статье о том, как собрать купоны на 11.11. Начать копить монеты и звёзды. Накопление идёт в приложении с первых дней разогрева: активность в этот период учитывается по механизму First Click Attribution и влияет на персональную выгоду аккаунта. Порядок накопления описан в статье о том, как накопить монеты к 11.11. Определиться с платформой. Приложение присылает пуш-уведомления о часе выгоды, содержит эксклюзивные купоны и игры разогрева; веб-версия удобна для сравнения товаров во вкладках и оформления крупных заказов. Форматы дополняют друг друга, поэтому подготовка ведётся в обоих форматах.

Старт основной волны (11 ноября, 11:00 МСК)

Основная волна распродажи открывается 11 ноября 2026 года в 11:00 МСК. Чтобы не опоздать на распродажу 11.11, вход в аккаунт выполняется к 10:55: максимум предложений приходится на первые минуты, а авторизация в 11:00:30 означает пропуск самой насыщенной части волны.

После входа открывается корзина, а не поиск: к моменту старта цены успевают измениться, поэтому стоимость позиций сверяется с зафиксированными записями. Расхождение с записью проверяется по истории стоимости товара.

Оформление заказа со скидкой 11.11 идёт в фиксированном порядке: купон продавца, затем промокод, затем монеты. Правило площадки: в одном заказе применяются один промокод AliExpress, один купон продавца и монеты, все три инструмента суммируются с базовой скидкой распродажи.

Перед оплатой проверяется автопромокод: система сама применяет один из доступных промокодов, и автоматически выбранный вариант не всегда даёт минимальную сумму. Итоговая сумма сравнивается до и после ручной замены промокода.

Оптимальное окно оформления — с 11:00 до 13:00 МСК, на него приходится максимум предложений волны; в 12:01 стартует механика “Вам скидка”.

Кэшбэк-сервис, если он используется, активируется трижды: перед переходом в корзину, перед получением купона и перед оплатой. Чужие купоны и промокоды блогеров блокируют начисление кэшбэка, поэтому в заказе с кэшбэком внешние промокоды не применяются. Суммарный размер внешних бонусов обычно складывается из кэшбэка сервиса (3–10%), кэшбэка банковской карты (1–5%) и баллов программ (до 10%).

Оплата: способы, лимиты, пошлина

Для оплаты из России доступны карты российских банков и способы оплаты, открытые в приложении. Перед оплатой сравниваются валюты платежа: долларовая цена после конвертации иногда даёт меньшую итоговую сумму в рублях, чем оплата сразу в рублях.

Лимит беспошлинного ввоза по действующим нормам ЕАЭС — 200 евро на посылку. Сверх лимита начисляется таможенная пошлина 15% (минимум 2 евро за килограмм); весовое ограничение посылки — 31 кг.

Дедлайн оплаты — 10:59 МСК финального дня волны: после этого времени неоплаченные заказы отменяются. Оплату последнего заказа рекомендуется завершить заранее, а не в последние полчаса волны.

Если товар нужен к определённой дате, при выборе способа доставки учитываются её сроки и раздел “Доставка от трёх дней”.

Чек-лист подготовки

Все шаги сведены в чек-лист с таймингом по московскому времени:

Когда Что сделать Зачем За неделю Составить список и бюджет; зафиксировать цены скриншотами; отобрать продавцов с рейтингом 97%+; добавить товары в корзину и в избранное; собрать купоны; начать копить монеты Контроль бюджета и сохранение выбранных позиций; записи цен — доказательство фиктивной скидки За 3 дня Перепроверить цены и купоны; составить план по бренд-дням; выбрать кэшбэк-сервис Цены обновляются после анонса; категории скидок меняются волнами 11 ноября, 10:55 Войти заранее; проверить корзину; применить купон продавца, затем промокод, затем монеты; проверить автопромокод Максимум предложений приходится на первые минуты волны При оплате Сверить сумму и курс; проверить лимит 200 евро на посылку; завершить оплату до 10:59 МСК Пошлина снижает экономию при превышении лимита; оплата после дедлайна ведёт к отмене заказа

Купоны, промокоды и бонусы 11.11

Купоны продавца берутся в карточке товара по кнопке “Взять купон”, при этом итоговая цена видна сразу.

Купоны площадки сезона-2025 включали номиналы 300, 500 и 1 000 ₽ при заказе от 1 000, 2 000 и 5 000 ₽ соответственно, а выдавались они через Центр купонов, продавцов и игровые задания.

Спецкупоны привязаны к товарам со специальной меткой и применяются многократно; в тарифах долларовой эпохи скидка составляла с каждых , с и с .

Звёздные купоны представляют собой скидки партнёров за звёзды из заданий (до 49% в сезоне-2025), которые не суммируются с обычными купонами.

Промокоды сезона-2025 приведены в таблице, а актуальные коды публикуются в Центре купонов Али:

Промокод Скидка От суммы Примечание BERU / RUN 100 ₽ от 1 000 ₽ — NADO 500 ₽ от 3 000 ₽ только одежда, обувь, аксессуары CAINIAO1111 500 ₽ от 6 000 ₽ 10 000 активаций, до 19.11, раздача на постаматах Cainiao ALIDAY1111 300 ₽ от 500 ₽ приветственный, первый заказ BLACKVIP 600 ₽ от 1 000 ₽ приветственный NOVEMBER1000 1 000 ₽ от 2 000 ₽ приветственный “Нихао” 300 ₽ от 1 000 ₽ авто-применение, товары с тегом в приложении, до 30.11 WOW500/700/1000 500/700/1 000 ₽ от 4 000/6 000/10 000 ₽ партнёрские

Один заказ = один промокод + один купон продавца + монеты поверх базовой скидки; по данным сезона-2025, в комбинации с комбо-кешбэком экономия достигает 55–60%.

В 2025-м с 11 ноября в “Драконополии” были товары за 99 ₽ плюс звёзды; “товары за 1 цент” — механика прошлых лет. Розыгрыш финала 2025-го (19 ноября): Chery Tiggo 7 Pro, робопёс Xiaomi CyberDog 2, путешествие на Хайнань. Купоны новичков — приветственные промокоды из таблицы промокодов. Значки городов относятся к игровой механике и выдаются за задания и игры распродажи.

Полный гид: купоны и спецкупоны 11.11 →

Игры и монеты 11.11: как накопить и обменять →

Проблемы с оплатой и заказом: что делать

Первый час после старта 11.11 — пик нагрузки на Алиэкспресс: в прошлые сезоны на это время приходилось до 30% заказов волны. В те же минуты отклоняются платежи, “зависают” статусы, пропадают позиции из корзины. Обсуждение проблем Алиэкспресса 11.11 сводится к трём сценариям — сбой оплаты на пике, отказ карты, нестандартные статусы после оплаты. Порядок действий — по опыту прошлых распродаж; данные прошлых сезонов и опрос — в финальном блоке статьи.

Оплата не проходит в пик нагрузки (первые минуты после 11:00)

Когда 11.11 не проходят платежи на Алиэкспрессе, причина обычно техническая: пик перегрузки серверов и платёжных шлюзов приходится на 11:00–11:15. Ошибка “что-то пошло не так, пожалуйста попробуйте снова” при попытке оформить заказ — типичный признак перегрузки.

Повторное нажатие “оплатить” до выяснения статуса первой попытки создаёт дубль заказа. Пауза в 5–10 минут не меняет условий: по правилам прошлых волн позиция в корзине держалась до 10:59 финального дня, цена и купоны не аннулировались мгновенно. Если после паузы оплата снова отклоняется, меняется способ оплаты; при сохранении отказа заказ переносится на менее загруженное окно — в прошлый раз это были 12:01–13:00 (“Вам скидка” после часа выгоды) и вечерние часы. Если не удаётся оплатить товар на Алиэкспрессе с предоплатой 11.11, действует тот же порядок.

Оформление того же заказа со второго аккаунта до завершения первой оплаты создаёт риск двойного списания.

Карта отклоняется: Mastercard, международные и российские карты

11 ноября на Алиэкспресс не принимают Mastercard, выпущенные вне России: как и международные Visa, эти карты не работают на российской версии площадки круглый год. Фраза “нельзя будет воспользоваться картой” 11 ноября 2026 года означает то же ограничение, а не условие акции. Сообщение “извините, эта карта не поддерживается” к скидкам 11.11 отношения не имеет.

Оплата проходит картами российских банков и через доступные платёжные сервисы в приложении. Если доступна оплата в долларах, итог сравнивается в обеих валютах: конвертация иногда даёт сумму меньше рублёвой цены.

Двойное списание, “платёж проверяется”, пропала позиция из корзины

Статус “платёж проверяется” на Алиэкспрессе после распродажи 11.11 — штатная проверка антифрода. Когда распродажа 11.11 на AliExpress завершается, платежи проверяются в общей очереди: в прошлые сезоны заказы, оплаченные 11–12 ноября, задерживались дольше обычного. По той же причине несколько дней не меняется статус покупок, сделанных 11.11. Порядок действий — ожидание без отмены и повторного оформления; при длительной задержке — чат поддержки со скриншотом списания.

Двойное списание проверяется в разделе “Мои заказы”: видно, создался ли дубль; такое списание 11 ноября временно сокращает бюджет — сумма по дублю недоступна до возврата. Деньги по неотменённому дублю возвращаются через спор или поддержку, к обращению прикладывается выписка банка; порядок того, как вернуть деньги за товар на Алиэкспресс, описан в отдельной статье.

Пропажа позиции из корзины и сообщения “Алиэкспресс не работает после 11.11” обычно связаны с перегруженной страницей волны: после повторного входа позиция обнаруживается в разделе “Мои заказы” или в избранном, поэтому корзину дублируют заранее. Сообщения “11.11 не было скидки в мобильном приложении” объясняются тем, что скидка может не отображаться на карточке товара — итоговая цена видна в корзине. Если товар закончился, используется кнопка “уведомить о наличии” у того же продавца или аналог в “Комбо”.

Самая частая причина “потери” денег 11.11 — дублирование операций, а не сбой площадки. Пауза в 5–10 минут перед повторной попыткой сокращает общее время оформления заказа.

В каких магазинах ещё проходит 11.11

Всемирная распродажа 11 ноября давно не ограничивается одним AliExpress: дата стала общемировой точкой старта ноябрьских скидок, к которой присоединяются и российские магазины. Скидки 11 ноября в интернет-магазинах обычно охватывают одежду, электронику и товары повседневного спроса. Даты акций сторонних магазинов подтверждаются их собственными анонсами; актуальный график на сезон-2026 магазины публикуют на своих сайтах.

В таблице перечислены магазины, где проходит распродажа 11.11: даты последнего подтверждённого сезона, характер скидок и вывод о сравнении с Алиэкспрессом.

Таблица 5. Распродажи 11.11 в других магазинах

Магазин Даты 11.11 (последний подтверждённый сезон) Что со скидками Стоит ли сравнивать с Алиэкспрессом Ozon 10–14.11 в 2025-м своя волна “11.11”, промокоды и уценённые товары да: на товары повседневного спроса доставка быстрее, но ассортимент другой

Даты последнего подтверждённого сезона — ориентир для планирования, а не обещание на 2026 год; актуальный график распродаж публикуется в анонсах магазинов. Таблица обновляется ежемесячно.

Свои акции к 11 ноября приурочивают и другие площадки — как российские, так и зарубежные. Wildberries выпускает скидки и промокоды к дате, в первую очередь на одежду и товары для дома; в этих категориях сравнение с Алиэкспрессом идёт по одинаковым моделям. Яндекс Маркет включает 11 ноября в общую ноябрьскую волну скидок и подключает баллы Плюса. Temu привлекает скидками новых покупателей и пересекается с Алиэкспрессом в сегменте недорогих товаров, Shein запускает собственную волну 11.11 только по одежде. DNS и Ситилинк проводят локальные акции на электронику, М.Видео — акции в формате “чёрной пятницы” до календарной даты самого события, на крупную технику по ценам выше, чем на Алиэкспрессе. Lamoda, Спортмастер и другие магазины ограничиваются отдельными промокодами к 11 ноября по своим категориям. Подтверждённых дат по этим событиям нет ни за один сезон, поэтому отдельными строками они в таблицу не входят.

Сильные стороны российских площадок — быстрая доставка и простой возврат; сильная сторона AliExpress — более глубокие скидки на электронику и небрендовые категории. Подборки товаров к 11.11 — в отдельной статье. Сравнивается при этом итоговая цена с доставкой, а не процент скидки на карточке: по этой сумме принимается решение, что купить на 11.11 — на Алиэкспрессе или в российском магазине. По данным прошлых сезонов, скидки на 11.11 выше и разнообразнее, чем в Чёрную пятницу: покупка смартфона в среднем на 7% выгоднее, электроники — на 5%.

Ноябрь на этом не заканчивается: Чёрная пятница и Киберпонедельник на Алиэкспрессе проходят следом; полный разбор обеих распродаж — в отдельной статье.

Реальные ли скидки: короткая проверка

Оценки выгоды прошлых сезонов расходятся: замеры дают 10–15%, оценки — 25–45% на товары и до 70–90% на отдельные категории. Средняя глубина скидок умеренная; “до 90%” — заявка площадки по отдельным позициям. Скидка вторична — первична цена до распродажи, зафиксированная заранее: при завышенной перед акцией цене процент не даёт выгоды.

Три типа скидок 11.11: фиктивные, когда продавец поднимает цену за 1–2 недели до события и снижает в день распродажи (на карточке “−50%”, фактически 0%); условные, требующие купона, минимальной суммы, “Комбо” или 3–10 штук; реальные, когда товар месяцами стоил дороже и распознаётся по стабильной истории цены.

Четыре признака указывают на реальную скидку:

рейтинг продавца 97–99% и значки Top Brand или Brand+;

цена стабильна последние 2–3 месяца;

у 3–5 продавцов одной позиции цена примерно одинакова — отклонение у одного из продавцов подозрительно: оно может указывать на изменение цены перед акцией;

в отзывах о покупках на Всемирном дне шопинга на Алиэкспрессе нет жалоб вида “цена упала после покупки”.

Распродажа 11 ноября действительно приносит выгоду в пределах средней глубины 10–15% при стабильной цене до акции и скидке без условий.

В таблице кейсов — цены 7–10 товаров прошлого сезона из архива постов нашего сайта: октябрь, 11.11 и декабрь 2025 года, выгода в процентах.

Полный разбор: правда о скидках 11.11: замеры, отзывы, итоги прошлых лет →

История распродажи 11.11: от Дня холостяка до рекордов

Дата 11 ноября выбрана из-за четырёх единиц в записи 11.11: студенты Нанкинского университета в начале 1990-х объявили её “днём холостяка”, годом появления праздника считается 1993-й. В 2009 году Alibaba превратила шутку в распродажу: выручка первого дня 11.11.2009 составила 50 млн юаней. С 2015-го событие глобализовалось — продажи 11.11.15 вышли за пределы Китая, и распродажа 11.11 на Алиэкспресс стала международной. К 2024-му распродажа в Китае 11.11 достигла объёма 38,4 млрд долларов за сутки — в 2,3 раза больше, чем все ритейлеры США в Чёрную пятницу. Российская линия — рублёвые купоны, “бескупонная” реформа, лимит беспошлинного ввоза 200 евро — отражена в таблице.

Год Событие Цифра/факт 1993 Нанкин: “день холостяка” на четырёх единицах дата 11.11 2009 первая распродажа Alibaba выручка 50 млн юаней 2015 глобализация события продажи вышли за пределы Китая 2017 призы за заказы от $100 Диснейленд Шанхай, робот-пылесос ILIFE, колонка Bluedio, ракетка Li-Ning 2018 оборот впервые — десятки миллиардов долларов около 31 млрд $ за день; купон $1111; предзаказ с предоплатой 10% 2019 дебют промокодов; последний год без пошлины сверх 200 € самый крупный промокод $30 от $120; призовой фонд $1 млн 2020 первый полностью рублёвый сезон купон 8 000 ₽ от 100 000 ₽ 2021 “Алилэнд” купон 1 000 ₽ от 3 000 ₽ 2022 первая “бескупонная”: скидки в ценах, отказ от долларов “Больше = дешевле”: 200 ₽ с 2 000 ₽ 2023 дебют брендфестов (Xiaomi, Dreame, Baseus, Teyes) 1 111 баллов за первый заказ от 1 111 ₽ 2024 рекорд и игровые механики 38,4 млрд $ за сутки; “Драконополия”; “Комбо” 2025 новые механики “Вам скидка”; Неделя брендов в 11.11 2026 текущая волна распродажи даты и правила сезона — в этой статье

Распродажа 11.11 на Алиэкспресс в 2024 году в цифрах: электроника занимала 42% всех заказов, 71% покупателей поколения Z делали основные покупки года на распродажах, средний чек составлял около 4 500 ₽, а до 30% заказов оформлялось в первый час. Итоги распродажи 11.11 — отдельный материал с полными цифрами сезона, включая выручку AliExpress за 11.11.

Полная история праздника 11.11: как день холостяка стал главным шопинг-днём планеты →

Что купить на распродаже 11.11

Распродажа электроники 11.11 лидирует по числу заказов: в сезоне-2025 на электронику пришлось 42% всех заказов волны. Большие скидки 11.11 на Алиэкспрессе охватывают и другие категории: витринная глубина сезона-2025 — от 15% до 75%. Данные по основным категориям — в таблице; подборки с конкретными товарами собраны на нашем сайте и обновляются по волнам распродажи.

Категория Витринная скидка сезона-2025 Смартфоны Xiaomi, Realme, Honor, POCO до 40% iPhone 15 и iPhone 15 Pro 15–20% Наушники TWS до 50% Смарт-часы до 45% Колонки до 40% Ноутбуки до 25% Планшеты до 20% SSD и RAM до 35% Периферия до 45% Роботы-пылесосы до 40% Умные лампы до 50% Кухонная техника до 45% Верхняя одежда до 70% Обувь до 65% Текстиль для дома до 60% Украшения до 75% Сумки до 60% Спортивная одежда до 60% Товары для фитнеса до 50% Велосипеды и самокаты до 35% Товары для кемпинга до 55%

Проценты в таблице — витринная глубина скидок сезона-2025, а не фактическая. Решение о том, что брать на распродаже 11 ноября, принимается по фактической цене: размер скидки на конкретную модель проверяется сравнением с ценой, зафиксированной до начала распродажи, и данными таблицы кейсов.

На “Неделе брендов” 2025 года состоялись глобальные премьеры OnePlus 15, Vivo X300 и Vivo X300 Pro, Nothing Phone (3a) Lite; даты старта продаж перечислены в разделе этапов и волн. Глубина скидок на флагманы Xiaomi обычно ограничена, поэтому заявленные “скидки на флагманы Xiaomi” требуют отдельной проверки.

Что купить на распродаже 11.11: подборки с ценами “до” и “после” и реальными товарами собраны в отдельной статье.

FAQ: частые вопросы о распродаже 11.11

Когда начнётся распродажа 11.11 в 2026 году?

Разогрев стартует 8 ноября 2026 года, а основная волна продолжается с 11:00 МСК 11 ноября до 10:59 19 ноября 2026 года. До этого с 1 ноября 2026 года на площадке проходят предварительные “Дни выгоды”.

Во сколько стартует по Москве и почему не в 10:00?

Распродажа стартует в 11:00 МСК, поскольку с ноября по март день площадки начинается на час позже.

Сколько длится распродажа?

Основная волна 2026 года длится 8–9 дней: оплатить заказы можно до 10:59 финального дня, затем без перерыва идёт Чёрная пятница.

Будет ли предзаказ с предоплатой?

Нет, в последние годы заказать и оплатить товар до 11 ноября нельзя, а в разогрев товар разрешается только добавлять в корзину. Предзаказы с предоплатой действовали в прошлые годы, а сейчас площадка предлагает фиксированную цену в корзине и опцию уведомления о старте.

Можно ли вернуть товар, купленный на распродаже?

Да, правила возврата при распродаже 11.11 не отличаются от стандартных условий площадки. Защита покупателя действует в полном объёме: доставка застрахована, гарантия возврата денег составляет 15 дней после получения, а возврат позиций категории “Комбо” остаётся бесплатным.

Сколько идёт доставка после 11.11, успею ли к нужной дате?

Standard в пик идёт 20–45 дней — на 1–2 недели дольше обычного; Saver — 15–30, Standard Shipping — 10–20, Cainiao Super Economy — 25–40 (данные прошлого года). Товары, купленные на AliExpress 11.11 со Standard, обычно приходят к середине–концу декабря — к 2 декабря не доставляются. Доставку к Новому году обеспечивают заказ в первые дни волны и раздел “Доставка от трёх дней”; что успеть заказать к Новому году — в отдельной статье.

Оплата не проходит — что делать?

Дубликат заказа создавать не нужно. Обычно платёж проходит повторно через 5–10 минут. Если ошибка повторяется, рекомендуется сменить способ оплаты или повторить оформление в менее загруженный период, например с 12:01 до 13:00 МСК.

В каких ещё магазинах проходит 11.11?

Обычно акцию 11.11 синхронно проводят Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Temu, Shein, DNS и другие крупные ритейлеры, публикуя индивидуальные графики акций в официальных анонсах.

Почему именно 11.11?

Дата 11.11 состоит из четырёх единиц, символизирующих одиноких людей, а исторической основой события послужил студенческий “День холостяка” из Нанкинского университета.