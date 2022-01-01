Новогодняя распродажа на Алиэкспресс: даты, Китайский Новый год, что успеть заказать

Коротко о главном

Две декабрьские волны “Дней выгоды” сезона-2026/27: в 2025-м это 8–15 и 22–29 декабря, старты в 11:00 МСК; точные даты — в анонсах площадки.

Китайский Новый год сезона 2026/27 — 6 февраля 2027; дата праздника всегда в интервале 21 января — 21 февраля. Скидки на Алиэкспрессе идут около двух недель до праздника, доставка удлиняется на 1–2 недели, часть магазинов закрывается.

Новогодние скидки на Алиэкспрессе: площадка рекламирует “до 70%”, купоны в среднем добавляют 10–20%; купон и промокод одновременно не применяются.

Быстрая доставка из Китая идёт 3–10 дней (метка “Доставка 3–10 дней”), поэтому подарки к 31 декабря 2026 рекомендуется заказать до 15–20 декабря; точный срок — на карточке товара.

После Китайского Нового года активность снижается; следующее событие — мартовская распродажа 2027.

Новогодняя распродажа на AliExpress делится на три периода: декабрьские волны “Дней выгоды” с подарочным спросом, КНГ-распродажа в конце января — феврале с большими скидками при закрытии части магазинов и январское окно между праздниками.

Мы собрали даты волн сезона 2026/27, дедлайны доставки по типам посылок, подарки по бюджетам, работу площадки в китайские праздники и сценарий покупок в январе.

Зимние волны продолжают сезон, который открывают октябрьские “Дни выгоды”, распродажа 11.11 и Чёрная пятница: декабрьские события из-за неё сдвинуты.

Даты сверены с анонсами площадки и календарём китайских праздников; волны без анонсов описаны по последнему подтверждённому сезону и помечены как предварительные.

Календарь зимнего сезона 2026/2027

Зима на Алиэкспрессе — цепочка событий от финальной распродажи года до мартовского старта: две декабрьские волны “Дней выгоды”, Рождество и Новый год, январские “Дни выгоды”, КНГ-распродажа, китайские каникулы, восстановление и ВКР в марте. Новогодняя распродажа начинается первой декабрьской волной, обычно 8 декабря; скидки на Алиэкспрессе в декабре — финальные для года. Зимние скидки на AliExpress открываются распродажей в декабре и завершаются КНГ-распродажей.

Все даты сезона-2026/27, кроме дня праздника, предварительные: расписание перенесено с модели сезона-2025/26 и уточняется по анонсам площадки. Праздник известен заранее: 6 февраля 2027.

Событие Разогрев Основные даты Что происходит с покупками и доставкой Декабрьская волна I “Дни выгоды” 6–8 декабря (модель 2025) 8–15 декабря, старт 11:00 МСК (модель 2025) Финальные скидки года; быстрая доставка 3–10 дней успевает к Новому году Неделя брендов №1 — 8–14 декабря (модель 2025) По дням категорий: смартфоны, электроника, бытовая техника и авто, мода и спорт Декабрьская волна II “Дни выгоды” 21–22 декабря (модель 2025) 22–29 декабря, старт 11:00 МСК (модель 2025) Предпраздничная волна; обычная доставка из Китая к Новому году не успевает Рождество и Новый год — 25 и 31 декабря 2026 Распродажи продолжаются волнами, обычные разделы работают Январские “Дни выгоды” — Ориентировочно 1–7 января Период после праздников; остатки новогоднего ассортимента КНГ-распродажа — Около двух недель до 6 февраля 2027 (в 2024-м: 1–17.02) Скидки до 70%; доставка +1–2 недели; часть магазинов закрывается Китайские каникулы — Около 6 февраля 2027, 7–8 официальных дней Обработка заказов и отправки замедляются; расписание на 2027 публикует Госсовет КНР Восстановление и ВКР — Конец февраля — март 2027 Ассортимент и сроки возвращаются к обычным; далее — ВКР в марте

Декабрьские распродажи на AliExpress в 2025-м сдвинуты Чёрной пятницей, занявшей первые дни месяца. Расписание декабрьской распродажи сезона-2026/27 финализируют анонсы площадки. Чёрная пятница и Киберпонедельник разобраны в отдельной статье, календарь распродаж Алиэкспресс — в отдельном материале.

Даты волн служат для планирования покупок, колонка доставки помогает рассчитать дедлайны. Сроки рассчитываются с учётом нормативов почтовых служб и сезонной нагрузки.

Декабрьские распродажи на Алиэкспрессе: финальные скидки года

Новогодняя распродажа на Алиэкспрессе проходит двумя декабрьскими волнами “Дней выгоды” — с разогревами перед каждой, ежедневными часами выгоды и неделями брендов.

Две волны и их механика

Расписание декабря 2025 года, на которое опирается модель сезона-2026/27, состояло из двух волн с разогревами перед каждой; старт обеих — в 11:00 МСК, а в разные годы даты сдвигались на несколько дней.

Волна Разогрев Продажа Старт Волна I “Дни выгоды” 6–8 декабря 8–15 декабря, до 10:59 11:00 МСК 8 декабря Волна II “Дни выгоды” 21–22 декабря 22–29 декабря, до 10:59 11:00 МСК 22 декабря

Даты в таблице — модель декабря 2025 года. Сдвиг волн объясняется ноябрём: в 2025-м Чёрная пятница заняла первые три дня месяца, и декабрьские волны начались после её завершения.

В дни обеих волн ежедневно с 11:00 до 11:59 МСК действует час выгоды. Звёздные купоны декабря 2025-го выдавались за задания и монеты — отдельная статья описывает механику.

Механика “Больше = Дешевле” даёт скидку до 300 ₽ за каждые потраченные 3000 ₽, максимум 900 ₽ на один заказ. Разделы декабрьской распродажи сезона-2025: главная страница, “Больше = Дешевле”, Центр купонов, “Горящие товары” и “Доставка 3–10 дней — успей до Нового года”.

Вторая волна по модели 2025-го идёт до 29 декабря; к 31 декабря 2026 года работают обычные разделы площадки. Декабрьские волны не приносят новых механик: премьеры и новые форматы у площадки в декабре встречаются редко, основной источник скидок — сами продавцы (наблюдение сезона-2025).

Отдельной рождественской распродажи у площадки нет: рождественские скидки на Алиэкспрессе — это декабрьские волны “Дней выгоды”, а подарочный спрос к 25 декабря закрывает раздел “Доставка 3–10 дней”.

Неделя брендов и фестивали

В декабре 2025-го прошли две Недели брендов: 8–14 и 22–28 декабря. Скидки распределялись по дням категорий.

Категория Волна I (8–14 декабря) Волна II (22–28 декабря) Смартфоны и аксессуары 8–9 декабря 22–23 декабря Электроника 10–11 декабря 24–25 декабря Бытовая техника и авто 12–13 декабря 26–27 декабря Мода и спорт 14 декабря 28 декабря

Новогодние скидки на телефоны на Алиэкспрессе приходятся на дни смартфонов: по модели 2025-го это 8–9 и 22–23 декабря.

Параллельно шли фестивали отдельных брендов: Xiaomi и POCO, Realme, OnePlus и Nothing, Vivo, Honor, Nubia, Oppo, Baseus, Ugreen, Li-Ning. Премьеры декабря 2025-го: продажи Realme GT 8 Pro стартовали 2 декабря в рамках Чёрной пятницы, 8 декабря открылись продажи Honor Magic8 Pro и Nubia Z80 Ultra, а премьера OnePlus 15R была назначена на 17 декабря с продажами в новом году. Перечень премьер в декабре 2025-го был шире ноябрьского — наблюдение сезона.

Купоны и промокоды декабря

В декабре 2025-го действовал промокод НИХАО: 300 ₽ при заказе от 1000 ₽. Код подходил новым покупателям и вернувшимся — аккаунтам без заказов дольше года. Актуальные коды сезона публикуются в Центре купонов Али.

Купоны декабря делятся на три типа: красные купоны площадки — самые универсальные, подходят к любым покупкам; спецкупоны; купоны магазинов. Купон и промокод к одному заказу одновременно не применяются. Подробные правила купонов Алиэкспресс — в отдельной статье.

Подарки с Алиэкспресса к Новому году: что и по каким бюджетам

Подарочные подборки в этой статье строятся на товарах из обзоров нашего сайта: карточка содержит товар, цену до и после скидки и ссылку на живой обзор. Структура подборок — по бюджетам и по получателям. Новогодние скидки на Алиэкспрессе открываются первой декабрьской волной — обычно с 8 декабря, и подборки рассчитаны именно на это окно.

Бюджет до 500 ₽ закрывают мелкая электроника и аксессуары: кабели, чехлы, зарядные станции, повербанки младших моделей. Отдельное направление этого бюджета — новогодний декор и гирлянды.

В диапазоне 500–1500 ₽ — наушники, умные лампы и ночники, компактная кухонная техника, органайзеры и зимние аксессуары.

От 1500 до 5000 ₽ — умные часы и фитнес-браслеты, роботы-пылесосы младших серий, портативная акустика. Это категории, где декабрьские скидки продавцов заметнее.

По получателям подборки делятся на подарки для женщин и мужчин, детям и коллегам. Отдельная категория — подарки для увлечений: рыболовные товары, товары для дачи и хобби.

Распродажа женских пуховиков и зимних сапог на Алиэкспрессе идёт внутри декабрьских волн: зимние коллекции одежды и обуви входят в сезонные категории декабря.

Порядок выбора подарка строится из четырёх шагов.

Сначала определяются бюджет и получатель — по ним выбирается категория подборки. Далее проверяется срок доставки: ориентиры по типам посылок собраны в календаре дедлайнов. Затем проверяется продавец: рейтинг магазина и отзывы с фотографиями показывают фактическое качество товара. Для дорогих подарков выполняется проверка скидки по истории цены — сравнение с ценой до распродажи показывает фактический размер скидки.

Большие новогодние подборки подарков с ценами до и после скидок собраны в отдельном материале сайта.

Дедлайн-калькулятор: что успеть заказать к праздникам

Зимние праздники — единственный сезон, когда дата доставки важнее размера скидки: подарки к Рождеству 25 декабря, Новому году 31 декабря, 14 и 23 февраля заказываются заранее. Новогодние скидки на Алиэкспрессе открываются в декабре, однако зимой главный параметр заказа — срок доставки. На сроки влияют два фактора: пик нагрузки ноября и декабря обычно добавляет к срокам 1–2 недели, а перед Китайским Новым годом отправки замедляются и часть магазинов закрывается.

Диапазоны обычной доставки зависят от способа: Standard Shipping — 10–20 дней, Saver — 15–30 дней, стандартная — 20–45 дней, Cainiao Super Economy — 25–40 дней. Быстрая доставка из Китая идёт 3–10 дней (метка “Доставка 3–10 дней” на карточке товара). Последний рекомендуемый день заказа зависит от способа доставки и праздника — расчёт сведён в таблицу.

Куда успеваем Быстрая доставка из Китая (3–10 дней) Обычная доставка (10–45 дней по способам) Локальный склад РФ Рождество, 25 декабря 2026 До 10–15 декабря 2026 Середина — конец ноября 2026 Сроки короче китайских — см. карточку товара Новый год, 31 декабря 2026 До 15–20 декабря 2026 Конец ноября — первые дни декабря 2026 Сроки короче китайских — см. карточку товара 14 февраля 2027 До 5–10 февраля 2027 Середина января 2027 Сроки короче китайских — см. карточку товара 23 февраля 2027 До 14–19 февраля 2027 Конец января 2027 Сроки короче китайских — см. карточку товара

Все значения таблицы — ориентировочный расчёт по диапазонам способов доставки с буфером пикового сезона; фактический срок показывается на карточке товара и в трекинге посылки. Для способов с нижней границей диапазона срок может оказаться меньше расчётного, с верхней — больше: диапазон 10–45 дней охватывает разные сервисы, и точное значение определяется при оформлении заказа.

На заказы распродажного периода действует защита покупателя сроком 50–70 дней (по данным прошлого сезона); срок определяется для каждого товара отдельно. Если посылка не доставлена в срок, открывается спор. Диспут по качеству товара подаётся в течение 15 дней после получения; в российской версии площадки он оформляется через чат на странице заказа. Ошибочное подтверждение получения отменяется: открывается спор с указанием причины, и срок защиты продлевается.

Китайский Новый год на Алиэкспрессе: скидки до 70% и закрытые магазины

В сезоне-2026/27 праздник приходится на 6 февраля 2027 года.

Китайский Новый год: праздник и даты

Чуньцзе — главный праздник Китая и ряда стран Юго-Восточной Азии. Дата привязана к зимнему новолунию и символизирует переход от зимы к весне, а официальные праздничные дни в Китае — государственные выходные. Празднование длится 15 дней, дата ежегодно попадает в интервал с 21 января по 21 февраля: в 2023 году — 22 января, в 2024-м — 10 февраля, в 2025-м — 29 января. Китайский Новый год 2026 прошёл 17 февраля. В сезоне-2026/27 праздник наступает 6 февраля 2027 года; дата рассчитана по календарю новолуний, символ 2027 года по китайскому календарю — Коза. Подробности о происхождении праздника и его связи с событиями площадки — в статье история праздника 11.11 и китайских праздников.

КНГ-распродажа

КНГ-распродажа на Алиэкспрессе проходит около двух недель до праздника, иногда дольше. В 2024-м акция шла с 1 по 17 февраля, скидки открылись в 11:00 МСК 1 февраля. Для сезона-2026/27 ожидается около двух недель скидок перед 6 февраля 2027 года — это предварительная оценка, точные даты определяет анонс площадки.

Скидки на КНГ достигают 70%, купоны в среднем дают 10–20%. Распродажная цена сочетается с купонами, акциями и программой лояльности: совокупная выгода доходит до 85–90%, при этом часть предложений между собой не сочетается. В 2024-м программа лояльности добавляла кэшбэк 2–5%, уровневые скидки 10–20% и курс 1 балл = 1 ₽, покупки оформлялись в беспроцентную рассрочку на 2, 4, 6 или 12 месяцев с лимитом до 300 000 ₽. В расписании сезона-2024 значились акции “Всё по 189 ₽”, “Горячие товары” и “Дни денима”.

Ограничения КНГ-распродажи: сроки доставки и закрытые магазины

Площадка в Китайский Новый год работает в обычном режиме, закрыты частично магазины: многие продавцы приостанавливают работу перед праздником и в его дни, заказ у закрытого продавца обрабатывается с задержкой. Доставка удлиняется в среднем на 1–2 недели: в праздники заказов становится больше, и логистика не успевает их обрабатывать. Новинок в каталоге почти нет — новые модели уходят на внутрикитайский рынок, где в праздники идёт закупка подарков, а редкие новинки раскупают за короткое время.

КНГ-распродажа подходит для несрочных покупок с запасом по срокам. Для подарка к конкретной дате заказ обычно оставляют на следующее крупное событие — мартовскую распродажу.

Локальные склады РФ в праздники

Товары локальных складов России отгружаются внутри страны: маршрут Китай–Россия в их доставке не участвует, поэтому китайские праздники на сроках таких заказов сказываются меньше. Ограничение локальных складов — ассортимент: он меньше китайского, и часть акций КНГ-распродажи на эти товары не распространяется. Ориентиры предельных дат заказа определяются выбранным способом доставки и удалённостью склада.

Январь на Алиэкспрессе: между праздниками и Китайским Новым годом

Скидки в январе на Алиэкспрессе распределяются неравномерно: месяц находится между декабрьскими волнами и КНГ-распродажей.

“Дни выгоды” обычно проходят с 1 по 7 января. От январской традиции российского ритейла эти волны независимы: “Киберпонедельник” января — ежегодная распродажа в популярных интернет-магазинах, к Алиэкспрессу она отношения не имеет; события “Чёрная пятница и Киберпонедельник” разобраны в отдельной статье. С середины января ассортимент и цены перестраиваются к КНГ-распродаже: в сезоне-2026/27 она открывается примерно за две недели до 6 февраля 2027 года. Конец января — “распаковочное” окно: заказы конца декабря и начала января приходят после праздников, зимой это пик получений, обменов и отзывов.

Спрос января концентрируется на трёх направлениях. Остатки новогоднего ассортимента продаются с уценкой: после 31 декабря спрос на декор, гирлянды и подарочную упаковку падает, и продавцы снижают цены. Товары взамен подаренного или сломанного и расходники: кабели и чехлы остаются категорией стабильного спроса. Смартфоны и электроника: январские распродажи смартфонов на Алиэкспрессе — устойчивый запрос, в январе проходят дни брендов электроники, в списках Недели брендов прошлых сезонов значились Xiaomi и POCO.

После китайских каникул — официальные выходные длятся ориентировочно 7–8 дней с 6 февраля 2027 года — активность площадки возвращается к обычной. Следующее крупное событие — мартовская ВКР; расписание всех событий года собирает график распродаж на год.

Заказы зимой: когда выгодно и какие риски

В сезоне 2026/27 зимние скидки на AliExpress распределены по трём периодам: декабрь — финальные скидки года при жёстких дедлайнах доставки, КНГ — скидки до 70% при удлинённых сроках и частично закрытых магазинах, январь — выборочные возможности между волнами. Решения для типовых ситуаций зимней распродажи AliExpress собраны в таблице.

Ситуация Что она означает для заказа Подарок нужен к 31 декабря Заказ оформляется в первой декабрьской волне быстрой доставкой с меткой “3–10 дней”; ориентир — 15–20 декабря Подарок к 14 или 23 февраля Заказ оформляется до начала КНГ или в первые дни распродажи, срок проверяется на карточке товара; доставка удлинена на 1–2 недели Покупка без дедлайна Подходит КНГ-распродажа: скидки до 70%, купоны 10–20%; срок ожидания — до конца февраля Нужна новинка — смартфон или техника В КНГ новинок на площадке почти нет, новые модели уходят на внутренний рынок Китая; покупка переносится на декабрьские премьеры или март Заказ в китайские каникулы Обработка и отправка у части продавцов приостанавливаются; локальные склады РФ работают в обычном режиме

Новогодние скидки на Алиэкспрессе на смартфоны по глубине уступают главной распродаже года. Распродажа 11.11 на Алиэкспрессе даёт максимальную глубину скидок за год; декабрьские и КНГ-волны закрывают подарочный спрос и зимние категории.

После КНГ-2027 ассортимент и цены возвращаются к обычным значениям в течение 2–3 недель. Крупное событие весны — мартовская ВКР.

Частые вопросы о новогодней распродаже и Китайском Новом годе

Когда новогодняя распродажа на Алиэкспресс 2026?

Новогодняя распродажа проходит двумя декабрьскими волнами (модель-2025: 8–15 и 22–29 декабря), старты в 11:00 МСК. Точные даты сезона-2026/27 публикуются в официальных анонсах площадки.

До какого числа заказывать к Новому году?

Быстрой доставкой (“3–10 дней”) заказ оформляется ориентировочно до 15–20 декабря, обычной — до конца ноября или начала декабря; точный срок указан на карточке товара.

Какого числа Китайский Новый год 2026 и 2027?

Китайский Новый год 2026 прошёл 17 февраля, в 2027-м наступает 6 февраля; дата всегда в интервале с 21 января по 21 февраля.

Работает ли Алиэкспресс в Китайский Новый год?

Площадка работает в обычном режиме. Доставка удлиняется в среднем на 1–2 недели, часть магазинов закрыта перед праздником и в его дни.

Почему в Китайский Новый год долгая доставка?

Причина — пик заказов внутри Китая и Юго-Восточной Азии: логистика обрабатывает возросший объём, задержка в среднем 1–2 недели.

Какие скидки на Китайский Новый год?

В прошлые сезоны скидки на распродаже КНГ достигали 70%, купоны в среднем — 10–20%. Комбинация с акциями и программой лояльности давала совокупно до 85–90%.

Есть ли распродажа в январе на Алиэкспрессе?

В январе проходят “Дни выгоды” (по модели прошлых сезонов — 1–7 числа) и дни брендов. Российский “Киберпонедельник” — акция других магазинов, не Алиэкспресса.

Когда Алиэкспресс начинает работать после Китайского Нового года?

Официальные китайские выходные длятся ориентировочно 7–8 дней с 6 февраля 2027 года; затем заказы возобновляются, сроки нормализуются за 2–3 недели. Крупное событие весны — мартовская распродажа.

Итог сезона 2026/27 — пять позиций.

Декабрь: две волны “Дней выгоды” по модели сезона-2025 (8–15 и 22–29 декабря) и Недели брендов по дням; пример — распродажа Xiaomi 27 декабря 2022 года.

Подарки: подборки что купить на распродаже по бюджетам и получателям собраны в разделе подарков, карточки — из обзоров сайта.

Дедлайны: к 31 декабря 2026 года быстрой доставкой до 15–20 декабря.

КНГ-2027 — 6 февраля: скидки до 70%, доставка дольше на 1–2 недели, часть магазинов закрыта.

Весна: после КНГ — мартовская ВКР.

Расписание на весь год закрывает график распродаж на год; зимний цикл скидок открывает Чёрная пятница перед декабрём.