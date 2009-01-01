День холостяка 11 ноября и Всемирный день шопинга: что это за праздник и как он стал главной распродажей

Поле Значение Дата 11 ноября, ежегодно Страна происхождения Китай Статус неофициальный праздник Другие названия День холостяков, Всемирный день шопинга, Double 11, Singles’ Day Китайские названия 光棍节 (Guānggùn jié), 双十一节, 单身节, 狂欢购物节 Кто придумал праздник студенты Нанкинского университета (1993 год) Кто превратил в распродажу Alibaba (2009 год) Масштаб-2024 38,4 млрд $ оборота суток

11 ноября — единственная дата календаря, которая записывается одними единицами. В этот день сходятся два события: китайский День холостяка — неофициальный праздник людей, не состоящих в браке, — и Всемирный день шопинга — крупнейшая по обороту суточная онлайн-распродажа. Оборот дня распродаж 11 ноября в 2024 году составил 38,4 млрд долларов за сутки — в 2,3 раза больше оборота Чёрной пятницы в США.

Праздник возник как студенческая традиция: в 1993 году его придумали студенты Нанкинского университета, а в 2009 году маркетинговая команда Alibaba превратила дату в распродажу. С тех пор эта дата — главный торговый день ноября в Китае и за его пределами.

Мы собрали в этой статье историю праздника, символику четырёх единиц, механику превращения даты в распродажу, рекорды по годам и отличие события от Чёрной пятницы. Даты, правила и купоны сезона-2026 собраны в отдельном материале — гид распродажи 11.11.2026.

Что за день 11.11: два праздника в одной дате

11 ноября ежегодно отмечаются два события: День холостяка — неофициальный китайский праздник людей, не состоящих в браке, и Всемирный день шопинга — торговое событие, которое корпорация Alibaba проводит с 2009 года. Под разными названиями — Double 11, Singles’ Day, “день одиноких”, “день одиннадцать одиннадцать” — скрывается одна и та же дата.

День холостяка создал дату с узнаваемой символикой: запись 11.11 состоит из четырёх единиц. Alibaba в 2009 году приурочила к празднику распродажу с идеей “день подарков самому себе”; первая распродажа 2009 года принесла 50 млн юаней выручки за сутки, и с этого момента дата закрепилась как торговая. Аудитория праздника — одинокие покупатели — исторически активна в онлайне; эта особенность усилила коммерческий эффект даты.

Интерес к дате 11 ноября разделяется на две части: история и традиции праздника и практические вопросы распродажи — даты волн, купоны, правила. Эта статья закрывает историческую часть, практические вопросы относятся к торговой механике события.

История Дня холостяка: от студентов Нанкина до всекитайской традиции

1993 год, Нанкинский университет

Каноническая версия относит появление праздника к 1993 году. Студенты Нанкинского университета, уставшие от “парных” праздников вроде Дня святого Валентина, устроили собственный день для тех, кто не состоит в паре. Это был день без коммерции — по мысли устроителей, “настроение и немного студенческого юмора”. Датировка праздника в источниках расходится: часть описаний относит его возникновение к концу 1990-х или к 90-м в целом, а год 1993 фигурирует в наиболее подробных разборах истории, поэтому в статье используется версия 1993 года. После выпуска традицию разнесли по стране сами выпускники, и университетский обычай постепенно стал всекитайским.

Почему именно 11 ноября

Смысл даты 11.11 объясняется китайской числовой символикой: цифра 1 в китайской традиции обозначает одиночку, поэтому дата из четырёх единиц читается как “максимальное одиночество”.

В Китае числам приписывают символическое значение. В этой системе значений 11 ноября считается одним из благоприятных дней для новых знакомств, а запись 11.11 читается как две пары единиц — благоприятный знак для вступающих в пару. На 11 ноября назначают свадьбы: четыре единицы даты при этом символически соединяются в пары.

Названия праздника отражают обе его стороны: 光棍节 (Guānggùn jié) переводится как “праздник одиноких палок”, то есть холостяков; 双十一 — “двойная одиннадцатка”; 单身节 — “праздник одиночек”; 狂欢购物节 — “карнавальный праздник покупок”. Именно символика четырёх единиц позже определила выбор этой даты для распродажи.

Как отмечают

Традиции Дня холостяка построены вокруг компании таких же одиночек. Классический формат — обед с лучшим другом, встреча двух одиночек за одним столом. В праздник также устраивают вечеринки со свиданиями вслепую, а накануне свадеб — застолья “прощания с холостяцкой жизнью”. Праздник молодёжный и неофициальный, популярен прежде всего у мужской части молодёжи.

Демографический контекст тоже отразился на празднике: политика ограничения рождаемости в КНР сместила соотношение мужчин и женщин, и тема одиночества приобрела социальный подтекст.

К началу 2000-х 11 ноября был известной молодёжной традицией без единого проданного товара. Коммерческую судьбу дате определила Alibaba в 2009 году.

Как Alibaba превратила праздник в распродажу

2009 год: первая распродажа 11 ноября

Скидки 11 ноября появились в 2009 году как маркетинговое решение Alibaba. Идея принадлежала команде маркетинга компании во главе с Дэниелом Чжаном, на тот момент директором по операциям Tmall. День холостяка переосмыслили как “день подарков самому себе”, девизом кампании стала фраза “если уж ты холостяк, побалуй себя”.

Первая распродажа прошла 11 ноября 2009 года при участии 27 продавцов на площадках Taobao и Tmall и принесла более 50 млн юаней выручки за сутки (около 7 млн долларов) — “скромную по сегодняшним меркам” сумму. AliExpress в распродаже 2009 года не участвовал: сервис был запущен годом позже, и первые годы событие оставалось внутренним китайским.

Маркетинговые механики 11.11

Распродажа 11.11 в нынешнем виде опирается на четыре постоянные механики.

Пресейлы и депозиты. Товар резервируется до старта распродажи небольшим депозитом. Площадка получает прогнозируемый спрос, покупатель — зафиксированную цену. Лайв-коммерция. Часть продаж проходит в прямом эфире: стримеры показывают товары, а во время трансляций раздаются мгновенные купоны. Персонализация. Каталоги и предложения собираются алгоритмически: ленты товаров подстраиваются под конкретного покупателя. Эффект шоу. Ежегодное гала-шоу Double 11 Gala Show собирает мировых звёзд — в разные годы в нём участвовали Тейлор Свифт, Бекхэм и Джессика Альба. Продажа встроена в событие-шоу — формат “event-commerce”.

Экспансия за пределы Китая

С 2015 года Всемирный день шопинга имеет глобальный охват: к распродаже через AliExpress подключаются покупатели других стран. Вехой глобализации стал оборот 2015 года — 91,2 млрд юаней.

В России распродажа доступна с ноября 2014 года, когда международные площадки объявили о подключении магазинов AliExpress: с этого момента в событии участвуют российские покупатели.

Сегодня 11 ноября отмечают торговые площадки по всему миру.

За 17 лет оборот суток вырос с 50 млн юаней в 2009 году до десятков миллиардов долларов в последние годы. Праздник одиночества в итоге стал самым массовым днём совместных покупок.

Рекорды 11.11: хронология 2009–2026

С 2009 по 2021 год Alibaba ежегодно публиковала обороты дня распродаж 11 ноября, и каждый сезон обновлял рекорд предыдущего. С 2022 года корпорация прекратила публикацию итоговых цифр, и масштаб всемирного дня шопинга описывается оценками аналитиков; подтверждённые значения по годам сведены в хронологическую таблицу.

Год Оборот Веха 2009 50 млн юаней (около 7 млн $) старт распродажи, 27 продавцов Taobao и Tmall 2010 936 млн юаней рост почти в 19 раз за год 2013 5,8 млрд $ за сутки крупнейшая суточная онлайн-распродажа; оборот выше Чёрной пятницы и Киберпонедельника США вместе взятых; за первый час — 19,1 млрд юаней (около 3,1 млрд $) — больше, чем за все 24 часа 2012 года 2015 91,2 млрд юаней год глобализации распродажи 2018 213,5 млрд юаней (около 30,8 млрд $) рекорд допандемических лет; оборот снова выше Чёрной пятницы и Киберпонедельника США вместе взятых 2021 540 млрд юаней последний опубликованный корпорацией оборот (GMV) 2022 не опубликован отказ от публикации итогов; оценка Syntun по площадкам Alibaba — 262 млрд юаней; Tmall, JD.com и Pinduoduo совокупно — 934 млрд юаней, рекорд 2024 38,4 млрд $ за сутки оценка аналитиков 2026 — распродажа пройдёт 11 ноября 2026 года

Обороты в таблице указаны в юанях как в основном формате отчётности Alibaba; доллары приведены в скобках там, где источник даёт пересчёт. Пропуски отдельных лет в ряду объясняются отсутствием подтверждённых цифр: распродажа проходит ежегодно с 2009 года.

Причина прекращения публикации итогов — официальная позиция Alibaba сезона-2022: переориентация с валовых оборотов на “качество роста”. Совокупные цифры при этом продолжают считать независимые аналитики: оценка Syntun по площадкам Alibaba на распродажу 2022 года — 262 млрд юаней, а вместе Tmall, JD.com и Pinduoduo продали на 934 млрд юаней, что стало рекордом события. Для покупателя смена отчётности ничего не изменила: масштаб дня распродаж 11 ноября виден и без корпоративных цифр — 11 ноября 2021 года российский сайт AliExpress посетили 12,5 млн человек.

Помимо оборотов, день распродаж 11 ноября известен и курьёзами: быстрыми покупателями, минутными сроками распродаж хитов и неожиданными участниками.

В распродаже 2013 года самые быстрые покупатели получали бутылку водки “Маотай” за 1 юань при розничной цене до 2000 юаней (более 300 долларов).

Хиты продаж уходят “за считанные минуты”.

Среди участников акции — глобальные бренды Procter & Gamble, Adidas, Nike и Unilever.

Сравнение 11.11 и Чёрной пятницы

Распродажу 11.11 и Чёрную пятницу часто называют аналогами, однако форматы различаются: событие 11.11 проходит как онлайн-волна фиксированной даты на основе китайского праздника одиночества, тогда как Чёрная пятница объединяет короткие распродажные выходные американского офлайн-ритейла с плавающей датой. Различия по происхождению, географии и масштабу сведены в таблицу.

Параметр 11.11 Чёрная пятница Происхождение студенческая традиция Нанкина, 1993 год американский офлайн-ритейл, 1960-е годы Дата фиксированная — 11 ноября плавающая — последняя пятница ноября Формат онлайн; многодневная волна: пресейлы и разогрев за 1–4 недели, основная часть обычно 8–9 дней онлайн и офлайн; короткие распродажные выходные Масштаб суток 38,4 млрд $ в 2024 году — в 2,3 раза больше совокупных продаж ритейлеров США в Чёрную пятницу совокупные продажи ритейлеров США за день Где главнее Китай, Юго-Восточная Азия, Россия США, Европа Первое пересечение Чёрная пятница идёт следом за 11.11 и в последние сезоны закрывает окончание ноябрьской волны —

Различие форматов затрагивает и сам процесс покупок. Всемирный день шопинга — многодневная онлайн-волна: пресейлы и разогрев стартуют за одну-четыре недели до 11 ноября, основная часть обычно длится 8–9 дней. Чёрная пятница объединяет онлайн и офлайн и укладывается в короткие распродажные выходные.

Третье событие тройки — Киберпонедельник: понедельник сразу после Чёрной пятницы, онлайн-день продолжения распродаж. Корректная датировка именно такая, хотя в части календарей праздников встречается ошибочная привязка Киберпонедельника к последнему понедельнику января.

Для календаря покупателя события не конкурируют, а следуют друг за другом: распродажа 11.11 открывает сезон, Чёрная пятница продолжает его, Киберпонедельник замыкает. Дата Чёрной пятницы при этом не совпадает с 11 ноября — событие приходится на последнюю пятницу ноября. Сравнение глубины скидок по конкретным дням — предмет практических гидов распродаж.

Кто ещё отмечает 11.11

Всемирный день шопинга проводится не только Alibaba: где и какие скидки проходят в середине ноября, зависит от региона и площадки.

Китай. Одновременно с Alibaba ноябрьские распродажи проводят JD.com и Pinduoduo — у последнего есть и собственный вариант дня холостяка. У каждого гиганта событие занимает не один день, а несколько недель: периоды пресейлов чередуются с волнами скидок.

Западные рынки. Amazon и eBay проводят короткие акции Singles’ Day Sales, которые характеризуют как “разогрев перед основным сезоном” Чёрной пятницы. В прямую конкуренцию с Чёрной пятницей на западных рынках 11.11 не вступает.

Другие площадки Азии. Ритейлеры региона устраивают локальные аналоги дня холостяка с собственными распродажами.

11.11 в России: краткая история

Всемирный день шопинга проводится в России с ноября 2014 года — тогда к распродаже впервые подключили магазины AliExpress, и российские покупатели получили доступ к событию.

Рекордным для локального AliExpress стал 2021 год: 25,6 млн заказов на 33,3 млрд ₽ за распродажу, а 11 ноября сайт посетили 12,5 млн человек — рекордный день площадки в России.

Сегодня 11 ноября — один из главных торговых дней осени для всех крупных площадок. В пиковые дни 8–11 ноября последних сезонов Ozon фиксирует десятки миллионов заказов; собственные кампании проводят Wildberries, Яндекс.Маркет и другие сервисы, а также сети электроники — М.Видео, Эльдорадо, Связной. Событие общероссийское: Всемирный день шопинга проходит и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в любом другом городе, поскольку покупки оформляются онлайн. Лидеры спроса в эти дни — одежда, обувь, косметика и товары для дома.

Российская линия 11.11 началась с одной площадки в ноябре 2014 года и выросла в общерыночное событие ноября. День недели, на который выпадает дата, меняется год от года; фиксирована только сама дата — 11 ноября. Какие распродажи бывают у Алиэкспресса в остальные месяцы года, перечислено в календаре событий.

Факты о 11.11

Несколько фактов о Всемирном дне шопинга 2026 (World Shopping Day) объясняют, как праздник одиночества стал главным событием мировой онлайн-торговли.

Четыре единицы. 11 ноября — единственная дата календаря, записанная одними единицами; в китайской культуре четвёрка единиц прочитывается как символ “максимального одиночества”. Свадьбы. Дата считается благоприятной для пар: “пара единиц” соединяется в пару, поэтому свадебные церемонии на 11 ноября бронируются заранее. “Маотай” за 1 юань. Розничная цена бутылки — до 2000 юаней (более 300 $); в распродаже 2013 года самые быстрые покупатели получали её за 1 юань. Гала-шоу Double 11. Ежегодное шоу собирает мировых звёзд — в разные годы в нём участвовали Тейлор Свифт, Бекхэм и Джессика Альба; трансляция идёт по телевидению и онлайн, а продажи встроены в программу. Скорость. Хиты распродажи уходят “за считанные минуты”: за первый час 2013 года было продано на 19,1 млрд юаней (3,1 млрд $) — больше, чем за все 24 часа 2012 года. Возраст события. Первой распродаже 2009 года в 2026-м исполняется 17 лет; оборот дня распродаж 11.11 за это время вырос с 50 млн юаней до десятков миллиардов долларов. Глобальные бренды. В китайской распродаже участвуют Procter & Gamble, Adidas, Nike и Unilever.

У заявленных скидок есть измеримая сторона — доля настоящих скидок; эта статистика разобрана в статье правда о скидках 11.11.

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FAQ: частые вопросы о 11.11

11.11 — что это за день?

11.11 — одновременное обозначение даты и двух событий, которые в ней соединились. Первое — День холостяка, неофициальный китайский праздник людей вне пары, известный с 1993 года. Второе — Всемирный день шопинга: распродажа дня холостяка, которую Alibaba проводит с 2009 года. Оба события ежегодно выпадают на 11 ноября.

Почему скидки именно 11 ноября?

Дата записывается четырьмя единицами — знаком одиночества. Alibaba в 2009 году приурочила к этому дню распродажу “подарков самому себе”, и с тех пор торговая традиция закрепилась: скидки проходят 11 ноября каждый год.

Кто придумал День холостяка?

По канонической версии — студенты Нанкинского университета в 1993 году, как самостоятельный праздник людей, не состоящих в паре. В части источников встречается более поздняя датировка — “конец 1990-х”, но привязка к 1993 году остаётся общепринятой.

Чем 11.11 отличается от Чёрной пятницы?

Происхождением, форматом и географией. Распродажа 11.11 — онлайн-событие из Китая: пресейлы открываются за одну-четыре недели, основная волна обычно идёт 8–9 дней. Чёрная пятница появилась в американском офлайн-ритейле и проходит короткими распродажными выходными с плавающей датой. Разница измерима и по обороту: 11.11 в 2024 году превысил совокупные продажи ритейлеров США в Чёрную пятницу в 2,3 раза.

Проводится ли 11.11 в России?

Проводится, с ноября 2014 года — через подключение магазинов AliExpress. Рекордный сезон — 2021 год: 25,6 млн заказов на 33,3 млрд ₽ за распродажу. Сегодня событие отмечают Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и другие площадки.

Всемирный день шопинга — официальный праздник?

Нет. Всемирный день шопинга — торговое событие и бренд Alibaba, запущенное в 2009 году; официального календарного статуса у него нет. День холостяка 11 ноября также не входит в число государственных праздников Китая — оба события неофициальные.