Календарь распродаж Алиэкспресс на 2025/2026 год: когда скидки и распродажи

Коротко о главном:

Распродажи на AliExpress идут круглый год: крупные события — обычно раз в 4–6 недель, плюс ежемесячные “Дни выгоды” с 1 по 7 число каждого месяца.

Самые большие скидки года приходятся на март и ноябрь: Великая китайская распродажа и 11.11; события июня и августа чуть менее масштабные — вместе это “большая четвёрка” года.

Каждая распродажа состоит из разогрева (2–3 дня) и основной части; время старта — 10:00 или 11:00 МСК в зависимости от сезона.

Точные даты каждой распродажи площадка публикует в анонсах за 1–2 недели до старта; в календаре статьи указаны предварительные даты сезона 2026-2027.

Ежегодно на AliExpress проходит больше десятка распродаж — от ежемесячных “Дней выгоды” до главной волны 11.11. В этой статье собран календарь распродаж Алиэкспресс на 2026 год: график и расписание всех акций с датами разогрева и основной части. Такой календарь скидок позволяет планировать покупки под конкретное событие года.

Даты приведены по согласованным календарям сезона-2026. Часть сроков у источников расходится: это Великая китайская распродажа в марте, весенние волны “Оу, Май!” и финал ноябрьских событий. Для каждой спорной строки в статье указана вилка дат; точные даты распродаж площадка публикует в анонсах за 1–2 недели до старта.

Мы собрали в статье доступную информацию: календарь года, устройство каждой распродажи, уровни событий и глубину скидок по категориям. Отдельный материал на нашем сайте посвящён главной распродаже года — распродажа 11.11 на Алиэкспресс разобрана в нём с датами, купонами и правилами участия.

Ближайшая распродажа на Алиэкспресс

Ближайшая распродажа по календарю сезона-2026 — “Осеннее падение цен”: разогрев пройдёт 15–16 сентября, основная часть — с 17 по 21 сентября 2026 года, старт в 11:00 МСК. Следом идёт октябрьская распродажа: разогрев 14 октября, основная часть — 15–19 октября 2026 года. Затем начинается распродажа 11.11: разогрев 8–10 ноября, основная волна — 11–17 ноября 2026 года. Даты предварительные, по согласованным календарям сезона-2026.

Дату следующей распродажи можно проверить самостоятельно: официальный календарь площадка ведёт на странице промо-акций AliExpress — даты нового события появляются там за 1–2 недели до старта. Крупные распродажи идут обычно раз в 4–6 недель, поэтому перерыв между крупными событиями не превышает полутора месяцев. Исключение одно: распродажа 11.11 всегда стартует 11 ноября.

Как устроена каждая распродажа: разогрев, старт и волны

Расписание распродаж AliExpress построено по единой схеме: разогрев до старта, открытие основной части и волны скидок внутри события. Схема одинакова и для ежемесячных “Дней выгоды”, и для главных распродаж года.

Разогрев: цены видны, купить нельзя

Любая распродажа AliExpress состоит из двух этапов: разогрева за 2–3 дня до старта и основной части. На разогреве акционные цены уже показаны в каталоге, но оформить заказ нельзя; в эти дни собирают купоны и добавляют товары в корзину. Если к старту товар раскупят, корзина обнулится — поэтому одновременно с корзиной товар добавляют в избранное. Корзина ускоряет оформление в первый час волны, избранное сохраняет ссылку на позицию, если она исчезла из корзины.

Старт волны и “Час выгоды”

Время старта зависит от сезона: с ноября по март новый день площадки начинается в 11:00 МСК, в летние месяцы — в 10:00 МСК. Ноябрьские и зимние распродажи стартуют в 11:00 по Москве, летние — в 10:00. Первые 60 минут после старта — это “Час выгоды”: действуют флэш-скидки на ограниченный ассортимент, самые востребованные позиции распродаются за 10–15 минут. Чтобы оформить заказы в первый час, приложение нужно открыть за несколько минут до старта и обновить страницу в момент открытия волны. После первого часа распродажа продолжается в обычном режиме, без флэш-предложений.

Волны внутри распродажи

Внутри крупной волны проходят дополнительные события: распродажи брендов по категориям (например, Неделя брендов внутри декабрьской распродажи 2025 года), акция “Скидка дня”, персональные разделы с подборками под историю заказов. Товарный состав обновляется в течение волны: партии “Горящих товаров” появляются трижды в день — в 11:00, 16:00 и 21:00 МСК. В первый день волны открываются задания с купонами и монетами; игры и монеты Алиэкспресс описаны в отдельной статье на нашем сайте. Тот же формат — разогрев, старт, волны внутри события — действует и в главной распродаже года 11.11.

Календарь распродаж Алиэкспресс на 2026 год

Даты в таблице приведены по согласованным календарям сезона-2026: для каждой распродажи указаны разогрев и основная часть, всё время — московское. Даты предварительные: точные сроки каждой акции AliExpress публикует в анонсах за 1–2 недели до старта. Время открытия волн зависит от сезона: с ноября по март — 11:00 МСК, в летние месяцы — 10:00 МСК.

Месяц Распродажа Разогрев Основная часть Уровень Январь Зимняя распродажа / “Дни выгоды” 10–11.01 12–18.01 обычная Февраль Китайский Новый год — 1–16.02 крупная Февраль “Дни выгоды” 30–31.01 1–7.02 обычная Март “Марафон скидок” (к 8 Марта) 27–28.02 1–8.03 обычная Март Великая китайская распродажа (16-летие) 13–15.03 16–25/26.03 крупная Апрель “Расцвет выгоды” 30–31.03 1–5.04 обычная Апрель “Оу, Май!” (1-я волна) 13–14.04 15–19.04 обычная Май Майская / “Оу, Май!” (2-я волна) 29–30.04 1–7.05 обычная Июнь “Месяц красных цен” 29–31.05 1–24.06 крупная Июль Июльские скидки 8.07 9–13.07 обычная Август Золотая распродажа (“828”) 16–18.08 19–25.08 крупная Сентябрь “Осеннее падение цен” 15–16.09 17–21.09 обычная Октябрь Октябрьская распродажа (“Дни выгоды”) 14.10 15–19.10 обычная Ноябрь 11.11 — Всемирный день шопинга 8–10.11 11–17.11 главная года Ноябрь Чёрная пятница 20–22.11 23–29.11 крупная Декабрь Финальная распродажа года 8–9.12 10–14.12 обычная

Весь год складывается в цепочку: одно-два крупных события в месяц плюс “Дни выгоды” в начале каждого месяца. Осенние распродажи на AliExpress — сентябрьское “Осеннее падение цен” и октябрьская волна “Дней выгоды” — идут перед ноябрьскими событиями с самыми большими скидками года. После финальной декабрьской распродажи цикл повторяется с январских “Дней выгоды”.

По структуре ежегодный график распродаж повторяется: сохраняются состав событий и очерёдность, сдвигаются только даты внутри месяцев. Поэтому календарь скидок на AliExpress обновляется каждый год: даты сезона-2026 заменяются датами следующего сезона.

Материалы на нашем сайте: полный гид распродажи 11.11, Чёрная пятница и Киберпонедельник, новогодняя распродажа и Китайский Новый год и летняя распродажа на Алиэкспрессе — про июньский “Месяц красных цен” и Золотую распродажу “828”.

Китайские распродажи года

График распродаж в Китае задают три события: Китайский Новый год в феврале, Великая китайская распродажа в марте и волна 11 ноября.

Великая китайская распродажа — день рождения AliExpress

Великая китайская распродажа на Алиэкспресс — крупнейшее весеннее событие к годовщине площадки; раньше оно проходило под названием “N лет AliExpress” (“Нам N лет”). В сезоне-2027 сайт отмечает 17-ю годовщину: самые свежие календари дают 16–25 или 16–26 марта, остальные — 18–27 марта с разогревом 15–17 марта и 18–28 марта.

По масштабу это второе событие года после 11.11. В сезоне-2026 заявленные скидки достигали 90%, фактическая глубина по категориям ниже. В прошлые годы на годовщины купоны выдавались всем посетителям, в лучшие годы разыгрывались призы “Алибокс” и “Генератор энергии”.

Весенний график сезона-2027 дополняет “Марафон скидок” 1–8 марта — скидки Алиэкспресс к 8 Марта, после которых стартует Великая китайская распродажа.

Китайский Новый год (февраль)

По календарю сезона-2027 распродажа пройдет 1–16 февраля. Скидки на Алиэкспресс к Китайскому Новому году в 2026м году заявлялись: до 70% на весь ассортимент, до −50% на бренды Realme, Honor, OnePlus и Xiaomi, дополнительный дисконт 200 ₽ за каждые 2 000 ₽ заказа, специальный курс валюты при оплате.

Дата праздника попадает в интервал с 21 января по 21 февраля, поэтому волна ежегодно сдвигается. На время праздника доставка из Китая идёт на 1–2 недели дольше обычного. В новогоднюю распродажу на Алиэкспресс важны сроки заказов, закрытие магазинов и работа складов в России — подробности в статье что успеть заказать к Новому году.

11.11 — главная китайская распродажа

Запросы “китайская распродажа” чаще всего означают волну 11 ноября — “Всемирный день шопинга”, главную распродажу года с максимальными скидками; событие всегда проходит 11 ноября. В сезоне-2026 разогрев идёт 8–10 ноября, основная волна — 11–17 ноября; в 2025-м основная волна шла до 19–20 ноября — финал сдвигается от сезона к сезону.

В событии работают прямые скидки, купонные механики и часы выгоды. Полное расписание механик — в материале даты и правила 11.11.

День рождения Алиэкспресса и купоны “в свой день рождения”

День рождения Алиэкспресса — это Великая китайская распродажа

“День рождения Алиэкспресса” — не отдельная акция: так называют годовщину площадки, которую отмечают мартовской Великой китайской распродажей. В 2027 году площадке исполняется 17 лет, и эту годовщину отмечает распродажа. Раньше акция называлась “N лет AliExpress” (“Нам N лет”).

В годовщину входят купоны к юбилею: скидки Алиэкспресс на день рождения идут в мартовской волне Великой китайской распродажи. В прошлые годы к купонам добавлялись призы “Алибокс” и “Генератор энергии”. Праздник проходит ежегодно в марте, условия и подарки меняются от сезона к сезону. Сроки проведения мартовской волны определяются официальным весенним графиком площадки.

Персональный купон в свой день рождения

День рождения покупателя — отдельный повод: в мобильном приложении AliExpress к личной дате появляется персональный купон. Порядок получения купона на день рождения:

Дата рождения указывается в профиле приложения, в разделе личных данных. Если дата не заполнена или указана с ошибкой, купон не придёт. Купон появляется в разделе купонов аккаунта к дню, указанному в профиле. Купон действует ограниченный срок и охватывает не весь каталог: минимальная сумма, срок и исключения указаны в купоне.

Персональная скидка в день рождения на Алиэкспресс суммируется с другими скидками; правила раздела купонов — в статье купоны и спецкупоны Алиэкспресс. Подарки на день рождения заказываются с этим купоном наравне с другими товарами.

Во время крупных волн к праздникам площадки проходит розыгрыш купонов и призов — “подаркопад”, постоянная механика сезонных событий. Подробности — в материале задания и розыгрыши к распродажам.

Когда самые большие скидки: “большая четвёрка” распродаж

В сезоне-2026 самые большие скидки на Алиэкспресс приходятся на два месяца года: в марте проходила Великая китайская распродажа, в ноябре — волна 11.11. В июне и августе распродажи чуть менее масштабные: на июнь приходились “Месяц красных цен”, на август — Золотая распродажа; остальные события года уступают этой “большой четвёрке” по количеству премьер и активностей. Чёрная пятница в этой классификации — не самостоятельное событие, а продолжение 11.11: волна “хвостов” 11.11, то есть докупание непроданного ассортимента ноября. Фиксированная дата есть только у 11.11 — событие всегда проходит 11 ноября; мартовская, июньская и августовская волны ежегодно сдвигаются внутри своих месяцев.

Глубина скидок отличается по категориям товаров:

Категория Средняя скидка Лучшая распродажа Аксессуары (Baseus, Anker, Ugreen) 40–60% Дни брендов, 11.11 Смартфоны (Xiaomi, Realme, Nothing) 20–40% Дни брендов, 11.11 Умные гаджеты (роботы-пылесосы, проекторы) 35–55% 11.11, Чёрная пятница Бытовая техника 30–50% Золотая распродажа (август) Одежда и обувь 40–70% “Месяц красных цен” (июнь) Товары для дома 20–35% Золотая распродажа Спорт (Li-Ning, Xtep) 30–50% Великая китайская, Фестиваль брендов

Медианы рассчитаны по итогам Дней брендов и 11.11 за 2024–2025 годы.

Заявленные площадкой “до 90%” — рекламные цифры распродаж; фактическая глубина по категориям отличается. Разбор фактических скидок и сравнение с историей стоимости товара — в статье правда о скидках на распродажах Алиэкспресс.

По календарю крупные покупки техники приходятся на ноябрь и март — время двух главных событий года; одежда и обувь уценяются сильнее всего в июне, аксессуары — на Днях брендов, которые проходят круглый год. Исключение по таблице — бытовая техника: её лучшая медиана приходится на Золотую распродажу августа. Подбор конкретных товаров по категориям — в статье что купить на распродаже Алиэкспресс.

Дни выгоды и Choice Day: ежемесячные акции

Дни распродаж на Алиэкспресс не исчерпываются сезонными волнами: ежемесячный график акций задаёт “Дни выгоды” — регулярная распродажа с 1 по 7 число каждого месяца. Для глобальной аудитории событие называется “День выбора” — Choice Day. Если в месяце нет крупного события, в середине месяца проходят вторые “Дни выгоды”, мало отличающиеся от первых.

Сопровождающие механики — “Час выгоды” и “Звёздные купоны”, вторые появляются реже; подробности — в статье звёздные купоны и монеты. По уровню “Дни выгоды” — событие средней величины: крупные скидки на них редки, небольшие действуют постоянно.

Дни брендов (брендфесты)

Дни брендов — формат отдельных распродаж конкретных производителей: длятся 5–7 дней и проходят вне общего календаря. Постоянные участники — Xiaomi, Poco, Baseus, Anker, Ugreen, Dreame, Realme, OnePlus, Nothing, Li-Ning, 70mai и Anycubic; в календаре сезона-2026 есть и отдельные брендовые строки — Распродажа брендов 8–16 марта (Honor, Roborock, Li-Ning, Ugreen) и 20 апреля — 1 мая.

Скидки на брендфестах обычно достигают 30–60% на линейку производителя; к этим распродажам приурочены премьеры новинок по стартовой цене. Распродажа Xiaomi на Алиэкспресс, как и других производителей из списка, проходит в этом формате. Точные даты брендфестов становятся известны заранее: подписка на бренд в приложении даёт уведомление перед стартом его распродажи.

Уровень цен показывает кейс из данных 2024–2025 годов: смартфон Xiaomi 14 на мартовском Фестивале брендов продавался за 32 400 ₽ — против 41 000 ₽ в Яндекс Маркете в тот же день.

Постоянные разделы со скидками

Скидки на Алиэкспресс бывают не только по календарю: когда до ближайшей распродажи ещё далеко, экономию дают постоянные разделы. Поступление новых товаров в них идёт круглый год: “Ниже рынка” обновляется ежедневно, “Горящие товары” — трижды в день. Разделы работают и в августе, и в любые другие дни между календарными событиями; условия сезона-2026 приведены в таблице.

Раздел Принцип Расписание / условия “Горящие товары” дропы товаров со скидкой до 70% 3 раза в день: 11:00, 16:00 и 21:00 МСК “Одна цена” фиксированные цены 99/189/284/379/300–999 ₽ при покупке от 3 до 10 товаров; условия действуют до 31.03.2026 “Комбо” скидка до 30% и бесплатная доставка в сезоне-2026 — при заказе от 1 000 ₽ “Ниже рынка” цены ниже среднерыночных обновляется ежедневно “Самая низкая цена за 30 дней” товары по минимальной цене месяца скидки 20–50%, отдельные позиции до 84% “Товары от 99 рублей” бюджетная подборка с бесплатной доставкой постоянно; внутри — блок позиций дешевле 99 ₽ Центр купонов купоны продавцов по категориям постоянно; экономия от десятков до тысяч рублей на заказ

Вечерний дроп “Горящих товаров” в 21:00 МСК — наименее конкурентное: большинство покупателей его не отслеживает. Кейс сезона-2026: роутер Xiaomi AX3000 в вечернем дропе стоил на 1 240 ₽ дешевле, чем на Ozon в тот же день. Центр купонов снижает сумму заказа; порядок сбора купонов перед волной описан в статье гид по купонам Алиэкспресс.

Как понять “свою” волну скидок

Скидки на Алиэкспресс формируются не только по общему календарю: лента “Для вас”, персональные дропы и купоны под историю заказов создаются для каждого аккаунта отдельно и у разных покупателей не совпадают — “своя” волна в общих календарях не видна.

Лента “Для вас” в приложении: подборки строятся по истории просмотров и заказов. Раздел “Монеты” работает без поиска, только с алгоритмической лентой; проверяют её между календарными событиями. Персональные купоны в Центре купонов: часть привязана к аккаунту и истории покупок, поэтому наборы скидок у покупателей различаются. Персональные ленты обновляются одновременно с дропами “Горящих товаров” — в 11:00, 16:00 и 21:00 МСК: утром и вечером состав подборок меняется. Глубокие скидки на отдельные позиции — в “Часе выгоды” и вечерних дропах. “Красные цены” и уценка: товары из прошлых просмотров возвращаются в ленту с дополнительной скидкой — механика “Вам скидка”, час персональных скидок после первого входа в приложение (в 2025-м — на ноябрьской распродаже). Разница корзины и избранного: корзина фиксирует акционную цену разогрева и обнуляется, если позицию раскупают до старта; избранное хранит товар независимо от наличия — отслеживание цены по нему работает весь год.

Порядок действий за неделю до распродажи:

За 7–10 дней до волны корзину и избранное заполняют кандидатами. В дни разогрева собирают купоны с карточек и в Центре купонов. В первый час волны цену корзины сравнивают с ценой до разогрева — так видна фактическая скидка позиции; подробности — в статье проверка реальности скидки по истории цены. Между волнами проверяют ленту “Для вас” и вечерний дроп в 21:00 МСК.

Персональные скидки продолжаются и в паузах календаря: “Одна цена” с товарами за 99 ₽ и другие постоянные разделы от графика распродаж не зависят.

Почему в разных календарях разные даты распродаж

Откуда берётся разброс дат

Разброс дат заложен в порядке появления календарей: площадка объявляет финальные сроки каждой распродажи за 1–2 недели до старта, остальное время календари составляются по историческим паттернам прошлых сезонов — отсюда разные версии одних событий. В сезоне-2026 таких случаев три: у Великой китайской распродажи четыре версии основной части — от 16–25 до 18–28 марта; финал ноябрьской волны в источниках — 17, 19 или 20 ноября; у “Оу, Май!” — три окна с середины апреля до конца мая.

Календарь статьи использует доминирующую версию согласованных источников; точные даты — и российских, и китайских событий — публикуются в анонсах AliExpress за 1–2 недели до старта. Официальная страница промо-акций — aliexpress.ru/promo/sales. Пример сдвига внутри одной цепочки событий — Китайский Новый год: праздник ежегодно попадает в интервал 21.01–21.02, и февральская строка календаря всегда предварительная.

Глобальные события, которых нет в российской версии

В переводных календарях встречаются события глобальной версии площадки — распродажа 12.12 (12 декабря), Киберпонедельник, “День труда” и Хэллоуин-распродажа. Глобальные распродажи идут по графику других стран: в российской версии AliExpress отдельными акциями они не подтверждаются, даты и названия к РФ не применяются. В переводных календарях при этом нет российских событий — Великой китайской распродажи, “Оу, Май!”, “Месяца красных цен” и Золотой.

Декабрь в России закрывает финальная распродажа года, в сезоне-2026 — 10–14 декабря. Киберпонедельник в российской традиции — январское событие после Нового года. Календарь Алиэкспресс в статье составлен по российской версии площадки: глобальные даты действуют для других стран и в рублёвых ценах не участвуют.

Правила покупок по календарю

Календарь даёт окно, в котором сразу действуют все механики; правила — порядок покупок на распродажах Алиэкспресс под любую строку таблицы года.

Крупные покупки планируют под ежегодную “большую четвёрку” — март, ноябрь, июнь и август: техника и гаджеты дешевеют сильнее в ноябре и марте, одежда и обувь — в июне. Корзину и избранное заполняют за 2–3 недели до волны, а заказы оформляют в “Час выгоды” первого дня. Накрутку цены перед акцией проверяют по истории цены за 60–90 дней; подробности — в статье как проверить накрутку цены. Купоны, монеты и промокоды собирают до старта и применяют по порядку: промокод, затем звёздный купон, затем баллы и монеты — каждый следующий снижает уже уменьшенную сумму. Порядок сбора описан в статье как собрать купоны к распродаже. Беспошлинный порог сезона-2026 — 200 евро и 31 кг на посылку; превышение облагается пошлиной 15% от суммы сверх 200 евро. Формула для самопроверки: (сумма заказа − 200 €) × 15%.

Акционные товары возвращаются в течение 15 дней по программе “Лёгкий возврат”, без объяснения причин. Рассрочка “Сплит” доступна для заказов от 3 000 ₽ и подключается при оформлении. В разделе “Одна цена” в заказе должно быть от 3 до 10 товаров: при меньшем числе позиций цена пересчитывается выше. Вечерний дроп “Горящих товаров” в 21:00 МСК — наименее конкурентное время дня.

Эти правила применимы к любой строке календаря — от “Дней выгоды” 1–7 числа до декабрьской финальной волны.

Что реально покупали по волнам распродаж: кейсы с ценами

Кейсы этого раздела — примеры фактических покупок по строкам календаря распродаж: в каждой карточке указаны товар, событие календаря, цена на AliExpress и цена для сравнения в другом магазине на тот же день. Источники карточек — посты нашего сайта с обсуждением покупок и опубликованные кейсы; сезон каждого кейса указан явно, а сравнение цен корректно только на одну дату: в данных источников за 2024–2025 годы приведены медианы цен одного дня.

Смартфон Xiaomi 14 на Фестивале брендов в марте, сезон 2024/2025: 32 400 ₽ на AliExpress против 41 000 ₽ в Яндекс Маркете в тот же день, разница 8 600 ₽.

Повербанк Baseus 20 000 мАч в вечернем дропе “Горящих товаров” в 21:00, сезон 2024/2025: 1 490 ₽ на AliExpress против 2 800 ₽ на Ozon в тот же день.

Роутер Xiaomi AX3000 в вечернем дропе в 21:00, сезон 2024/2025: на 1 240 ₽ дешевле, чем на Ozon в тот же день.

Кейсы показывают фактическую разницу цен между AliExpress и другими магазинами на одну дату. Сравнение 2–3 цен одного дня по каждому событию календаря определяет глубину скидки в рублях. Расширенные подборки товаров с ценами по волнам распродаж собраны в отдельном материале.

FAQ: частые вопросы о распродажах Алиэкспресс

Когда ближайшая распродажа на Алиэкспресс?

Точные даты публикуются в сводном графике распродаж текущего сезона. Крупные акции обычно идут раз в 4–6 недель, “Дни выгоды” идут с 1 по 7 число.

Во сколько начинаются распродажи на Алиэкспресс?

Старт обычно в 11:00 МСК с ноября по март и 10:00 МСК в летние месяцы.

Какие распродажи самые выгодные?

Наибольшая глубина скидок у “большой четвёрки” сезона-2026: Великая китайская распродажа в марте, распродажа 11.11 в ноябре, акции в июне и августе. Разбивка по категориям приведена в сводной таблице распределения скидок.

Когда день рождения Алиэкспресса?

Годовщина площадки — в марте, её отмечает Великая китайская распродажа. В 2027 году площадке исполняется 17 лет.

Есть ли распродажа на 8 Марта?

Да. Мартовский “Марафон скидок” сезона-2027 будет 1–8 марта, категории меняются каждые два дня, затем стартует Великая китайская распродажа.

Есть ли распродажа на Новый год?

Да. В сезоне-2026 финальная волна идёт 10–14 декабря (разогрев 8–9 декабря), волна Китайского Нового года — 1–16 февраля. Как устроена новогодняя распродажа, описано в отдельной статье.

Что такое Дни выгоды и Choice Day?

Ежемесячная распродажа с 1-го по 7-е число, Choice Day — её глобальное название.

Скидки в день рождения настоящие?

Персональный купон существует и суммируется с другими купонами. Заявленные проценты любой акции проверяются по истории цены.

Почему даты в разных календарях не совпадают?

AliExpress публикует точные даты в анонсах за 1–2 недели до старта, составленные заранее календари опираются на закономерности прошлых сезонов.

Следующая распродажа на Алиэкспресс определяется очередной строкой календаря: после ноябрьских волн 11.11 и Чёрной пятницы год завершает декабрьская финальная распродажа 10–14 декабря (предварительно, по данным календарей сезона-2026). После декабрьской волны и февральского Китайского Нового года главный кандидат на крупные покупки — мартовская Великая китайская распродажа. Главная распродажа года 11.11 проходит 11 ноября; её даты, купоны и правила описаны в отдельном материале. Сезонные подробности: летом проходят летние распродажи Алиэкспресс, а в ноябре, сразу после 11.11, начинается распродажа Чёрной пятницы.

Календарь распродаж на Али ведётся по официальным анонсам площадки: точные даты каждой волны AliExpress обычно публикует за 1–2 недели до старта, таблица года обновляется по мере появления анонсов.