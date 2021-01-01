Чёрная пятница и Киберпонедельник на Алиэкспресс в 2026 году: даты, скидки, купоны

Чёрная пятница-2026 на Алиэкспрессе пройдёт с 20 ноября 11:00 до 4 декабря 10:59 МСК: 14 дней, без отдельного разогрева — скидки открываются сразу после финала распродажи 11.11. Площадка рекламирует скидки до 80%, фактические скидки в большинстве категорий обычно составляют 20–30%. Действуют “Час выгоды”, “Комбо”, “Одна цена” и промокоды; правила и коды собраны в разделах статьи. После финала Чёрной пятницы событие переходит в Киберпонедельник с акцентом на технику; отдельная январская версия есть в российском ритейле.

Чёрная пятница на Алиэкспрессе — распродажа конца ноября, вторая по масштабу после 11.11; сопоставимый масштаб за год дают только мартовская и июньская распродажи. “Black Friday” и “чёрная пятница” обозначают одно событие.

Традиция возникла в США: это пятница после Дня благодарения, когда магазины открываются раньше и запускают рождественские распродажи. “Чёрной” её называли по разным версиям, в том числе из-за пробок у магазинов. На постсоветском пространстве акция идёт с 2013–2015 годов.

В 2026-м акция длится 14 дней и стартует без разогрева — сразу после того, как завершится распродажа 11.11. Весь ноябрь распродажи идут без перерыва: октябрьские “Дни выгоды” сменяются событием 11.11, затем идёт Чёрная пятница.

В статье собраны даты и время по Москве, механики скидок, купоны и промокоды, сравнение с 11.11 и Киберпонедельником, проверка фактических скидок. Данные сверены с официальными анонсами.

Когда Чёрная пятница на Алиэкспресс в 2026 году: даты и время

Чёрная пятница на Алиэкспрессе в 2026 году проходит с 20 ноября 11:00 до 4 декабря 10:59 МСК и длится 14 дней. Акция начинается сразу после окончания распродажи 11.11, без разогрева и без паузы: скидки, купоны и акции доступны с первого дня. Возможность оплатить заказ со скидкой сохраняется до 10:59 4 декабря 2026 года.

Формат события менялся по сезонам: в 2021-м Чёрная пятница на Алиэкспрессе проходила в два этапа — разогрев шёл 20–25 ноября, основная волна 25–30 ноября. В последних сезонах действует схема без разогрева; точный формат сезона финализирует анонс площадки.

Ежедневно в дни Чёрной пятницы-2026 действуют две акции “Час выгоды”: 11:00–12:00 и 15:00–16:00 МСК. В эти часы на главной странице открываются дополнительные скидки на отдельные товары; точное расписание публикуется площадкой в анонсе.

Расписание событий конца осени и начала зимы на Алиэкспрессе в сезоне-2026:

Событие Даты 2026 Что происходит Разогрев 11.11 8–10 ноября Сбор купонов и монет, подготовка корзины Распродажа 11.11 11–19 ноября Главная волна года Чёрная пятница 20 ноября 11:00 — 4 декабря 10:59 14 дней, без разогрева Киберпонедельник с ~5 декабря, после финала Чёрной пятницы Продолжение акции с акцентом на технику; дата перехода — по модели прошлого сезона, уточняется анонсом Декабрьские “Дни выгоды” ~8–15 и 22–29 декабря (модель 2025) Финальные волны года

Весь ноябрь распродажи на Алиэкспрессе идут без перерыва, декабрь продолжает сезон двумя волнами “Дней выгоды”. Даты декабрьских волн приведены по модели сезона-2025 и обновляются по анонсам площадки; всё годовое расписание охватывает календарь распродаж Алиэкспресс, а финал сезона — новогодняя распродажа и Китайский Новый год.

Чёрная пятница на Алиэкспрессе в 2026 году продолжается 14 дней; финальный этап завершается 4 декабря в 10:59 МСК, в разные сезоны дата финала сдвигалась. Заказать и оплатить товар по ценам акции можно до 10:59 финального дня.

Чёрная пятница и 11.11: сравнение скидок и ассортимента

В сезоне-2026 распродажа 11.11 идёт с 11 по 19 ноября, Чёрная пятница — с 20 ноября по 4 декабря, Киберпонедельник стартует следом; отличия Чёрной пятницы от Киберпонедельника и 11.11 на Алиэкспрессе сводятся к датам, глубине скидок, ассортименту и механикам. На нашем сайте мы подготовили гид по распродаже 11.11.

Снижение цен в Чёрную пятницу на Алиэкспрессе происходит: в 2025-м реальная скидка в среднем 20–30% при заявленных до 80%. О характере события есть две оценки: вторая по масштабу распродажа года после 11.11 или продолжение 11.11, где скидки обычно меньше, а часть популярных товаров уже раскуплена. Различие объясняется составом каталога: часть товаров приходит новыми партиями и категориями, часть остаётся с 11.11 по прежним ценам. В 11.11 действует полный набор механик (“Вам скидка”, “Час выгоды”, “Звёздные купоны”, брендовые дни), в Чёрную пятницу — сокращённый.

Сводка по трём событиям сезона-2026 приведена в таблице.

Параметр Распродажа 11.11 Чёрная пятница Киберпонедельник Даты сезона-2026 11–19 ноября 20 ноября — 4 декабря с ~5 декабря, после финала ЧП; точная дата уточняется анонсом Заявленная глубина до 90% до 80% до 80% (продолжение ЧП) Фактическая глубина по замерам прошлого сезона (10–15%) в 2025-м в среднем 20–30% ниже ЧП, фокус-категории Категории-лидеры смартфоны, электроника, премьеры одежда, обувь, дом, игрушки + остатки хитов 11.11 техника и электроника Механики полный набор сокращённый набор продолжение набора ЧП Риск распроданности высокий к финалу часть хитов 11.11 уже раскуплена умеренный Кому подходит премьеры и максимум выбора “второй шанс” на хиты + осенне-зимний ассортимент точечные покупки техники

По анализу цен сезона-2024 скидки 11.11 превышали скидки Чёрной пятницы на смартфонах в среднем на 7%, на электронике на 5%; на одежде разница 1–2%, на товарах для дома скидки совпадали в пределах погрешности. Техника и гаджеты дешевле на 11.11. Для одежды и товаров для дома оба события сопоставимы по цене, при этом в Чёрную пятницу шире размерный ряд и выше вероятность наличия нужных позиций. Выгода Чёрной пятницы или Киберпонедельника на Алиэкспрессе зависит от категории покупок.

Если распродажа 11.11 пропущена, корзину и список желаний собирают ещё в дни 11.11, а купоны и монеты в большинстве случаев действительны и в Чёрную пятницу. Часть хитов 11.11 возвращается по тем же ценам, новые партии идут под осенне-зимние категории короткими акциями с ограниченным количеством товара. Механика купонов Алиэкспресс описана в отдельной статье на нашем сайте.

Скидки и акции Чёрной пятницы 2026: как устроено

Скидки в Чёрную пятницу на Алиэкспрессе у большинства товаров в 2025-м держались в пределах 20–30% при рекламных обещаниях площадки “до 80%”. Единые промокоды площадка выпускает редко: в 2025-м они выходили только в исключительных случаях, и такая практика продолжается больше года. Основная выгода кампании собирается из четырёх акций и промокодов партнёров.

Час выгоды

“Час выгоды” — акция с дополнительными скидками на отдельные товары главной страницы. В 2025-м скидки действовали ежедневно в два окна: с 11:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00 МСК. Расписание сезона-2026 публикуется в анонсе кампании.

Комбо

“Комбо” — раздел товаров с бесплатной доставкой и кэшбэком баллами. Условия сезона-2025: кэшбэк 10% баллами с начислением после покупки, заказ от 1000 ₽, отдельная корзина для комбо-товаров. В первый час после входа в приложение (входы с 12:01 до 10:00 следующего дня) на комбо-товары действовали дополнительные скидки. Условия возврата по комбо-заказам на текущий сезон указываются в приложении.

“Одна цена”: раздел “Всё по 185 ₽”

“Одна цена” — раздел с единой ценой, ранее называвшийся “Выгода 3X”; в российской версии сезона-2025 — “Всё по 185 рублей”. В заказ входят от 3 до 10 единиц товаров раздела, скидка до 90% действует на весь заказ. Товары раздела попадают в отдельную виртуальную корзину: в обычной корзине цена раздела не действует. Доставка бесплатная, способ доставки выбирается автоматически по региону. Возврат денег выполняется отменой всего заказа целиком. Формат рассчитан на мелкие товары и комплекты из нескольких позиций.

“Звёздные купоны” и “Вам скидка”

Использовать звёздные купоны и монеты можно только в приложении: за ежедневные задания начисляются звёзды, накопленные звёзды обмениваются на купоны. Это спец купоны Алиэкспресс на Чёрную пятницу.

“Вам скидка” — персональный час скидок на товары, подобранные под аккаунт: скидка активируется при заходе в приложение и действует один час. Платёжная опция сезона-2025 — рассрочка до 12 месяцев.

Механики Чёрной пятницы сочетаются с купонами продавцов и промокодами не всегда: возможность комбинации отображается в окне оплаты при оформлении заказа. Для любых категорий — смартфонов, смарт-часов, роботов-пылесосов, детских конструкторов, квадрокоптеров — методика проверки скидок одна: цена сравнивается по финальной сумме корзины в рублях, а не по проценту на карточке товара.

Купоны и промокоды Чёрной пятницы

Единые промокоды на всю площадку Алиэкспресс появляются редко: по наблюдениям сезона-2026, уже больше года площадка ограничивается отдельными кодами для новых покупателей. Основные инструменты скидок в Чёрную пятницу — акции распродажи и купоны продавцов; полная механика типов купонов описана в статье правила купонов Алиэкспресс. Известные коды сезона-2026 и каталогов промокодов собраны в таблице. Актуальность каждого промокода проверяется вводом в корзине на дату покупки, коды прошлых сезонов указываются с годом действия.

Код Скидка Мин. сумма Условия WOW500 −500 ₽ от 4000 ₽ категория или ассортимент — по условиям акции WOW700 −700 ₽ от 6000 ₽ условия акции — в приложении WOW1000 −1000 ₽ от 10 000 ₽ условия акции — в приложении ALISALE 500 баллов — новым покупателям из РФ, программа лояльности НИХАО 300 ₽ от 1000 ₽ новым и вернувшимся покупателям; в декабре 2025-го был активен, активность в ЧП проверяется вводом в корзине BLACKFRIDAYDEALS −20% — каталог промокодов; заявленный охват — “широкий ассортимент” FRIDAYSAVINGS −15% — каталог промокодов; все категории

В каталогах промокодов дополнительно встречаются номиналы 300–3500 ₽ с порогами от 2500 до 60 000 ₽, а также код на $3 для новых покупателей; активность каждого кода проверяется в корзине.

Промокод Чёрной пятницы применяется по общим правилам площадки:

Промокод вводится в поле промокода в корзине, без пробелов; скидка распространяется на всю корзину, включая товары разных продавцов.

В 2021-м действовало правило совмещения: промокод не применялся одновременно с купоном площадки и сочетался с купоном или скидкой продавца.

Монеты, купоны и промокоды комбинируются не во всех акциях: доступность комбинации показывается в окне оплаты.

В дни Чёрной пятницы купоны продавцов обычно появляются в течение дня; розыгрыши купонов, в том числе звёздных, стартуют за несколько дней до начала акции.

Карточка промокода содержит номинал, минимальную сумму и срок действия; эти параметры приведены в таблице. Актуальные коды сезона размещаются в разделе “Центр купонов” в приложении Алиэкспресс.

Курс валют внутри Алиэкспресса: как он влияет на скидку

Рублёвая цена товара на Алиэкспрессе рассчитывается по внутреннему курсу доллара, и этот курс меняется ежедневно. 9 сентября 2026-го внутренний курс составлял 87,08 ₽ за доллар при курсе ЦБ 86,47 ₽. Обычно он выше курса ЦБ на 5–10%; в конце октября — ноябре 2025-го площадка удерживала его ниже уровня ЦБ.

Снижение цен в Чёрную пятницу на Алиэкспрессе происходит, но выгода на практике зависит от внутреннего курса. Рублёвая цена складывается из долларовой цены и курса, поэтому при обычных для Чёрной пятницы скидках 20–30% разница курса уменьшает экономию — заметнее всего на крупных суммах. Реальная скидка определяется финальной рублёвой ценой заказа, а не процентом на карточке товара.

При крупных покупках в Чёрную пятницу на Алиэкспрессе сравниваются два варианта оплаты: рублёвая цена по внутреннему курсу и цена при оплате в долларах с конвертацией по курсу карты. Иногда долларовая оплата обходится дешевле внутреннего курса, поэтому оба варианта проверяются в корзине. Курс фиксируется в приложении на дату заказа, а сравнение вариантов оплаты выполняется до оформления заказа.

Что покупать в Чёрную пятницу

Скидки Чёрной пятницы на AliExpress обычно максимальны в шести категориях: электроника, смартфоны, одежда, обувь, товары для дома, игрушки. Техника и гаджеты, как правило, уценены глубже в распродаже 11.11, а в Чёрную пятницу сильнее позиции одежды, обуви и товаров для дома.

Уцениваются и узкие категории: смарт-часы, роботы-пылесосы, электроинструмент, квадрокоптеры, пеногенераторы, хобби-товары, например алмазная мозаика и детские конструкторы.

Покупки в Чёрную пятницу на Алиэкспресс обычно приходятся на осенне-зимний ассортимент: зимняя одежда, обувь, подарки к декабрьским праздникам. Эти товары закупаются вперёд, поскольку к новогодним волнам дорожают или разбираются. Акции площадки при этом краткосрочные, с ограниченным количеством товара.

Максимальные предложения в прошлых сезонах заканчивались в первый день, часто в первый час акции.

На нашем сайте обновляются подборки к Чёрной пятнице — в них собраны товары с ценами по категориям скидок. Закупки подарков к декабрю продолжаются и в зимних волнах распродаж.

Киберпонедельник на Алиэкспрессе: два разных события

Под названием “Киберпонедельник” встречаются два разных события: международный онлайн-понедельник сразу после Чёрной пятницы и российская январская распродажа ритейла. На Алиэкспрессе первый существует как продолжение Чёрной пятницы; второй к площадке отношения не имеет. Какое из двух событий имеется в виду, определяют по датам и участникам.

Международный Киберпонедельник после Чёрной пятницы

Международный Киберпонедельник проводится в понедельник после Чёрной пятницы в США и известен как день онлайн-скидок; в календаре это конец ноября — начало декабря. На Алиэкспрессе Чёрная пятница переходит в Киберпонедельник без перерыва. В сезоне-2026 финал ЧП приходится на 4 декабря; в 2025-м продолжение открывалось 5 декабря, точная дата старта сезона-2026 появится в анонсе площадки. Время начала фазы приводится по МСК; в Омске к нему прибавляется три часа.

Отдельный анонс Киберпонедельник на Алиэкспрессе получает не всегда: событие заявляется как продолжение Чёрной пятницы, отдельной страницы может не быть, и финальная фаза выглядит частью основной распродажи. В фокусе этой фазы — электроника, смартфоны, компьютерная техника и гаджеты; скидки на них сохраняются, но реальная глубина ниже, чем в Чёрную пятницу.

Чёрная пятница и Киберпонедельник на Алиэкспрессе различаются фокусом и глубиной скидок. ЧП в сезоне-2026 идёт 14 дней, в 2025-м фактическая глубина достигала 20–30%; Киберпонедельник короче и ориентирован на технику. Дешевле покупать в Чёрную пятницу; Киберпонедельник подходит для отдельных покупок техники. Сводные различия представлены в общей таблице параметров.

Российский “Киберпонедельник” в январе

В России “Киберпонедельник” закрепился как отдельная ежегодная январская распродажа популярных интернет-магазинов; с международным днём онлайн-скидок его объединяет только название: даты и участники другие. У Алиэкспресса в январе проходят собственные “Дни выгоды”, затем наступает затишье Китайского Нового года, а следующим крупным событием площадки становится мартовская распродажа. Подробности — в статье Китайский Новый год и зимние распродажи.

Как проверить реальность скидки в Чёрную пятницу

Снижение цены в Чёрную пятницу на Алиэкспрессе происходит, но реальная скидка зависит от исходной стоимости товара: часть продавцов обычно поднимает цену за несколько дней до старта акции, и процент на карточке отсчитывается от завышенной базы. У таких товаров чаще слабое наполнение карточки и малое число отзывов.

Проверка перед заказом состоит из шести шагов:

За месяц до акции товары добавляются в избранное — так фиксируется цена до возможного повышения. История стоимости отслеживается в независимых сервисах или в карточке товара: сравнение с ценой последних 2–3 месяцев показывает фактическую глубину скидки. Полная методика проверки скидок по истории цены — в отдельной статье на нашем сайте. Рейтинг продавца от 95% — минимальный ориентир, диапазон 97–99% надёжнее. Отзывы с фотографиями покупателей подтверждают качество товара: при менее чем 5–10 отзывах выше риск получить подделку или товар низкого качества. Цена сопоставляется с предложениями того же товара на Ozon и Яндекс Маркете — сравнение даёт внешнюю точку отсчёта. До заказа сохраняются скриншоты цены и описания товара: они фиксируют условия покупки на случай спора.

Возврат распродажных товаров проходит на общих основаниях площадки: спор открывается в течение 15 дней после получения заказа, и скриншоты из шестого шага подтверждают условия покупки при разбирательстве.

Частые вопросы о Чёрной пятнице на Алиэкспрессе

Когда Чёрная пятница на Алиэкспресс в 2026 году?

В сезоне-2026 акция идёт с 20 ноября 11:00 до 4 декабря 10:59 МСК. Распродажа стартует сразу после завершения 11.11, без разогрева. После финала стартуют декабрьские распродажи — акция “Дни выгоды”.

Сколько длится Чёрная пятница на Алиэкспрессе?

В сезоне-2026 акция длится 14 дней. Оплата со скидкой доступна до 10:59 МСК финального дня.

Чёрная пятница или 11.11 — когда скидки больше?

По анализу 2024 года, скидки 11.11 на смартфонах выше в среднем на 7%, на электронике — на 5%. На одежде и товарах для дома разница минимальна.

Чёрная пятница или Киберпонедельник — где дешевле?

В сезоне-2026 скидки Чёрной пятницы глубже, а акция длиннее. Киберпонедельник идёт после неё и сфокусирован на технике.

Что такое Киберпонедельник в январе?

Это российская традиция: ежегодная январская распродажа интернет-магазинов. У AliExpress январская акция в прошлые годы проходила под названием “Дни выгоды”.

Будет ли разогрев перед Чёрной пятницей?

В сезоне-2026 разогрева нет: акция начинается сразу после 11.11. Формат меняется: в 2021 году акция была двухэтапной, актуальная схема публикуется в официальном анонсе площадки.

Какие промокоды действуют в Чёрную пятницу?

В сезоне-2026 в акции участвуют промокоды серии WOW, ALISALE, НИХАО и коды товарных каталогов. Единые коды площадка раздаёт редко, актуальность проверяется в корзине.

Реальные ли скидки в Чёрную пятницу?

Площадка рекламирует скидки “до 80%”, фактическая глубина большинства скидок в сезоне-2026 — 20–30%. Порядок проверки описан в разделе о проверке скидок.

Параметр Сезон-2026 Даты 20 ноября 11:00 МСК — 4 декабря 10:59 МСК, 14 дней Механики “Час выгоды” 11:00–12:00 и 15:00–16:00, “Комбо” с кэшбэком 10%, “Всё по 185 ₽” от 3 товаров Промокоды WOW500/700/1000 и партнёрские; актуальность проверяется в корзине, коды сезона — в Центре купонов Сравнение 11.11 — техника и премьеры, Чёрная пятница — одежда, дом и “второй шанс”, Киберпонедельник — техника Проверка избранное за месяц, история стоимости товара, рейтинг продавца 97–99%

Чёрная пятница — второй этап осеннего цикла скидок: перед ней проходит распродажа 11.11 на Алиэкспрессе, после — Киберпонедельник. Остальные события года сведены в график распродаж на год. Итоги и обсуждения Чёрной пятницы прошлых лет — в архиве постов на нашем сайте.