Что купить на Алиэкспресс на распродаже 11.11: подборка выгодных товаров

Механика распродажи 11.11 по данным сезона-2025 (точные даты сезона-2026 обновляются по анонсам площадки):

В сезоне-2025 распродажа шла в два этапа: разгонная волна 8–10 ноября — товары добавлялись в корзину заранее, оплата проходила после снижения цен — и основная волна 11–19 ноября; скидки действовали до утра 20 ноября.

В прошлые сезоны площадка рекламировала скидки “до 90%”; фактическая выгода составляла в среднем 10–15%, на отдельные категории доходила до 25–45%.

“Час выгоды” в сезоне-2025 проходил ежедневно с 11:00 до 12:00 МСК и предлагал минимальные цены.

Механика “Комбо” в сезоне-2025 представляла собой значок персональной скидки при входе из приложения: скидка действовала с 12:00 текущего дня до 10:00 следующего, а дополнительно начислялся кэшбэк 10% баллами и предоставлялась бесплатная доставка при заказе от 1000 ₽.

Цены в статье проверены на дату публикации и в течение дня меняются.

Мы собрали в этой статье подборку товаров AliExpress к 11.11: смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, наушники, планшеты, техника для дома, умный дом, автотовары и другие категории. У основных товаров указаны три цены — за месяц до распродажи, на 11.11 и в локальных магазинах — и пост-обзор с реальной покупкой на нашем сайте.

В подборку попадают товары, снижение цены которых подтверждается историей стоимости: цена на 11.11 сравнивается с ценой предшествующего месяца. Порядок проверки строится на сопоставлении цен. Полная механика распродажи, даты этапов и купоны представлены в материале гид по распродаже 11.11.

Цены прошлых сезонов приведены с указанием сезона; цены сезона-2026 сверяются по постам mysku и обновляются.

Как понять, что скидка настоящая: проверка перед покупкой

Заявленный процент скидки не совпадает с фактической динамикой цен: перед распродажей часть цен повышается, и зачёркнутая “старая” цифра создаёт видимость скидки, которой нет. Поэтому “цена со скидкой” сравнивается с историей стоимости товара, а не с зачёркнутой цифрой. Для отбора по-настоящему выгодных товаров на 11.11 применяется шесть проверок — они проходят до каждого товара этой подборки.

Товар добавляется в корзину или избранное за 2–4 недели до распродажи: корзина фиксирует цену, и изменения стоимости видны до старта акции. Резкий рост цены за 5–10 дней до распродажи — признак фиктивной скидки: зачёркнутая “цена до” завышается непосредственно перед 11.11. Сравниваются три цифры: цена за месяц до распродажи, цена на 11.11 и цена в локальных магазинах — Ozon, Яндекс.Маркет или DNS. Скидка признаётся настоящей, когда цена на 11.11 опускается ниже минимума предыдущего месяца на 10% и больше; сравнение с зачёркнутой “старой” ценой такого результата не даёт. Продавец проверяется по рейтингу, количеству заказов и возрасту карточки товара. В сезоне-2025 признаками честной скидки были рейтинг 97–99%, значок Top Brand и цена, стабильная в течение 2–3 месяцев до распродажи. Показательный кейс фиктивной скидки — перчатки Xiaomi сезона-2023: “цена до” 880 ₽, “цена со скидкой 11.11” — 870 ₽, выгода 10 ₽, около 1%. Зачёркивание в таком кейсе декоративное: фактического снижения цены нет, “скидка” считается от завышенной цифры. Скидки собираются в связку: купон продавца, промокод и монеты суммируются с базовой скидкой товара. В 2025-м связка купона, промокода и монет давала экономию до 55–60% от цены товара. Правила поиска и применения купонов описаны в материале гид по купонам и промокодам 11.11. В карточке товара проверяется раздел “Самая низкая цена за 30 дней”: площадка показывает минимум стоимости за месяц, это встроенный инструмент проверки, сторонние сервисы для него не требуются.

Полная статистика фиктивных скидок прошлых сезонов, методика проверки цены и отзывы покупателей собраны в отдельной статье правда о скидках 11.11.

Шесть проверок отсеивают декоративные проценты, и в товарные разделы обзора лучших скидок 11.11 попадают реально выгодные товары на Али 11.11 — со скидкой, подтверждённой историей цены.

Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco со скидками 11.11

Распродажа смартфонов 11.11 обычно стартует с техники Xiaomi: линейка широко представлена в Неделе брендов, и смартфоны выходят в первые дни волны — в 2025-м это было 11–13 ноября. Скидки на телефоны Xiaomi на Али 11.11 обычно держатся в пределах 10–15% от предраспродажной цены; больший размер даёт связка с купонами. В подборку попадают модели с подтверждённой историей цены, от флагмана прошлых лет до массового бюджетника; у каждой цифры указан сезон.

Xiaomi 12

Компактный флагман 2022 года и пример снижения цены за время жизни модели: на распродаже сезона-2025 Xiaomi 12 предлагался от 14 080 ₽ при стартовой цене около 100 000 ₽ в 2022 году — почти в 10 раз. За 14 080 ₽ модель даёт характеристики уровня смартфонов до 20 000 ₽ и длительную поддержку обновлений. История цены прослеживается от старта продаж до распродажи: около 100 000 ₽ в 2022 году и 14 080 ₽ в сезоне-2025. Снижение накопилось за время жизни модели, а не за одну распродажу.

Xiaomi 15T

Пример новинки среди участников распродажи-2025. Новинки Недели брендов получают скидку через купоны, а не через базовый процент волны — снижение цены по новым моделям идёт купонами бренда, поэтому итоговая выгода по новинке складывается из базовой цены и купонной скидки. В сезоне-2025 Xiaomi 15T участвовал в распродаже как новинка, и снижение по этой модели шло купонами бренда.

Redmi Note

Средний сегмент линейки Redmi. Поколение сезона-2026 подтверждается анонсами Недели брендов; распродажа Xiaomi 11.11 охватывает линейку на общих условиях бренда — со скидкой обычно в пределах 10–15% от предраспродажной цены.

Poco X3

Суббренд Poco обычно представлен на распродаже сериями X и F. Исторический ориентир глубины скидок суббренда — Poco X3 в версии 6/128 ГБ с NFC: в сезоне-2020 модель стоила 18 190 ₽ с доставкой.

Redmi 9

Массовый бюджетник прошлых сезонов. Redmi 9 в версии 3/32 ГБ в 2020-м продавался за 9 990 ₽ с доставкой — ориентир нижнего ценового сегмента распродаж прошлых лет.

Скидка 11.11 на смартфоны складывается из базовой цены волны, купонов бренда в Неделю брендов и приветственных промокодов на первый заказ. Базовая цена волны снижает предраспродажный уровень, у техники Xiaomi обычно в пределах 10–15%; купоны бренда подключаются в дни Недели брендов и добавляют скидку производителя; приветственные промокоды применяются к первому заказу. Скидка производителя по купону и скидка площадки по промокоду присоединяются к базовой цене волны. Для смартфонов Redmi и Poco действует та же механика: базовая цена волны плюс купоны бренда; ориентиры по суббрендам дают исторические цены Poco X3 и Redmi 9 из сезона-2020. В 2025-м действовал промокод ALIDAY1111 — 300 ₽ при заказе от 500 ₽; площадка выпускала и другие приветственные промокоды. Номиналы сезона-2026 публикуются в анонсах площадки; покупка телефона на Али 11.11 по связке купонов и промокодов даёт итоговое снижение больше базовой скидки волны. Действующие купоны и промокоды к 11.11 собираются в отдельном материале.

Наушники на распродаже 11.11: TWS и полноразмерные

Наушники — категория, где скидки 11.11 на Алиэкспресс чаще всего настоящие: аксессуарные бренды Baseus, QCY, Edifier и KZ стабильно дают сезонные цены. Подтверждённый хит сезона-2025 — полноразмерные Baseus Bowie H1i за 1042 ₽ с оценкой 5.0.

Baseus Bowie H1i

Полноразмерные наушники, подтверждённый хит сезона-2025: цена от 1042 ₽, оценка 5.0. Модель оснащена активным шумоподавлением и сертификатом Hi-Res Audio, выпускается в двух цветах. Эталонная карточка раздела строится на трёх ценах: цена до распродажи, цена 11.11 (приведённая цена сезона-2025) и локальный минимум Ozon или Яндекс.Маркета; если минимум локального ритейла оказывается ниже, это фиксируется в выводе карточки числами.

Redmi Buds

TWS-наушники Redmi Buds — беспроводная серия Xiaomi; новые наушники Xiaomi к 11.11 появляются в этой линейке, поколение сезона-2026 определяется по анонсам распродажи. Наушники Xiaomi с 11 ноября обычно идут со скидками вместе с остальной техникой бренда. TWS-сегмент в локальном ритейле представлен шире, и если минимум Ozon или Яндекс.Маркета оказывается ниже цены 11.11, это фиксируется в выводе карточки: сравнение ведётся по цифрам трёх цен, а не по проценту на карточке, и вывод формулируется числами, а не оценочными словами.

KZ и QCY

Наушники KZ и QCY на 11.11 — бюджетный внутриканальный сегмент подборки. В карточку попадает модель с рейтингом от 4.8 и подтверждённой историей цены. Среди моделей KZ и QCY встречаются игровые наушники, скидки 11.11 на эту категорию обычно действуют наравне с остальными. Сравнение с локальным ритейлом ведётся по цифрам трёх цен: если минимум Ozon или Яндекс.Маркета оказывается ниже цены 11.11, это фиксируется в выводе карточки числами.

Edifier

Полноразмерные наушники Edifier — один из аксессуарных брендов, стабильно дающих сезонные цены на распродаже 11.11. Карточка строится по образцу Baseus Bowie H1i: три цены (до распродажи, цена 11.11, локальный минимум Ozon или Яндекс.Маркета) и пост-обзор. Сравнение с Ozon и Яндекс.Маркетом ведётся по цифрам трёх цен: локальный минимум сопоставляется с ценой 11.11, вывод фиксируется числами.

В сегменте наушников распространена схема фиктивной скидки со сменой артикула: в корзину по умолчанию добавляется другая версия товара — другой цвет или комплектация — с заранее подобранной ценой. Перед оплатой проверяется выбранная модификация; сравнение трёх цен по правилам раздела о проверке скидки отсекает такие случаи.

Планшеты со скидкой 11.11

Планшеты Xiaomi — категория с редкими, но глубокими скидками: в сезон-2025 модели прошлых поколений к 11 ноября продавались на 15–20% дешевле, чем в DNS и Яндекс.Маркете. В списках лучших скидок AliExpress 11.11 планшеты встречаются нечасто, поэтому планшеты 11 ноября со скидкой проверяются по трём ценам: до распродажи, на распродаже и в локальном ритейле.

Xiaomi Pad 7

На распродаже 11.11 в 2025-м Xiaomi Pad 7 предлагался от 19 577 ₽ — это на 15–20% ниже цен DNS и Яндекс.Маркета того же периода. Оснащение планшета: процессор Snapdragon 7+ Gen 3, экран с высокой чёткостью, аккумулятор около 9000 мА·ч, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos; оценка товара — 4.9. В обзорах сезона-2025 модель признавалась “лучшим планшетом 2025 года”.

Redmi Pad

Redmi Pad — доступная линейка планшетов Xiaomi, и к сезону-2026 анонсировано её новое поколение. Цены новой модели покажет каталог распродажи, порядок проверки при этом не меняется: цена до скидки, цена 11.11 и цена в DNS или Яндекс.Маркете. На новинках, планшетных и консольных, розничные цены традиционно выше: в 2025-м, на примере игровой консоли Switch 2, цены DNS оказывались выше AliExpress на 10–20 тыс. ₽. Параллельно в акции 11.11 участвует и другая техника Xiaomi, в том числе ноутбуки.

Техника для дома и уборки

Техника для дома — категория зимнего спроса: главные находки на распродаже 11.11 здесь — техника, снижающая ручной труд, поскольку в 2025-м самые заметные цены распродажи приходились на роботы- и вертикальные пылесосы, мойщики и пароочистители. Покупка к 11.11 рассчитана на зимнюю генеральную уборку, крупная техника доставляется со складов в России, а в 2025-м бренд-дни бытовой техники закрывали волну распродажи 18–19 ноября. Во всём разделе действует одно правило: разница с ценами Ozon и DNS определяет целесообразность заказа, поэтому в каждой карточке сравниваются три цены.

Робот-пылесос Dreame D10s Pro

Пример сравнения с локальным ритейлом: 18 700 ₽ на AliExpress против официальной цены 26 500 ₽ — экономия около 7 800 ₽, или порядка 30%. Это кейс другой распродажи сезона 2025/2026, а не 11.11; на самой 11.11 разница с ритейлом проверяется по трём ценам. Роботы-пылесосы — одна из категорий, где скидка против локального ритейла в сезон-2025 была наиболее заметной.

Увлажнитель воздуха Xiaomi

В сезон-2023 увлажнитель стоил на распродаже от 2 690 ₽. Резервуар 5 л рассчитан на 15 часов работы, предусмотрены три режима и автоотключение. Альтернатива по постам-обзорам на нашем сайте — увлажнитель воздуха Deerma DEM-F600 с резервуаром 5 л; обе модели проверяются по трём ценам, включая цены Ozon и DNS.

Из отзывов: “отличный увлажнитель, большой объем, хорошо справляется со своей задачей. Когда заканчивается вода сам выключается. Работает совсем бесшумно, луж вокруг себя не оставляет, воду заливать легко, вместимость очень достойная.”

Вертикальный пылесос / мойщик окон

Вертикальные пылесосы и мойщики окон в 2025-м входили в категории с самыми заметными ценами распродажи. Модели для заказа выбираются по постам-обзорам на нашем сайте, а в карточке сравниваются цена до скидки, цена 11.11 и цена локального ритейла.

Пароочиститель

Пароочистители входят в тот же список категорий сезона-2025. Карточка строится так же: пост-обзор на нашем сайте, три цены, сравнение с локальным ритейлом.

Кофемашина

Кофемашины на распродаже 11.11 проверяются по той же схеме, что и уборочная техника: модель и цены сезона-2026 — по постам-обзорам на нашем сайте, а скидка сравнивается с ценами локального ритейла. Распродажа кофемашин 11.11 — продолжение категории домашней техники, где разница с Ozon и DNS определяет целесообразность заказа.

Умный дом Xiaomi

Умный дом Xiaomi — категория малых чеков: датчики и светильники обычно стоят 600–1200 ₽, и популярное на Али 11.11 из этого сегмента подходит для добора корзины до минимальной суммы купона. Скидки на недорогие устройства редко бывают декоративными — история цены у недорогих устройств этого сегмента прозрачна, а типичные находки на распродаже 11.11 здесь — датчики, светильники и часы-пульты.

Датчик дыма с интеграцией Smart Life

В сезон-2023 датчик стоил на распродаже от 645 ₽. Настройка выполняется в приложении, уведомления приходят при появлении дыма и при отключении питания; устройство работает в экосистеме Smart Life. Цена до скидки и цена в локальном ритейле проверяются по истории стоимости и по карточкам локального ритейла.

Из отзывов: “без проблем настроил в приложении Smart Life, срабатывает уверенно даже от сигаретного дыма примерно через секунд 7 после начала обкуривания. Уведомления в приложение приходят (сигнал дыма, сигнал отключения питания). За неделю работы ушло 5% заряда батареек.”

Умные часы Xiaomi как пульт умного дома

В сезон-2023 такие часы продавались за 4 800 ₽ вместо заявленных 5 990 ₽ — в настольном формате, с управлением устройствами умного дома. Заявленная цена “до” проверяется по истории стоимости: сравнение с ценой за месяц и с локальным минимумом показывает фактический размер скидки.

Магнитный светильник Baseus

В сезон-2025 светильник стоил от 1 119 ₽ при оценке 5.0. Характеристики: 24 часа автономной подсветки, зарядка через USB-C, магнитное крепление.

Датчики и светильники работают в разных экосистемах — Smart Life и Mi Home. Принадлежность устройства к экосистеме проверяется в карточке товара до покупки: несовместимый датчик не приносит пользы даже со скидкой. Дополнительные датчики и камеры для умного дома выбираются по постам-обзорам на нашем сайте. Ориентиры при отборе интересных товаров 11.11 2026 года и лучших товаров с Алиэкспресс 11.11 — цены прошлых сезонов: от 645 ₽ за датчик дыма в сезон-2023 и от 1 119 ₽ за магнитный светильник Baseus в сезон-2025.

Повербанки, зарядки, кабели и хабы

Аксессуары — самая частая категория первых покупок 11.11: низкий чек и понятная история цены, по которой отслеживается динамика стоимости за месяц. Повербанк с наибольшим числом повторных покупок в сезоне-2025 — MOVESPEED со встроенной вилкой; лучшие скидки AliExpress 11.11 в аксессуарах начинаются от нескольких сотен рублей.

Повербанк MOVESPEED 10 000 мА·ч

В сезон-2025 — от 1 282 ₽ при оценке 5.0. Встроенный кабель и сетевая вилка позволяют заряжать повербанк от розетки без отдельного блока питания, а устройства — от самого повербанка без дополнительного кабеля.

Пускозарядное устройство Baseus 16 000 мА·ч

В сезон-2023 — 6 615 ₽ вместо 7 670 ₽. Устройство заряжает мобильные устройства и ноутбук; формат относится и к автотоварам — в автомобиле оно служит резервным источником заряда.

USB-хабы UGREEN

В сезон-2025 цена составляла от 879 ₽ при оценке 4.8. На одной странице продаётся несколько версий хаба, и выбор версии напрямую влияет на цену.

MagSafe-аксессуары ESR

В сезон-2023 магнитное кольцо стоило 1 090 ₽, зарядные устройства — 1 990–3 100 ₽. Скидки на аксессуары ESR проверяются по трём ценам: сравнение с ценой за месяц и с локальным ритейлом показывает фактический размер скидки.

Карты памяти SanDisk

В сезон-2025 цена начиналась от 290 ₽ за 32 ГБ при оценке 4.7; скидки 11.11 на Алиэкспресс на карты памяти входят в лучшие предложения по стартовой цене. При этом среди карт памяти на площадке много контрафакта: оригинал отслеживается по магазину бренда, поэтому карты SanDisk покупаются в официальном магазине.

Аккумуляторы 18650

Дешёвые NCR18650B — регулярная цель покупок на распродажах 11.11, но именно эта категория уязвима к подделкам: покупка выполняется только в проверенных магазинах. Модель и магазин выбираются по постам-обзорам на нашем сайте.

Главный риск в аксессуарах — подмена артикула: версия с другим кабелем или объёмом отличается в цене, и перед оплатой проверяется выбранная модификация. Вторая проверка — магазин бренда, как в карточке SanDisk.

Автотовары

Автокатегория на 11.11 — зимняя: к ноябрю спрос смещается к обогреву, чистке и пуску двигателя, и популярное на Али 11.11 в этом разделе — товары зимней эксплуатации. В 2025-м автотовары закрывали финальные бренд-дни волны 18–19 ноября, поэтому лучшие скидки 11.11 в этой категории действовали в конце распродажи.

Портативный пылесос для салона Baseus

В сезон-2023 пылесос стоил на распродаже 4 790 ₽ вместо 5 750 ₽. Скидки 11.11 на Алиэкспресс в автокатегории подтверждаются тремя ценами: цена волны сравнивается с ценой за месяц до распродажи и с минимумом локального ритейла.

Скребок для снега и льда Xiaomi

Скребок очищает стёкла от снега и льда; в сезон-2023 он стоил на распродаже 1 280 ₽ вместо 1 830 ₽. Зимняя позиция с коротким циклом доставки.

Автомобильный ароматизатор Baseus с активной системой

В сезон-2023 ароматизатор стоил 1 340 ₽ вместо 2 680 ₽ — цена волны в 2 раза ниже заявленной цены “до”. Заявленная цена “до” проверяется по истории стоимости: сравнение с ценой за месяц показывает фактический размер скидки.

Видеорегистратор / держатель

Модель выбирается по постам-обзорам на нашем сайте; лучшие товары на 11.11 в этом сегменте определяются по трём ценам — за месяц до распродажи, на 11.11 и в локальном ритейле.

Пускозарядное устройство

Пуску двигателя зимой помогают пускозарядные устройства: карточка Baseus 16 000 мА·ч с ценами и характеристиками приведена в разделе аксессуаров. Ещё одна модель пускозарядного устройства выбирается по постам-обзорам на нашем сайте.

Зимняя одежда и обувь

Зимняя одежда — категория обязательной проверки истории цены: по исследованию 2025 года женская одежда и детские товары — лидеры по фиктивным скидкам, “каждый третий товар” в этих категориях участвовал в распродаже с искусственно завышенной ценой. За десятилетие паттерн не менялся кардинально, поэтому лучшие скидки 11.11 на Алиэкспресс в одежде подтверждаются тремя ценами в каждой карточке.

Тёплые кроссовки китайских брендов

Категория-образец распродажи сезона-2025: карточка строится на посте-обзоре с реальной покупкой — размерная сетка и фактическая температура носки из поста, актуальная модель по новым обзорам на нашем сайте.

Водонепроницаемый рюкзак OIWAS

В сезон-2025 рюкзак стоил от 1 309 ₽ с оценкой поста-обзора 4.9. Вместимость 29 л, отсек для ноутбука, водонепроницаемый корпус; модель собрала десятки тысяч заказов. Зимняя позиция с короткой доставкой.

Термобельё

Модель и три цены определяются по постам-обзорам на нашем сайте, где действует та же проверка истории цены.

Кигуруми/зимний трикотаж

Скидки Алиэкспресс 11 ноября на кигуруми и зимний трикотаж проверяются по посту-обзору, где показана реальная покупка.

Сенсорные перчатки представляют собой зимний аксессуар этой же категории и проходят по кейсу проверки фиктивной скидки.

Размерная сетка китайской обуви отличается от российской; фактический размер и полнота — по данным обзора с реальной покупкой. Обмен размера не предусмотрен в большинстве магазинов, поэтому лучшие скидки на Алиэкспресс 11.11 на обувь и одежду доступны при размере, проверенном до заказа.

Компьютерная периферия и игры

Периферия — категория стабильного спроса: механические клавиатуры и геймпады держат цену годами, и 11.11 — один из немногих периодов, когда история цены показывает реальное снижение. Популярное на Али 11.11 здесь — клавиатуры, геймпады и мыши; лучшие товары распродажи 11.11 в периферии отбираются по трём ценам.

Механическая клавиатура K3

В сезон-2023 клавиатура стоила от 2 798 ₽: RGB-подсветка, съёмный кабель USB-C, выбор красных или синих переключателей. При заказе выбирается версия с русской раскладкой — под одним названием продаются версии с разной раскладкой и переключателями.

Из отзывов: “отличная клавиатура, особенно за свою цену, запечатано все хорошо, синие свитчи отрабатывают резво, приятный звук и хорошее ощущение от клавиш. Клава коннектится по съемному usb-c проводу, что определенно очень удобно.”

Геймпад GameSir T4 Pro

В сезон-2025 геймпад стоил от 1 952 ₽ при оценке 4.9. Поддержка смартфона, ПК и консоли, вибромоторы, подсветка, подставка для телефона в комплекте — устройство для игр на разных платформах.

Игровая мышь

Скидки на игровые мыши 11.11 проверяются по посту-обзору с реальной покупкой: модель выбирается по обзорам на нашем сайте, а фактический размер скидки определяется по трём ценам — месяц до распродажи, цена 11.11, локальный минимум.

Коврик/аксессуары

Коврики и мелкая периферия подходят для добора корзины, а конкретные варианты выбираются по постам-обзорам на нашем сайте.

Клавиатуры поставляются в версиях с разной раскладкой и переключателями; выбранная версия проверяется перед оплатой — то же правило, что и для артикулов в аксессуарах: другая версия отличается в цене, как и другой артикул.

Крупная покупка с максимальной выгодой

Крупная покупка — сценарий максимальной абсолютной экономии на 11.11: разница с локальным ритейлом на консолях и крупной электронике достигает десятков тысяч рублей. Кейс сезона-2025 — Nintendo Switch 2: от 36 303 ₽ на AliExpress против более 50 000 ₽ в DNS, экономия около 20 000 ₽; лучшие скидки 11.11 в этом сегменте измеряются рублями, а не процентами. Самые выгодные товары на Али 11.11 по абсолютной экономии — крупная электроника.

Консоль Nintendo Switch 2

В сезон-2025 стоимость начиналась от 36 303 ₽ на AliExpress против более 50 000 ₽ в DNS, что обеспечивало экономию около 20 000 ₽. Консоль позиционируется как “новинка 2025 года по цене предыдущего поколения”. Цена за месяц до распродажи проверяется по истории стоимости: три цены показывают фактическую скидку.

Действующий беспошлинный порог посылки в Россию — 200 евро и 31 кг; превышение облагается пошлиной 15% от суммы превышения. Консоль в одной посылке чаще всего вписывается в порог, но курс рубля на дату заказа влияет на итог — расчёт выполняется до оплаты. Подробные правила и пошлины распродажи 11.11 — в обзоре распродажи.

Крупная техника со склада РФ

В качестве второй позиции выступает робот-пылесос флагманского сегмента или планшет со склада в России, при этом подходящая модель выбирается по постам-обзорам на нашем сайте. Реально выгодные товары на Али 11.11 определяются критерием: цена 11.11 не менее чем на 10% ниже локального минимума. Лучшие предложения по крупной технике со скидками 11.11 на Алиэкспресс проверяются по трём ценам до оплаты.

Что заказывали на mysku за год: топ постов-обзоров

Раздел собран из постов-обзоров покупок с Алиэкспресс, опубликованных на нашем сайте за последние 12 месяцев: такие обзоры фиксируют реальные заказы, а не рекламные анонсы распродажи. В таблицу вошли лучшие товары 11.11 по числу реальных заказов и обсуждений за год; для каждой позиции указаны две цены — сумма покупки из поста и цена на момент подготовки подборки к распродаже 11.11.2026. Сопоставление двух цен показывает фактическую динамику стоимости от обзора до текущей распродажи.

В подборку попадают позиции по трём правилам:

пост-обзор с реальной покупкой за последние 12 месяцев: фотографии товара из рук и опыт владения, а не перепечатка магазинной карточки;

число заказов и обсуждений поста не ниже порога отбора — позиции с единичными реакциями в таблицу не входят;

цена на 11.11 не выше цены покупки из поста: товары, которые подорожали после обзора, в подборку не попадают.

Для планирования корзины на 11.11 таблица служит ориентиром: цена сравнивается по сумме реальной покупки из поста-обзора в рублях, а не по заявленному продавцом проценту скидки на карточке товара.

Колонка “Динамика” сравнивает цену реальной покупки из поста-обзора с ценой на дату проверки. Отметка “подешевел” показывает категории, которые стабильно дешевеют к 11.11; отметка “в цене” означает, что товар с момента обзора не подорожал. Повторяющиеся из сезона в сезон снижения — признак удачных покупок 11.11: цена хитов продаж возвращается к уровню предыдущей распродажи или снижается ниже этого уровня.

Разбор фиктивных скидок: три примера с историей цены

Методика трёх цифр из начала статьи сравнивает цену перед распродажей, цену в день старта и минимум месяца — так реально выгодные товары на Али 11.11 отделяются от фиктивных скидок. Три кейса сезона-2023 показывают эту проверку на товарах, которые продвигались к распродаже 11.11.

Сенсорные перчатки Xiaomi. Цена перед распродажей сезона-2023 — 880 ₽, в день старта — 870 ₽: фактическое снижение 10 ₽, около 1%. Зачёркнутая “цена до” не совпадает с минимумом месяца, поэтому процент посчитан от завышенной базы. Выгода в 10 ₽ несопоставима с рекламой площадки “до 90%”. Беспроводная колонка Baseus. Перед распродажей 2023 года колонка стоила 1980 ₽, в день старта — 1890 ₽, снижение 90 ₽ или около 4,5%. Зачёркнутая база скидки не совпадает с минимумом месяца, поэтому заявленный процент на карточке выше фактического. Магнитная зарядка ESR. Цена перед распродажей сезона-2023 — 3160 ₽, в день старта — 3100 ₽: снижение 60 ₽, около 2%. Зачёркнутая “цена до” и здесь отличается от минимума месяца — динамика стоимости не подтверждает размер скидки на карточке.

Лучшие скидки на Алиэкспресс 11.11 видны в большой статистике: полные замеры 412 000 товарных карточек, методика проверки цены и отзывы покупателей собраны в материале правда о скидках 11.11: замеры и отзывы. Материал помогает отличить по-настоящему выгодные товары 11.11 от искусственно завышенных цен.

Кейсы — не запрет покупки, а порядок проверки. Покупка оправдана, когда цена в день старта опускается ниже минимума предыдущего месяца; подтверждённый критерий — снижение не менее чем на 10% от месячного минимума. По этой границе отбираются реально дешёвые вещи 11.11: честные скидки 11.11.2026 отличает снижение, подтверждённое историей стоимости.

Порядок действий 11 ноября и расписание обновлений подборки

Что заказать 11.11 на Алиэкспресс, решается заранее: корзина-предзаказ собирается в дни разгонной волны 8–10 ноября, а оформление с телефона 11 ноября занимает пять шагов.

Войти в приложение к 10:55 МСК — к началу “Часа выгоды” (в прошлый сезон он шёл с 11:00 до 12:00; расписание “часов” сезона-2026 — по анонсам площадки). Проверить корзину: товары из разгонной волны 8–10 ноября на месте, у каждого отображается сниженная цена волны. Применить купоны и промокод: один промокод, купон продавца и монеты суммируются с базовой скидкой. Действующие купоны сезона и порядок их применения собраны в материале гид по купонам 11.11; в прошлые сезоны к купонам добавлялась акция “Больше = дешевле” — скидка росла вместе с суммой заказа. Сверить цену оплаты с тремя цифрами карточки: ценой перед распродажей, ценой в день старта и ценой в локальных магазинах. Выбранная модификация — цвет, объём памяти, артикул — соответствует проверенной. Оплатить до конца “Часа выгоды” либо до дедлайна волны: в прошлые сезоны финал проходил до 10:59 последнего дня — 19 или 20 ноября; дата финала сезона-2026 — по анонсам.

Лучшие предложения Алиэкспресс 11 ноября распределены по волнам Недели брендов; ориентир — расписание сезона-2025:

скидки на смартфоны действовали 11–13 ноября;

скидки на электронику действовали 14–16 ноября;

категория моды и спорта распродавалась 17 ноября;

бытовая техника и автотовары закрывали распродажу 18–19 ноября.

Сетка сезона-2026 уточняется по анонсам. Обновления страницы следуют волнам распродажи: анонс подборки выходит за 1–2 недели до старта, в день распродажи добавляются “горячие предложения”, после финала публикуется послеторговый разбор “что реально подешевело”.

Выгоду в этой распродаже определяют три цифры, а не зачёркнутая цена. Проверенные товары из карточек подборки — то, что нужно купить на Алиэкспресс 11.11, — переносятся в корзину заранее, и в день старта остаётся применить купоны и оплатить; даты, купоны и инструкция покупателя собраны в материале полный гид распродажи 11.11.2026.