Летняя распродажа на Алиэкспресс: даты, “Месяц красных цен”, “Золотая распродажа” и июльские скидки

Коротко о главном

Лето на AliExpress — три волны: “Месяц красных цен” (по календарям-2026 — 1–24 июня, разогрев 29–31 мая), “Июльские скидки” (9–13 июля) и “Золотая распродажа” (“828”, 19–25 августа, разогрев 16–18 августа).

Каждая волна проходит три фазы: разогрев, основную часть и продление (модель-2021: 16–21, 21–26, 26–30 июня).

Летние волны обычно открываются в 10:00 МСК; первые 60 минут — “Час выгоды” с флэш-скидками.

Площадка заявляет скидки до 90%; фактическая глубина по категориям ниже.

Следующее событие такого масштаба после августовской волны — распродажа 11.11 через два с половиной месяца.

В русской версии AliExpress летняя распродажа — три волны, а не одно событие. Имя сезона меняется ежегодно: в 2021-м — “Яркий сезон” и июльские “Все оттенки шопинга”, в календарях-2026 — “Месяц красных цен” и “Золотая распродажа”. Состав и порядок волн стабильны: длинная июньская, короткая июльская, крупная августовская — меняются только названия.

В статье — календарь волн с фазами, их сравнение, сезонные товары для дачи, сада, пляжа и отпуска, доставка со складов в России, купоны и промокоды.

Лето — часть годового цикла распродаж: полное расписание — в статье календарь распродаж Алиэкспресс. Даты предварительные: точные даты публикуются в анонсах за 1–2 недели.

Календарь летних распродаж

Даты летней распродажи на Алиэкспресс сведены в таблицу по согласованным календарям сезона-2027. Все даты предварительные: точные числа каждого сезона площадка публикует в анонсах за 1–2 недели до старта. Время в таблице — московское, летние волны открываются в 10:00 МСК. Схема сезона устойчива из года в год: распродажа на AliExpress в июне идёт почти весь месяц, в июле проходит двумя короткими волнами, в августе завершается недельной волной с акцией “828”.

Волна Разогрев Основная часть Особенности волны “Месяц красных цен” (июнь) 29–31.05 1–24.06 Самая длинная волна лета — до трёх недель; акцент на товары со складов в России; заявленные скидки до −80% “Июльские скидки” (июль) 8.07 9–13.07 Короткая волна — 5 дней; в отдельных календарях сезона-2026 окно продлено до 15 июля “Жар-скидки” (конец июля) — 22–29.07 Вторая июльская волна; в календарях сезона-2026 встречается только в одном из них “Золотая распродажа” / акция “828” (август) 16–18.08 19–25.08 Кэшбэк и премьеры электроники; официальное имя сезона может звучать как “Великая китайская распродажа”

Даты августовской волны в календарях сезона-2026 расходятся: согласованное окно основной части — 19–25 августа, в отдельных календарях встречаются окна 15–25, 15–28 и 18–27 августа. Точные даты сезона публикуются в анонсах AliExpress. Формулировки вида “распродажа с 23 августа по 1 сентября” относятся к прошлым сезонам: окно волны ежегодно сдвигается, в 2022 году она проходила с 22 по 27 августа. Названия в таблице приведены по исторической модели волн и календарям сезона-2026; маркетинговое имя сезона ежегодно меняется.

После августовской волны летний сезон закрывается осенними событиями — первыми идут “Осеннее падение цен” и распродажа 11.11. Все события года собраны в график распродаж на год.

Три волны лета: чем отличаются и когда выгоднее

Июньская, июльские и августовская волны различаются длиной, глубиной скидок и ассортиментом, поэтому покупки между ними распределяются по-разному.

Июнь: “Месяц красных цен”

Июньская волна — самая продолжительная в летнем сезоне: с 1 по 24 июня по календарям сезона-2026, до трёх недель. Заявленные скидки достигают −80%; глубже всего в июне скидки на одежду и обувь — по медианам 2024–2025 годов фактическая глубина в этих категориях составляла 40–70%. Вторая особенность волны — акцент на товарах со складов в России. Ассортимент внутри трёх недель обновляется волнами; родственный формат — мартовская акция “Марафон скидок”, где каждые два дня в скидки входила новая категория.

Июль: “Июльские скидки” и “Жар-скидки”

Июльская глобальная распродажа на AliExpress проходит двумя короткими интенсивными волнами. “Июльские скидки” идут пять дней, 9–13 июля по календарям сезона-2026; в конце месяца стартует вторая волна — “Жар-скидки” (22–29 июля по одному из календарей). Ассортимент июльских волн смешанный, без выраженного категорийного акцента. Название волны может меняться от сезона к сезону при том же формате: в 2021-м июльская волна называлась “Все оттенки шопинга” и шла с 12 по 16 июля после разогрева с 9 июля. В календарных материалах июль характеризуется как “период относительного затишья” между июньской и августовской волнами.

Август: “Золотая распродажа” (акция “828”)

Августовская распродажа на Алиэкспресс — крупнейшая волна месяца и одно из четырёх главных событий года. Акция “828” проходит с разогревом 16–18 августа и основной частью 19–25 августа.

Официальное имя сезона может отличаться: помимо “Золотой распродажи” в анонсах встречается “Великая китайская распродажа” августа; в одном из календарей сезона-2026 окно волны указано как 18–27 августа. Распродажа 28 августа — та же волна в календарях 2017–2022 годов, когда окно “828” включало и последние числа месяца. Состав волны — кэшбэк, премьеры электроники китайских брендов, включая Xiaomi, и стратегия “летом — на осень”: в августе покупают верхнюю одежду на осень (пальто, дублёнки, тренчи), робот-пылесосы, отпариватели и товары для кухни.

Заявленные скидки достигают 90%, фактическая глубина по категориям меньше: 30–50% на бытовую технику и 20–35% на товары для дома по медианам 2024–2025 годов. Методика проверки заявленных процентов описана в статье правда о скидках 11.11. Длины волн и заявленная глубина в таблице — по календарям сезона-2026.

Волна Длина Заявленная глубина Категории-хиты Склады РФ Кому подходит “Месяц красных цен” до 3 недель до −80% Одежда и обувь (фактически 40–70%), дом, отдых акцент на склады РФ сезонный гардероб, дача “Июльские скидки”, “Жар-скидки” 5–8 дней до −70% смешанный ассортимент стандартная доставка точечные покупки “Золотая распродажа”, акция “828” 7 дней + разогрев до −90% электроника, премьеры, верхняя одежда на осень стандартная доставка техника, осенние покупки

Одежду и товары для дачи покупают в июньской волне, технику и осенний гардероб — в августовской; июльские волны закрывают точечные покупки. Подборки по категориям собраны в статье что купить на распродаже Алиэкспресс.

Механика летних волн: разогрев, “Час выгоды”, продление

Каждая летняя волна проходит три фазы: разогрев, основную часть и продление. Историческая модель — сезон-2021 с циклом “Яркий сезон”: разогрев 16–21 июня, основной этап 21–26 июня, продление 26–30 июня; все переходы между фазами наступали в 10:00 МСК.

На разогреве акционные цены уже отображаются в каталоге, но оформить заказ нельзя; в эти дни заполняют корзину и собирают купоны. Корзина, собранная на разогреве, обнуляется, если товар раскупают к старту волны, поэтому одновременно с корзиной товар добавляют в избранное. Назначение списков различается: корзина ускоряет оформление заказа в первый час волны, избранное сохраняет ссылку на карточку товара.

Летние волны — июньская, июльские и августовская — стартуют в 10:00 МСК; это время подтверждают источники 2021 и 2022 годов. С ноября по март день площадки начинается в 11:00 МСК — действует зимнее расписание, поэтому ноябрьская распродажа 11.11 открывается в 11:00. Первые 60 минут после старта занимает “Час выгоды”: флэш-скидки на ограниченный ассортимент, самые популярные позиции раскупают за 10–15 минут. У августовской волны “Час выгоды” встречается и в формате ежедневной акции 10:00–11:00 — по материалам сезона-2025. Порядок действий первого часа: приложение открывают за несколько минут до старта и в момент открытия волны обновляют страницу.

Продление — третья фаза волны: скидки действуют на остатки ассортимента основной части. В 2021-м июньская волна была продлена до 30 июня. Отдельное продление встречается не у каждой волны: для коротких июльских волн длиной пять дней продление в источниках не описано.

Те же фазы и правила действуют во всех распродажах года, включая осенние и зимние события; расписание и механика распродаж года описаны в годовом календаре.

Купоны и промокоды летних волн

Лесенка промокодов по чеку

Лесенка шла от FUN (150 ₽ от 1000 ₽) до ZHARA (3500 ₽ от 60 000 ₽); коды действовали в 2021-м, сейчас недействительны, актуальные промокоды сезона публикуются в анонсах площадки. Современный аналог — акция “Покупайте и экономьте”: 200 ₽ от 2000 ₽ и 600 ₽ от 6000 ₽ (сезон-2022; в 2021-м было 220 ₽ за каждые 2200 ₽). До перевода площадки на рубли купоны были долларовыми, отсюда запрос “купон на 5 долларов”. Скидки 27 и 28 июля входят в окно “Жар-скидок” 22–29 июля (календарь сезона-2026, предварительно). Выходят и ежемесячные промокоды: сентябрьские, октябрьские и далее.

Механика Условия С каким сезоном подтверждена С чем суммируется Лесенка сезонных промокодов FUN 150 ₽ от 1000 ₽ … ZHARA 3500 ₽ от 60 000 ₽ сезон-2021 звёздный купон, баллы, монеты “Покупайте и экономьте” 200 ₽ от 2000 ₽, 400 ₽ от 4000 ₽, 600 ₽ от 6000 ₽ сезон-2022 купоны, баллы, монеты Промокоды склада РФ (RUMS185–RUMS1500) 185 ₽ от 799 ₽ … 1500 ₽ от 9999 ₽ сезон-2021 купоны, баллы, монеты Монеты и баллы оплата до 20% стоимости заказа сезон-2022 промокоды, купоны Комбинация механик совокупная экономия до 55–60% сезон-2025 все инструменты вместе

Правило суммирования неизменно: промокод, звёздный купон, баллы, монеты; каждый следующий — к уже сниженной сумме. Полный разбор — в статье купоны и промокоды Алиэкспресс.

Раздачи купонов на главной странице

Самые крупные купоны со скидкой до 50% раздают на главной странице распродажи дважды в день в 10:00 и 19:00 МСК (сезон-2022). Раздача стартует с опозданием на несколько секунд: страницу обновляют, пока не появятся кнопки “Получить”; в раунде больше трёх купонов. В браузере видно три купона, в мобильном приложении — два; страницу удобнее обновлять в браузере. Расписание текущего сезона публикуется в анонсах площадки.

Игры и монеты лета

К крупным волнам запускаются игры: Puzzle Game с купонами до 500 ₽, “Волшебный сад”, “Алибокс” (все — сезон-2021). Монетами и баллами оплачивается до 20% заказа: монеты — за ежедневные задания, баллы — кешбэк за покупки (сезон-2022). Полный разбор — в статье игры и монеты Алиэкспресс.

Что покупать летом: дача, сад, пляж, отпуск и дом

Летние волны смещают ассортимент к сезонным категориям; что купить на летней распродаже Алиэкспресс, определяет календарь: дачу и сад закрывает июньская волна, пляж и отпуск — июльские, технику и осенний гардероб — августовская.

Дача и сад

Пик спроса приходится на недели перед началом сезона; июньская волна формируется под него. В “Месяце красных цен” представлены садовый инструмент, системы полива, семена и рассадная техника, складная мебель и хозяйственные мелочи; в календарях сезона-2026 “Месяц красных цен” описан как распродажа “товаров для отдыха, туризма, обустройства дома”. Глубина скидок по медианам 2024–2025: дом — 20–35%, одежда — 40–70%.

Пляж и отпуск

Июльские волны собирают дорожный ассортимент: чемоданы и дорожные аксессуары, купальники и пляжную одежду, солнцезащитные очки, сумки-холодильники. Сюда же относится электроника в дорогу — повербанки и держатели для телефона. В 2026-м повербанк Baseus на 20 000 мАч продавался в вечернем дропе “Горящих товаров” за 1 490 ₽ против 2 800 ₽ на Ozon. Пляжные и дорожные категории подходят и для летних подарков; в сезонном ассортименте есть товары для животных, например летняя одежда для собак.

Дом и техника

Летом спрос смещается на климатическую технику: вентиляторы, увлажнители, кондиционеры и мобильные сплит-системы. В карточках июльской волны 2021-го был портативный мини-кондиционер со скидкой 40%. К августовской волне относится крупная домашняя техника — робот-пылесосы; к акции “828” приурочены премьеры электроники китайских брендов. Распродажа Xiaomi на Алиэкспресс в августе проходит в той же волне: в акции и “Дни брендов” включаются смартфоны Xiaomi и Redmi.

Осенние покупки в августе

Августовская волна рассчитана и на стратегию “летом — на осень”: верхняя одежда — пальто, дублёнки, тренчи, куртки — представлена в ней шире всего, вместе с отпаривателями и товарами ухода за одеждой. Цены на осенний гардероб проверяются по истории стоимости; порядок действий описан в материале проверка реальной скидки перед покупкой.

Расширенные подборки товаров с ценами по всем летним волнам собраны в отдельном материале, кейсы покупок прошлых сезонов — в архиве постов о летних покупках.

Склады в России: локальная доставка летом

Июньская волна “Месяца красных цен” делает акцент на товарах со складов в России: в календарях сезона-2026 июньская распродажа описана как событие, где экономия достигается в том числе заказом продукции, находящейся на складах на территории России. Летом это особенно заметно: международная доставка занимает 15–45 дней и не совпадает с коротким сезоном использования, локальная занимает 1–5 дней по данным площадки. Для товаров локального склада падение цены из-за курса не происходит: рублёвая цена фиксируется в момент заказа и не зависит от внутреннего курса площадки, по которому пересчитываются цены международных карточек.

Механика складских акций исторически подкреплялась промокодами: в 2021-м для товаров склада в России действовала серия RUMS185–RUMS1500 — от 185 ₽ при заказе от 799 ₽ до 1 500 ₽ при заказе от 9 999 ₽. Актуальные коды склада публикуются в анонсах волн.

Порядок поиска товаров локального склада одинаков: в фильтрах каталога и поиска отмечается склад отгрузки в России; в карточке товара проверяется строка условий доставки — срок и цена для локального склада; перед оформлением заказа проверяется рублёвая цена корзины, потому что цена склада не пересчитывается по курсу.

Товары локального склада “Алиэкспресс Молл” участвуют и в июльских волнах. Состав акций при этом меняется от сезона к сезону: модель, участвовавшая в августовской волне одного года, может не войти в волну следующего года. Между волнами складские товары входят в постоянные разделы скидок Алиэкспресс: раздел “Комбо” по календарям сезона-2026 даёт скидку до 30% и бесплатную доставку при заказе от 1 000 ₽ и работает круглый год.

Летом или в 11.11: что покупать в каждую волну

Июньская и августовская волны идут сразу за событиями марта и ноября; четыре распродажи года образуют “большую четвёрку”. После августовской волны следующее событие сравнимого масштаба — 11.11, через два с лишним месяца: в 2022-м интервал равнялся двум месяцам, по календарю сезона-2026 (предварительно) — с конца августа до 11 ноября.

Критерий Летние волны Распродажа 11.11 Количество волн три: июнь, июль, август одна, ноябрь: основная часть 11–17.11 (календарь сезона-2026) Шанс дождаться своей цены выше: три волны подряд и еженедельные “Дни выгоды” ниже: одна волна с разогревом Товары со складов РФ акцент июньской волны “Месяца красных цен” акцент на глобальный ассортимент и премьеры Премьеры техники августовская акция “828” максимум премьер года, главная распродажа Категории-хиты (2024–2025) одежда, обувь, дача: 40–70% техника и гаджеты: 35–60%

Сезонные покупки лета (дача, пляж, отпуск) закрываются летними волнами, ждать ноября из-за сезона использования нецелесообразно. Покупать на августовской распродаже имеет смысл одежду, обувь и дачные товары; техника и подарки — ноябрь. Подробности — в статье распродажа 11.11 на Алиэкспресс; зимний сценарий после 11.11 открывает новогодняя распродажа.

FAQ: частые вопросы о летних распродажах

Когда летняя распродажа на Алиэкспресс 2027?

Три волны по модели сезона-2026: “Месяц красных цен” 1–24 июня, июльские скидки 9–13 июля и “Золотая распродажа” 19–25 августа. Точные даты сезона-2027 публикуются в анонсах за 1–2 недели.

Что такое “Месяц красных цен”?

Это июньская волна, самая продолжительная: в календарях сезона-2026 — до трёх недель и до −80% заявленных скидок. Волна делает акцент на товарах со складов России.

Что за “Золотая распродажа” и акция “828”?

Это августовская волна: разогрев 16–18 августа, основная часть 19–25 августа по календарям сезона-2026, по другим — скидки до 28 августа. К ней привязаны кэшбэк и премьеры электроники.

Какая летняя волна самая выгодная?

По масштабу — августовская: одно из четырёх главных событий года. По одежде и товарам со складов РФ — июньская; сравнение приведено в сводной таблице параметров.

Что такое “Жар-скидки”?

Вторая июльская волна: 22–29 июля по единственному календарю сезона-2026.

Почему в июне акцент на склады РФ?

Июнь — пик отпусков: локальная доставка занимает 1–5 дней против международной в несколько недель, цена склада фиксируется в рублях.

Стоит ли ждать 11.11 вместо летней?

Для сезонных покупок лета ожидание ноября нецелесообразно: товар нужен в текущем сезоне. Техника и премьеры приходятся на ноябрьскую волну.

Какие промокоды действуют летом?

Лесенка промокодов по чеку сохраняется; коды каждого сезона новые, актуальные публикуются в анонсах волн.

История летних волн по годам

Названия и даты меняются, состав повторяется: длинная июньская волна, короткие июльские, крупная августовская. В таблице приведены подтверждённые даты прошлых сезонов.

Сезон Июньская волна Июльская волна Августовская волна 2021 “Яркий сезон”: разогрев 16–21 июня, основная часть 21–26 июня, продление до 30 июня “Все оттенки шопинга”: разогрев с 9 июля, основная часть 12–16 июля — 2022 — — разогрев 17–22 августа, распродажа 22–27 августа, старт в 10:00 МСК ~2025 — — “Великая китайская распродажа” 18–27 августа, “Час выгоды” с 10:00 до 11:00 2026 (модель) “Месяц красных цен” 1–24 июня “Июльские скидки” 9–13 июля; “Жар-скидки” 22–29 июля “Золотая распродажа” / “828” 19–25 августа; в календарях сезона встречаются окна 15–28 августа

Запросы “распродажа 25, 27 и 28 августа” 2017–2018 годов относятся к прошлым сезонам: августовская волна смещается от середины до конца месяца, даты объявляет площадка.

После августовской волны наступают осенние события и подготовка к 11.11. Все события года сведены в годовой календарь распродаж Алиэкспресс.