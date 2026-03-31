Календарь распродаж Алиэкспресс на 2025/2026 год: когда скидки и распродажи
Коротко о главном:
- Распродажи на AliExpress идут круглый год: крупные события — обычно раз в 4–6 недель, плюс ежемесячные “Дни выгоды” с 1 по 7 число каждого месяца.
- Самые большие скидки года приходятся на март и ноябрь: Великая китайская распродажа и 11.11; события июня и августа чуть менее масштабные — вместе это “большая четвёрка” года.
- Каждая распродажа состоит из разогрева (2–3 дня) и основной части; время старта — 10:00 или 11:00 МСК в зависимости от сезона.
- Точные даты каждой распродажи площадка публикует в анонсах за 1–2 недели до старта; в календаре статьи указаны предварительные даты сезона 2026-2027.
Ежегодно на AliExpress проходит больше десятка распродаж — от ежемесячных “Дней выгоды” до главной волны 11.11. В этой статье собран календарь распродаж Алиэкспресс на 2026 год: график и расписание всех акций с датами разогрева и основной части. Такой календарь скидок позволяет планировать покупки под конкретное событие года.
Даты приведены по согласованным календарям сезона-2026. Часть сроков у источников расходится: это Великая китайская распродажа в марте, весенние волны “Оу, Май!” и финал ноябрьских событий. Для каждой спорной строки в статье указана вилка дат; точные даты распродаж площадка публикует в анонсах за 1–2 недели до старта.
Мы собрали в статье доступную информацию: календарь года, устройство каждой распродажи, уровни событий и глубину скидок по категориям. Отдельный материал на нашем сайте посвящён главной распродаже года — распродажа 11.11 на Алиэкспресс разобрана в нём с датами, купонами и правилами участия.
Ближайшая распродажа на Алиэкспресс
Ближайшая распродажа по календарю сезона-2026 — “Осеннее падение цен”: разогрев пройдёт 15–16 сентября, основная часть — с 17 по 21 сентября 2026 года, старт в 11:00 МСК. Следом идёт октябрьская распродажа: разогрев 14 октября, основная часть — 15–19 октября 2026 года. Затем начинается распродажа 11.11: разогрев 8–10 ноября, основная волна — 11–17 ноября 2026 года. Даты предварительные, по согласованным календарям сезона-2026.
Дату следующей распродажи можно проверить самостоятельно: официальный календарь площадка ведёт на странице промо-акций AliExpress — даты нового события появляются там за 1–2 недели до старта. Крупные распродажи идут обычно раз в 4–6 недель, поэтому перерыв между крупными событиями не превышает полутора месяцев. Исключение одно: распродажа 11.11 всегда стартует 11 ноября.
Как устроена каждая распродажа: разогрев, старт и волны
Расписание распродаж AliExpress построено по единой схеме: разогрев до старта, открытие основной части и волны скидок внутри события. Схема одинакова и для ежемесячных “Дней выгоды”, и для главных распродаж года.
Разогрев: цены видны, купить нельзя
Любая распродажа AliExpress состоит из двух этапов: разогрева за 2–3 дня до старта и основной части. На разогреве акционные цены уже показаны в каталоге, но оформить заказ нельзя; в эти дни собирают купоны и добавляют товары в корзину. Если к старту товар раскупят, корзина обнулится — поэтому одновременно с корзиной товар добавляют в избранное. Корзина ускоряет оформление в первый час волны, избранное сохраняет ссылку на позицию, если она исчезла из корзины.
Старт волны и “Час выгоды”
Время старта зависит от сезона: с ноября по март новый день площадки начинается в 11:00 МСК, в летние месяцы — в 10:00 МСК. Ноябрьские и зимние распродажи стартуют в 11:00 по Москве, летние — в 10:00. Первые 60 минут после старта — это “Час выгоды”: действуют флэш-скидки на ограниченный ассортимент, самые востребованные позиции распродаются за 10–15 минут. Чтобы оформить заказы в первый час, приложение нужно открыть за несколько минут до старта и обновить страницу в момент открытия волны. После первого часа распродажа продолжается в обычном режиме, без флэш-предложений.
Волны внутри распродажи
Внутри крупной волны проходят дополнительные события: распродажи брендов по категориям (например, Неделя брендов внутри декабрьской распродажи 2025 года), акция “Скидка дня”, персональные разделы с подборками под историю заказов. Товарный состав обновляется в течение волны: партии “Горящих товаров” появляются трижды в день — в 11:00, 16:00 и 21:00 МСК. В первый день волны открываются задания с купонами и монетами; игры и монеты Алиэкспресс описаны в отдельной статье на нашем сайте. Тот же формат — разогрев, старт, волны внутри события — действует и в главной распродаже года 11.11.
Календарь распродаж Алиэкспресс на 2026 год
Даты в таблице приведены по согласованным календарям сезона-2026: для каждой распродажи указаны разогрев и основная часть, всё время — московское. Даты предварительные: точные сроки каждой акции AliExpress публикует в анонсах за 1–2 недели до старта. Время открытия волн зависит от сезона: с ноября по март — 11:00 МСК, в летние месяцы — 10:00 МСК.
|Месяц
|Распродажа
|Разогрев
|Основная часть
|Уровень
|Январь
|Зимняя распродажа / “Дни выгоды”
|10–11.01
|12–18.01
|обычная
|Февраль
|Китайский Новый год
|—
|1–16.02
|крупная
|Февраль
|“Дни выгоды”
|30–31.01
|1–7.02
|обычная
|Март
|“Марафон скидок” (к 8 Марта)
|27–28.02
|1–8.03
|обычная
|Март
|Великая китайская распродажа (16-летие)
|13–15.03
|16–25/26.03
|крупная
|Апрель
|“Расцвет выгоды”
|30–31.03
|1–5.04
|обычная
|Апрель
|“Оу, Май!” (1-я волна)
|13–14.04
|15–19.04
|обычная
|Май
|Майская / “Оу, Май!” (2-я волна)
|29–30.04
|1–7.05
|обычная
|Июнь
|“Месяц красных цен”
|29–31.05
|1–24.06
|крупная
|Июль
|Июльские скидки
|8.07
|9–13.07
|обычная
|Август
|Золотая распродажа (“828”)
|16–18.08
|19–25.08
|крупная
|Сентябрь
|“Осеннее падение цен”
|15–16.09
|17–21.09
|обычная
|Октябрь
|Октябрьская распродажа (“Дни выгоды”)
|14.10
|15–19.10
|обычная
|Ноябрь
|11.11 — Всемирный день шопинга
|8–10.11
|11–17.11
|главная года
|Ноябрь
|Чёрная пятница
|20–22.11
|23–29.11
|крупная
|Декабрь
|Финальная распродажа года
|8–9.12
|10–14.12
|обычная
Весь год складывается в цепочку: одно-два крупных события в месяц плюс “Дни выгоды” в начале каждого месяца. Осенние распродажи на AliExpress — сентябрьское “Осеннее падение цен” и октябрьская волна “Дней выгоды” — идут перед ноябрьскими событиями с самыми большими скидками года. После финальной декабрьской распродажи цикл повторяется с январских “Дней выгоды”.
По структуре ежегодный график распродаж повторяется: сохраняются состав событий и очерёдность, сдвигаются только даты внутри месяцев. Поэтому календарь скидок на AliExpress обновляется каждый год: даты сезона-2026 заменяются датами следующего сезона.
Материалы на нашем сайте: полный гид распродажи 11.11, Чёрная пятница и Киберпонедельник, новогодняя распродажа и Китайский Новый год и летняя распродажа на Алиэкспрессе — про июньский “Месяц красных цен” и Золотую распродажу “828”.
Китайские распродажи года
График распродаж в Китае задают три события: Китайский Новый год в феврале, Великая китайская распродажа в марте и волна 11 ноября.
Великая китайская распродажа — день рождения AliExpress
Великая китайская распродажа на Алиэкспресс — крупнейшее весеннее событие к годовщине площадки; раньше оно проходило под названием “N лет AliExpress” (“Нам N лет”). В сезоне-2027 сайт отмечает 17-ю годовщину: самые свежие календари дают 16–25 или 16–26 марта, остальные — 18–27 марта с разогревом 15–17 марта и 18–28 марта.
По масштабу это второе событие года после 11.11. В сезоне-2026 заявленные скидки достигали 90%, фактическая глубина по категориям ниже. В прошлые годы на годовщины купоны выдавались всем посетителям, в лучшие годы разыгрывались призы “Алибокс” и “Генератор энергии”.
Весенний график сезона-2027 дополняет “Марафон скидок” 1–8 марта — скидки Алиэкспресс к 8 Марта, после которых стартует Великая китайская распродажа.
Китайский Новый год (февраль)
По календарю сезона-2027 распродажа пройдет 1–16 февраля. Скидки на Алиэкспресс к Китайскому Новому году в 2026м году заявлялись: до 70% на весь ассортимент, до −50% на бренды Realme, Honor, OnePlus и Xiaomi, дополнительный дисконт 200 ₽ за каждые 2 000 ₽ заказа, специальный курс валюты при оплате.
Дата праздника попадает в интервал с 21 января по 21 февраля, поэтому волна ежегодно сдвигается. На время праздника доставка из Китая идёт на 1–2 недели дольше обычного. В новогоднюю распродажу на Алиэкспресс важны сроки заказов, закрытие магазинов и работа складов в России — подробности в статье что успеть заказать к Новому году.
11.11 — главная китайская распродажа
Запросы “китайская распродажа” чаще всего означают волну 11 ноября — “Всемирный день шопинга”, главную распродажу года с максимальными скидками; событие всегда проходит 11 ноября. В сезоне-2026 разогрев идёт 8–10 ноября, основная волна — 11–17 ноября; в 2025-м основная волна шла до 19–20 ноября — финал сдвигается от сезона к сезону.
В событии работают прямые скидки, купонные механики и часы выгоды. Полное расписание механик — в материале даты и правила 11.11.
День рождения Алиэкспресса и купоны “в свой день рождения”
День рождения Алиэкспресса — это Великая китайская распродажа
“День рождения Алиэкспресса” — не отдельная акция: так называют годовщину площадки, которую отмечают мартовской Великой китайской распродажей. В 2027 году площадке исполняется 17 лет, и эту годовщину отмечает распродажа. Раньше акция называлась “N лет AliExpress” (“Нам N лет”).
В годовщину входят купоны к юбилею: скидки Алиэкспресс на день рождения идут в мартовской волне Великой китайской распродажи. В прошлые годы к купонам добавлялись призы “Алибокс” и “Генератор энергии”. Праздник проходит ежегодно в марте, условия и подарки меняются от сезона к сезону. Сроки проведения мартовской волны определяются официальным весенним графиком площадки.
Персональный купон в свой день рождения
День рождения покупателя — отдельный повод: в мобильном приложении AliExpress к личной дате появляется персональный купон. Порядок получения купона на день рождения:
- Дата рождения указывается в профиле приложения, в разделе личных данных. Если дата не заполнена или указана с ошибкой, купон не придёт.
- Купон появляется в разделе купонов аккаунта к дню, указанному в профиле.
- Купон действует ограниченный срок и охватывает не весь каталог: минимальная сумма, срок и исключения указаны в купоне.
Персональная скидка в день рождения на Алиэкспресс суммируется с другими скидками; правила раздела купонов — в статье купоны и спецкупоны Алиэкспресс. Подарки на день рождения заказываются с этим купоном наравне с другими товарами.
Во время крупных волн к праздникам площадки проходит розыгрыш купонов и призов — “подаркопад”, постоянная механика сезонных событий. Подробности — в материале задания и розыгрыши к распродажам.
Когда самые большие скидки: “большая четвёрка” распродаж
В сезоне-2026 самые большие скидки на Алиэкспресс приходятся на два месяца года: в марте проходила Великая китайская распродажа, в ноябре — волна 11.11. В июне и августе распродажи чуть менее масштабные: на июнь приходились “Месяц красных цен”, на август — Золотая распродажа; остальные события года уступают этой “большой четвёрке” по количеству премьер и активностей. Чёрная пятница в этой классификации — не самостоятельное событие, а продолжение 11.11: волна “хвостов” 11.11, то есть докупание непроданного ассортимента ноября. Фиксированная дата есть только у 11.11 — событие всегда проходит 11 ноября; мартовская, июньская и августовская волны ежегодно сдвигаются внутри своих месяцев.
Глубина скидок отличается по категориям товаров:
|Категория
|Средняя скидка
|Лучшая распродажа
|Аксессуары (Baseus, Anker, Ugreen)
|40–60%
|Дни брендов, 11.11
|Смартфоны (Xiaomi, Realme, Nothing)
|20–40%
|Дни брендов, 11.11
|Умные гаджеты (роботы-пылесосы, проекторы)
|35–55%
|11.11, Чёрная пятница
|Бытовая техника
|30–50%
|Золотая распродажа (август)
|Одежда и обувь
|40–70%
|“Месяц красных цен” (июнь)
|Товары для дома
|20–35%
|Золотая распродажа
|Спорт (Li-Ning, Xtep)
|30–50%
|Великая китайская, Фестиваль брендов
Медианы рассчитаны по итогам Дней брендов и 11.11 за 2024–2025 годы.
Заявленные площадкой “до 90%” — рекламные цифры распродаж; фактическая глубина по категориям отличается. Разбор фактических скидок и сравнение с историей стоимости товара — в статье правда о скидках на распродажах Алиэкспресс.
По календарю крупные покупки техники приходятся на ноябрь и март — время двух главных событий года; одежда и обувь уценяются сильнее всего в июне, аксессуары — на Днях брендов, которые проходят круглый год. Исключение по таблице — бытовая техника: её лучшая медиана приходится на Золотую распродажу августа. Подбор конкретных товаров по категориям — в статье что купить на распродаже Алиэкспресс.
Дни выгоды и Choice Day: ежемесячные акции
Дни распродаж на Алиэкспресс не исчерпываются сезонными волнами: ежемесячный график акций задаёт “Дни выгоды” — регулярная распродажа с 1 по 7 число каждого месяца. Для глобальной аудитории событие называется “День выбора” — Choice Day. Если в месяце нет крупного события, в середине месяца проходят вторые “Дни выгоды”, мало отличающиеся от первых.
Сопровождающие механики — “Час выгоды” и “Звёздные купоны”, вторые появляются реже; подробности — в статье звёздные купоны и монеты. По уровню “Дни выгоды” — событие средней величины: крупные скидки на них редки, небольшие действуют постоянно.
Дни брендов (брендфесты)
Дни брендов — формат отдельных распродаж конкретных производителей: длятся 5–7 дней и проходят вне общего календаря. Постоянные участники — Xiaomi, Poco, Baseus, Anker, Ugreen, Dreame, Realme, OnePlus, Nothing, Li-Ning, 70mai и Anycubic; в календаре сезона-2026 есть и отдельные брендовые строки — Распродажа брендов 8–16 марта (Honor, Roborock, Li-Ning, Ugreen) и 20 апреля — 1 мая.
Скидки на брендфестах обычно достигают 30–60% на линейку производителя; к этим распродажам приурочены премьеры новинок по стартовой цене. Распродажа Xiaomi на Алиэкспресс, как и других производителей из списка, проходит в этом формате. Точные даты брендфестов становятся известны заранее: подписка на бренд в приложении даёт уведомление перед стартом его распродажи.
Уровень цен показывает кейс из данных 2024–2025 годов: смартфон Xiaomi 14 на мартовском Фестивале брендов продавался за 32 400 ₽ — против 41 000 ₽ в Яндекс Маркете в тот же день.
Постоянные разделы со скидками
Скидки на Алиэкспресс бывают не только по календарю: когда до ближайшей распродажи ещё далеко, экономию дают постоянные разделы. Поступление новых товаров в них идёт круглый год: “Ниже рынка” обновляется ежедневно, “Горящие товары” — трижды в день. Разделы работают и в августе, и в любые другие дни между календарными событиями; условия сезона-2026 приведены в таблице.
|Раздел
|Принцип
|Расписание / условия
|“Горящие товары”
|дропы товаров со скидкой до 70%
|3 раза в день: 11:00, 16:00 и 21:00 МСК
|“Одна цена”
|фиксированные цены 99/189/284/379/300–999 ₽
|при покупке от 3 до 10 товаров; условия действуют до 31.03.2026
|“Комбо”
|скидка до 30% и бесплатная доставка
|в сезоне-2026 — при заказе от 1 000 ₽
|“Ниже рынка”
|цены ниже среднерыночных
|обновляется ежедневно
|“Самая низкая цена за 30 дней”
|товары по минимальной цене месяца
|скидки 20–50%, отдельные позиции до 84%
|“Товары от 99 рублей”
|бюджетная подборка с бесплатной доставкой
|постоянно; внутри — блок позиций дешевле 99 ₽
|Центр купонов
|купоны продавцов по категориям
|постоянно; экономия от десятков до тысяч рублей на заказ
Вечерний дроп “Горящих товаров” в 21:00 МСК — наименее конкурентное: большинство покупателей его не отслеживает. Кейс сезона-2026: роутер Xiaomi AX3000 в вечернем дропе стоил на 1 240 ₽ дешевле, чем на Ozon в тот же день. Центр купонов снижает сумму заказа; порядок сбора купонов перед волной описан в статье гид по купонам Алиэкспресс.
Как понять “свою” волну скидок
Скидки на Алиэкспресс формируются не только по общему календарю: лента “Для вас”, персональные дропы и купоны под историю заказов создаются для каждого аккаунта отдельно и у разных покупателей не совпадают — “своя” волна в общих календарях не видна.
- Лента “Для вас” в приложении: подборки строятся по истории просмотров и заказов. Раздел “Монеты” работает без поиска, только с алгоритмической лентой; проверяют её между календарными событиями.
- Персональные купоны в Центре купонов: часть привязана к аккаунту и истории покупок, поэтому наборы скидок у покупателей различаются.
- Персональные ленты обновляются одновременно с дропами “Горящих товаров” — в 11:00, 16:00 и 21:00 МСК: утром и вечером состав подборок меняется. Глубокие скидки на отдельные позиции — в “Часе выгоды” и вечерних дропах.
- “Красные цены” и уценка: товары из прошлых просмотров возвращаются в ленту с дополнительной скидкой — механика “Вам скидка”, час персональных скидок после первого входа в приложение (в 2025-м — на ноябрьской распродаже).
- Разница корзины и избранного: корзина фиксирует акционную цену разогрева и обнуляется, если позицию раскупают до старта; избранное хранит товар независимо от наличия — отслеживание цены по нему работает весь год.
Порядок действий за неделю до распродажи:
- За 7–10 дней до волны корзину и избранное заполняют кандидатами.
- В дни разогрева собирают купоны с карточек и в Центре купонов.
- В первый час волны цену корзины сравнивают с ценой до разогрева — так видна фактическая скидка позиции; подробности — в статье проверка реальности скидки по истории цены.
- Между волнами проверяют ленту “Для вас” и вечерний дроп в 21:00 МСК.
Персональные скидки продолжаются и в паузах календаря: “Одна цена” с товарами за 99 ₽ и другие постоянные разделы от графика распродаж не зависят.
Почему в разных календарях разные даты распродаж
Откуда берётся разброс дат
Разброс дат заложен в порядке появления календарей: площадка объявляет финальные сроки каждой распродажи за 1–2 недели до старта, остальное время календари составляются по историческим паттернам прошлых сезонов — отсюда разные версии одних событий. В сезоне-2026 таких случаев три: у Великой китайской распродажи четыре версии основной части — от 16–25 до 18–28 марта; финал ноябрьской волны в источниках — 17, 19 или 20 ноября; у “Оу, Май!” — три окна с середины апреля до конца мая.
Календарь статьи использует доминирующую версию согласованных источников; точные даты — и российских, и китайских событий — публикуются в анонсах AliExpress за 1–2 недели до старта. Официальная страница промо-акций — aliexpress.ru/promo/sales. Пример сдвига внутри одной цепочки событий — Китайский Новый год: праздник ежегодно попадает в интервал 21.01–21.02, и февральская строка календаря всегда предварительная.
Глобальные события, которых нет в российской версии
В переводных календарях встречаются события глобальной версии площадки — распродажа 12.12 (12 декабря), Киберпонедельник, “День труда” и Хэллоуин-распродажа. Глобальные распродажи идут по графику других стран: в российской версии AliExpress отдельными акциями они не подтверждаются, даты и названия к РФ не применяются. В переводных календарях при этом нет российских событий — Великой китайской распродажи, “Оу, Май!”, “Месяца красных цен” и Золотой.
Декабрь в России закрывает финальная распродажа года, в сезоне-2026 — 10–14 декабря. Киберпонедельник в российской традиции — январское событие после Нового года. Календарь Алиэкспресс в статье составлен по российской версии площадки: глобальные даты действуют для других стран и в рублёвых ценах не участвуют.
Правила покупок по календарю
Календарь даёт окно, в котором сразу действуют все механики; правила — порядок покупок на распродажах Алиэкспресс под любую строку таблицы года.
- Крупные покупки планируют под ежегодную “большую четвёрку” — март, ноябрь, июнь и август: техника и гаджеты дешевеют сильнее в ноябре и марте, одежда и обувь — в июне.
- Корзину и избранное заполняют за 2–3 недели до волны, а заказы оформляют в “Час выгоды” первого дня. Накрутку цены перед акцией проверяют по истории цены за 60–90 дней; подробности — в статье как проверить накрутку цены.
- Купоны, монеты и промокоды собирают до старта и применяют по порядку: промокод, затем звёздный купон, затем баллы и монеты — каждый следующий снижает уже уменьшенную сумму. Порядок сбора описан в статье как собрать купоны к распродаже.
- Беспошлинный порог сезона-2026 — 200 евро и 31 кг на посылку; превышение облагается пошлиной 15% от суммы сверх 200 евро. Формула для самопроверки: (сумма заказа − 200 €) × 15%.
- Акционные товары возвращаются в течение 15 дней по программе “Лёгкий возврат”, без объяснения причин.
- Рассрочка “Сплит” доступна для заказов от 3 000 ₽ и подключается при оформлении.
- В разделе “Одна цена” в заказе должно быть от 3 до 10 товаров: при меньшем числе позиций цена пересчитывается выше.
- Вечерний дроп “Горящих товаров” в 21:00 МСК — наименее конкурентное время дня.
Эти правила применимы к любой строке календаря — от “Дней выгоды” 1–7 числа до декабрьской финальной волны.
Что реально покупали по волнам распродаж: кейсы с ценами
Кейсы этого раздела — примеры фактических покупок по строкам календаря распродаж: в каждой карточке указаны товар, событие календаря, цена на AliExpress и цена для сравнения в другом магазине на тот же день. Источники карточек — посты нашего сайта с обсуждением покупок и опубликованные кейсы; сезон каждого кейса указан явно, а сравнение цен корректно только на одну дату: в данных источников за 2024–2025 годы приведены медианы цен одного дня.
- Смартфон Xiaomi 14 на Фестивале брендов в марте, сезон 2024/2025: 32 400 ₽ на AliExpress против 41 000 ₽ в Яндекс Маркете в тот же день, разница 8 600 ₽.
- Повербанк Baseus 20 000 мАч в вечернем дропе “Горящих товаров” в 21:00, сезон 2024/2025: 1 490 ₽ на AliExpress против 2 800 ₽ на Ozon в тот же день.
- Роутер Xiaomi AX3000 в вечернем дропе в 21:00, сезон 2024/2025: на 1 240 ₽ дешевле, чем на Ozon в тот же день.
Кейсы показывают фактическую разницу цен между AliExpress и другими магазинами на одну дату. Сравнение 2–3 цен одного дня по каждому событию календаря определяет глубину скидки в рублях. Расширенные подборки товаров с ценами по волнам распродаж собраны в отдельном материале.
FAQ: частые вопросы о распродажах Алиэкспресс
Когда ближайшая распродажа на Алиэкспресс?
Точные даты публикуются в сводном графике распродаж текущего сезона. Крупные акции обычно идут раз в 4–6 недель, “Дни выгоды” идут с 1 по 7 число.
Во сколько начинаются распродажи на Алиэкспресс?
Старт обычно в 11:00 МСК с ноября по март и 10:00 МСК в летние месяцы.
Какие распродажи самые выгодные?
Наибольшая глубина скидок у “большой четвёрки” сезона-2026: Великая китайская распродажа в марте, распродажа 11.11 в ноябре, акции в июне и августе. Разбивка по категориям приведена в сводной таблице распределения скидок.
Когда день рождения Алиэкспресса?
Годовщина площадки — в марте, её отмечает Великая китайская распродажа. В 2027 году площадке исполняется 17 лет.
Есть ли распродажа на 8 Марта?
Да. Мартовский “Марафон скидок” сезона-2027 будет 1–8 марта, категории меняются каждые два дня, затем стартует Великая китайская распродажа.
Есть ли распродажа на Новый год?
Да. В сезоне-2026 финальная волна идёт 10–14 декабря (разогрев 8–9 декабря), волна Китайского Нового года — 1–16 февраля. Как устроена новогодняя распродажа, описано в отдельной статье.
Что такое Дни выгоды и Choice Day?
Ежемесячная распродажа с 1-го по 7-е число, Choice Day — её глобальное название.
Скидки в день рождения настоящие?
Персональный купон существует и суммируется с другими купонами. Заявленные проценты любой акции проверяются по истории цены.
Почему даты в разных календарях не совпадают?
AliExpress публикует точные даты в анонсах за 1–2 недели до старта, составленные заранее календари опираются на закономерности прошлых сезонов.
Следующая распродажа на Алиэкспресс определяется очередной строкой календаря: после ноябрьских волн 11.11 и Чёрной пятницы год завершает декабрьская финальная распродажа 10–14 декабря (предварительно, по данным календарей сезона-2026). После декабрьской волны и февральского Китайского Нового года главный кандидат на крупные покупки — мартовская Великая китайская распродажа. Главная распродажа года 11.11 проходит 11 ноября; её даты, купоны и правила описаны в отдельном материале. Сезонные подробности: летом проходят летние распродажи Алиэкспресс, а в ноябре, сразу после 11.11, начинается распродажа Чёрной пятницы.
Календарь распродаж на Али ведётся по официальным анонсам площадки: точные даты каждой волны AliExpress обычно публикует за 1–2 недели до старта, таблица года обновляется по мере появления анонсов.