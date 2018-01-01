Игры и монеты на распродаже 11.11: задания, подаркопад, как заработать купоны

Игры Алиэкспресс на распродаже 11.11 — это задания в приложении, мини-игры, раздачи купонов и программа монет, которые площадка запускает на период распродажи. Участие бесплатное, награда — купоны и скидки, применяемые к заказам распродажи. В сезоне-2026 заявлены “Драконополия”, задания дня и подаркопад; набор игр меняется год от года, поэтому у каждой механики в статье указан сезон действия.

Основной обмен сезона-2026 — звёзды из игры “Драконополия”, которые обмениваются на купоны и спецкупоны 11.11 со скидкой до 50%. Монеты — внутренняя валюта AliExpress: по действующим правилам программы 1 монета равна $0,01, а полный цикл чекина приносит 28 монет за 6 дней. Начать играть на Алиэкспресс 11.11 в сезоне-2026 можно 29 октября, со старта “Драконополии”: за 2–3 недели участия накопленная база наград конвертируется в купоны на сотни рублей (оценка).

Мы собрали в этой статье сводную таблицу всех механик с расписанием, разбор “Драконополии” (задания, звёзды, призы), разделы о заданиях дня и подаркопаде, полный цикл монет (накопление, траты, обмен и сгорание) и расчёт выгоды по затратам времени.

Все игры и механики распродажи 11.11

Игры Алиэкспресс 11.11 делятся на три группы. Накопительные механики — задания, за которые начисляются звёзды, монеты и баллы. Раздачи — подаркопад и брендовые купоны: в подаркопаде купоны ловятся нажатием во время коротких сессий, в сезон-2018 раздачи проходили несколько раз в день, в основной период — каждые 4 часа. Третья группа — программа монет с ежедневным чекином. Акция 11.11 объединяет эти группы в одну систему наград: купоны применяются к заказам распродажи. Набор механик меняется год от года: “Страна игр” и подаркопад действовали в сезон-2018, “Драконополия” действует в сезонах 2024–2026. Сводка в таблице отражает анонсы сезона-2026 и подтверждённые механики прошлых лет.

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В сезоне-2026 центральной механикой выступает “Драконополия”: игра проходит с 29 октября по 18 ноября, а финальный розыгрыш состоится 19 ноября. Большинство механик таблицы работают в приложении AliExpress; подаркопад в сезоне-2018 был доступен и на сайте. Механики прошлых лет сохранены с пометкой сезона: год в последней колонке означает сезон подтверждения, а не действующую акцию — набор игр меняется ежегодно, и список сезона-2026 задаётся анонсами площадки. Монеты начисляются за задания и ежедневный вход; программа монет действует постоянно.

Названия мини-игр (“лови купоны”, “угадай карту”, “настреляй скидок”, “поймай кота”) известны по сезонам 2022–2025; в анонсах сезона-2026 эти игры не подтверждены, поэтому отдельный сезон для них в таблице не фиксируется.

Драконополия 2026: задания, звёзды, призы

“Драконополия” — главная игровая механика распродажи 11.11 в сезонах 2024–2026. В сезоне-2026 игра проходит с 29 октября по 18 ноября, финальный розыгрыш — 19 ноября. У механики две стороны: заработок звёзд за задания и трата звёзд на купоны и товары. Звёзды — валюта “Драконополии”; монеты распродажи 11.11 зарабатываются в отдельных механиках приложения. Название “Звёздные купоны” из материалов прошлых сезонов относится к той же игре. Помимо “Драконополии”, в прошлых сезонах в приложении работали мини-игры распродажи, включая “Настреляй скидок” (сезон-2025).

Этапы игры

Ранний доступ длится с 29 октября по 7 ноября: в этот период выполняются задания и накапливаются звёзды. Основной этап идёт с 11 по 18 ноября — звёзды обмениваются на купоны и товары с секретных карточек. Завершает игру розыгрыш 19 ноября: главный приз — гибридный автомобиль из Китая, также разыгрываются поездки на Хайнань и робопсы. Этапы связаны между собой: купоны раннего доступа применимы к покупкам с 11 ноября, а каждая покупка и каждый использованный купон повышают шансы в финальном розыгрыше.

Задания Драконополии

Подтверждённый список сезона-2026 включает пять заданий: заполнить email в профиле, включить пуш-уведомления, добавить товар в корзину, оформить заказ с доставкой до пункта выдачи, оплатить заказ через СБП. Первые задания открываются 29 октября, дальше список появляется поэтапно и обновляется ежедневно. В прошлых сезонах встречались также задания “создайте подборку”, “проголосуйте за магазин” и “подпишитесь на магазин” — их наличие в сезоне-2026 определяется актуальным списком в приложении, там же выполняются все задания.

Задания могут засчитываться не сразу: в сезоне-2025 отметка о выполнении появлялась с задержкой, поэтому статус задания проверяется повторно.

Награды: звёзды, купоны, призы

Звёзды обмениваются на купоны с дополнительной скидкой — до 50% в сезоне-2026. В терминах сезона-2025 та же награда называлась “звёздными купонами” и предполагала скидку до 49%. Срок применения купонов известен за сезон-2025: купоны “Звёздных купонов” применялись с 11 по 19 ноября; эти сроки используются как ориентир планирования для сезона-2026.

С 11 ноября открывается обмен на товары с секретных карточек: в сезоне-2026 это товар за 99 ₽ плюс определённое количество звёзд. Участие в розыгрыше автоматическое, шансы повышают покупки и использованные купоны.

Звёздные купоны суммируются с обычными купонами распродажи; правила суммирования купонов 11.11 разобраны в отдельной статье “Купоны и спецкупоны 11.11”.

Задания дня в приложении

Помимо “Драконополии”, на разогреве распродажи работают ежедневные задания — отдельная механика приложения Алиэкспресс на 11.11; они собираются во вкладке заданий. Награда за них — монеты и баллы, применяемые к заказам распродажи; список обновляется каждый день.

Типовой состав заданий дня 11.11:

“Создайте подборку” — собрать подборку товаров к 11.11; задание выполняется через раздел заданий приложения. В прошлых сезонах у части пользователей кнопка создания подборки была недоступна — задание засчитывалось после обновления приложения.

“Проголосуйте за магазин” — голосование за магазин-участник распродажи. Магазины-участники сезона-2026: Xiaomi, Realme, Honor, Lenovo, Creality, OnePlus, Baseus, Ugreen, Dreame, Roborock и другие.

“Подпишитесь на магазин” — подписка на магазин; в прошлых сезонах это задание приносило 10 монет.

Просмотры товаров и добавление в корзину — базовые задания разогрева, связанные с корзиной на этапе подготовки к распродаже.

Задания засчитываются не сразу: отметка о выполнении может появиться в приложении через некоторое время, поэтому статус проверяется повторно. Награда за задания дня поступает в общий баланс монет; правила начисления и циклы программы определяются регламентом начисления монет. В прошлых сезонах отдельные задания требовали ввода секретного слова из анонсов и трансляций распродажи — это архивная механика, в текущем наборе она не подтверждена.

Подаркопад: когда проходят раздачи купонов

Подаркопад на Алиэкспресс 11.11 — механика раздачи купонов: во время сессии купоны появляются на экране телефона, и игрок забирает их нажатием. В официальных материалах распродажи формат обозначен как “дождь из купонов”. Механика действовала в сезон-2018; появление подаркопада в распродаже сезона-2026 проверяется в разделе распродажи приложения.

Расписание сессий на конкретный сезон публикуется внутри раздела распродажи, напоминания о ближайших раздачах появляются в приложении. Частота сезона-2018 — несколько сессий в день, а в основной период распродажи сессии шли каждые 4 часа. Раздаются купоны магазинов-участников; за одну сессию игрок забирает единичные купоны.

Кроме подаркопада, в дни распродажи в приложении работали мини-игры, в которых тоже можно поймать купон на Алиэкспресс 11.11. Набор мини-игр меняется от сезона к сезону, поэтому у каждой механики — сезонная рамка. “Лови купоны”: по экрану движутся купоны, и игрок нажимает на них; в прошлых сезонах сессия этой игры состояла из четырёх раундов. “Угадай карту” (прошлые сезоны): из набора карт выбирается одна, угаданная карта приносит купон. “Настреляй скидок” (сезон-2025): купоны собираются в игровом раунде. “Поймай кота” (сезон-2025): по экрану перемещается персонаж, пойманный кот приносит награду. В сезоны, когда мини-игр нет, купоны раздаёт подаркопад и “Драконополия”. Текущий набор игр виден в разделе “Игры” профиля приложения; эта навигация работала уже в сезоне-2020.

Купоны из мини-игр и подаркопада действуют ограниченный срок: в сезоне-2025 звёздные купоны применялись 11–19 ноября. Точный срок действия указан в самом купоне. Правила того, как применять купоны 11.11 к заказу, мы собрали в отдельной статье о купонах распродажи.

“Страна игр” и значки городов

“Страна игр” на Алиэкспресс — механика распродаж 11.11 прошлых лет: страница собирала магазины-участники, покупатель отмечался в магазинах и получал награды. Механика действовала в сезон-2018. В сезонах 2024–2026, включая распродажу 11.11 сезона-2025, центральной игрой распродажи стала “Драконополия”. При этом площадка возвращала отдельные элементы старых механик (значки, отметки магазинов) и в последующих сезонах, поэтому актуальный набор активностей виден в разделе распродажи каждого сезона.

Задание “Страны игр” во Всемирный день шопинга 2018 года сводилось к отметкам магазинов. На странице механики были собраны магазины-участники распродажи, покупатель отмечался в 5 магазинах. За каждую отметку выдавался один “Выбранный купон” соответствующего магазина, за все 5 отметок — купон AliExpress и значок. Три значка давали участие в розыгрыше $1 млн. Внутри распродажи 11.11 сезона-2018 работали отдельные лендинги “Страна Игр” и “Подаркопад”.

Значки городов — элемент механик прошлых сезонов: они начислялись за отметки магазинов и другие активности. Появление значков в сезоне-2026 проверяется в приложении.

С распродажей сезона-2018 связаны и архивные купонные механики. Среди заказов, оформленных 11 ноября, разыгрывался купон $1111: его получали 1-й, 11-й, 111-й, 1111-й, 11111-й и 111111-й оформивший заказ. Тогда же действовали купоны AliExpress “$5 от $25” — только во время большого промоушена. Монеты за покупки начислялись с лимитом 50 монет в день и последующим обменом на купоны; в актуальном RU-приложении прямого обмена нет.

Монеты Алиэкспресс: полный разбор

Что такое монеты и их курс

Монеты — внутренняя валюта мобильного приложения AliExpress с фиксированным курсом: 1 монета = $0,01. Программа работает на двух платформах с разными правилами — RU-приложение (платформа СНГ) и Global; аккаунты платформ не пересекаются, накопленные монеты между ними не переносятся, а начисление различается в 12,5 раза. Сбор монет доступен только в приложении на iOS и Android: сбор с ПК заблокирован со второго квартала 2024 года.

Как копить монеты: циклы чекина

Заработать монеты к 11.11 на Алиэкспресс можно двумя способами: ежедневным чекином и покупками. Цикл чекина в RU-приложении длится 6 дней с прогрессией выплат 2, 3, 4, 5, 7 и 7 монет — итого 28 монет за цикл ($0,28). После шестого дня цикл начинается заново; пропуск любого дня полностью сбрасывает прогресс. Цикл Global длиннее: 7 дней с выплатами 20, 30, 40, 50, 70, 70 и 70 монет, итого 350 монет ($3,50), в 12,5 раза больше, чем в RU-приложении.

Начисление за покупки исторически было ограничено: в сезоне-2018 действовал лимит 50 монет в день. Актуальный лимит монет за покупки проверяется в приложении.

Старт чекина за 4 недели до 11.11 даёт около четырёх полных циклов RU-приложения, порядка 110–120 монет к началу распродажи; точный расчёт делается по дате старта чекина.

Как тратить монеты

Автосписание в корзине применяет монеты при оформлении заказа и даёт скидку 2–6%. Раздел “Монеты” собирает товары со скидками до 10–20% (RU-приложение); в Global по этому разделу действует формат Super Discount со скидками до 95%. Отдельный формат — “товары за 1 цент”: позиции ценой $0,01, при списании 300–500 монет почти вся цена товара закрывается монетами.

Скидку раздела “Монеты” увеличивает “алгоритмический прогрев” — порядок действий, проверенный тестами января 2026 года: открыть карточку товара на 30–60 секунд и добавить её в избранное. Через 15–120 минут товар появляется в ленте раздела “Монеты” со скидкой 6–10% вместо стандартных 2%.

Правила применения купонов к заказу влияют на итоговую сумму: монеты применяются до купонов и уменьшают базу процентной скидки. Пример: товар за $100, 200 монет ($2) и купон 50% дают итог $49, а без списания монет — $50. В крупном заказе с процентным купоном списание монет уменьшает итоговую сумму на меньшую величину, чем номинал монет: 200 монет ($2) дают экономию только $1.

Как обменять монеты на купоны

В актуальном RU-приложении функция прямого обмена монет на купоны отсутствует: единственный способ использования монет — применение к конкретным покупкам. Купоны на 10 долларов за монеты в текущем приложении таким способом не выдаются — в прошлых сезонах монеты обменивались на купоны $2, $6 и $10 (сезон-2020), а в сезоне-2018 обмен входил в механику “Страна игр”. На больших распродажах обменные механики временно возвращались, поэтому раздел “Монеты” на дату 11.11 проверяется отдельно в каждом сезоне.

Когда сгорают монеты

Официальный срок жизни монет — 6 календарных месяцев с даты начисления (п. 2 Правил программы монет). Массовое списание балансов проходит 31 декабря каждого года: это подтверждено историей списаний сезонов 2018–2025, включая кейс потери 1060 монет ($10,60) за шесть списаний 31 декабря.

Монеты после 11.11 не сгорают: обнуления баланса в сам день распродажи не происходит, следующее массовое списание идёт 31 декабря. Через декабрь накопления не переносятся: баланс рекомендуется обнулить до середины декабря, а в самом декабре не держать более 100 монет.

При отмене заказа, возврате товара или споре начисленные за покупку монеты сгорают навсегда (п. 7.10 Правил): известен кейс потери 500 монет при отмене заказа. Один аккаунт — одно участие в программе (п. 8.7 Правил): при нескольких аккаунтах платформа аннулирует монеты.

План накопления к 11.11 по датам

Механики распродажи дают максимальный результат при старте участия за 3–4 недели до 11.11: циклы чекина и задания успевают отработать полностью, а купоны и звёзды накапливаются к основной волне. Чек-лист накопления сводит все механики сезона-2026 в порядок по датам; даты взяты из анонсов и данных прошлых сезонов и снабжены сезонными пометками.

Чек-лист описывает, как играть на Алиэкспресс 11.11: игра проходит в три этапа. Первый — накопление без трат: чекин монет (цикл 6 дней, 28 монет за цикл) и задания на звёзды; в сезоне-2026 ранний доступ к “Драконополии” открывается 29 октября и работает до 7 ноября, с этого дня доступны задания. Второй — разогрев 8–10 ноября: корзина на монеты, купоны разогрева, задания дня. Третий — трата накопленного: применение купонов в основную волну 11 ноября и обмен звёзд на товары с секретных карточек с 12 по 18 ноября. Звёздные купоны применяются со старта волны 11 ноября (сезон-2025); завершается календарь сезона-2026 розыгрышем призов “Драконополии” 19 ноября. Игра 11.11 на Алиэкспресс идёт в приложении: сбор монет с компьютера заблокирован со второго квартала 2024 года.

В календарь встроены Часы выгоды. Расписание сезона-2026: 11 ноября — три слота (11:00, 15:00 и 18:00 МСК), с 12 по 18 ноября — два слота (11:00 и 15:00 МСК). В сезоне-2025 второй вечерний час добавлялся только с 15 ноября.

Активная фаза распродажи — первые 48 часов с 11:00 11 ноября до 13 ноября (данные сезона-2025): в этот период отдача купонов максимальна.

Реальная выгода: сколько дают игры и монеты

Игровые механики распродажи бесплатны, но требуют времени — от одной минуты в день на чекин до нескольких коротких сессий подаркопада. Расчёт построен на подтверждённых ставках (курс монет, циклы чекина, номиналы купонов) без маркетинговых округлений. Обменять монеты на купоны 11.11 напрямую нельзя: прямой конвертации в приложении нет, монеты применяются как скидка к покупкам. Оценки пересчитаны в рубли по внутреннему курсу программы — $0,01 за монету; рублёвая сумма зависит от курса площадки на дату заказа.

Механика Затраты времени Типичная награда Оценка за 2–3 недели Чекин монет около 1 минуты в день 28 монет за цикл 6 дней = $0,28 ~100–150 ₽ монетами за 4 цикла — расчёт по курсу $0,01 за монету Задания дня 5–10 минут в день монеты и баллы поштучно сумма зависит от набора заданий сезона “Драконополия” (звёзды) 5–15 минут в день плюс заказы купоны со скидкой до 50% на ограниченный ассортимент; в сезоне-2025 — до 49% купоны на сотни рублей при ежедневном участии — оценка по номиналам купонов прошлых сезонов Подаркопад сессии по несколько минут 2–6 раз в день; раздачи каждые 4 часа единичные купоны 50–300 ₽ — оценка по номиналам купонов прошлых сезонов несколько сотен рублей при участии во всех сессиях

Монеты напрямую дают наименьшую выгоду: 28 монет за шестидневный цикл эквивалентны $0,28, а за четыре недели набирается порядка 110–120 монет ($1,10–1,20). Основная ценность монет — не прямая конвертация, а скидки 10–20% в разделе “Монеты” и “товары за 1 цент”. Звёзды “Драконополии” конвертируются в купоны со скидкой до 50% (в сезоне-2025 — до 49%), но скидка действует на ограниченный ассортимент магазинов-партнёров, и звёздный купон сравнивается с обычными купонами до применения. Правила, описывающие звёздные купоны и их суммирование с другими скидками, разобраны в отдельной статье о купонах распродажи.

Выиграть купон в играх 11.11 можно двумя путями: гарантированно за звёзды “Драконополии” или по вероятности в розыгрышах призов и раздачах подаркопада. В подаркопаде за сессию выпадают единичные купоны на 50–300 ₽. Суммарный эффект всех механик за 2–3 недели ежедневного участия — несколько сотен рублей экономии на заказах распродажи: основной вклад дают купоны за звёзды, монеты остаются вспомогательной скидкой.

Частые вопросы об играх и монетах 11.11

Как обменять монеты на купоны в 2026 году?

В RU-приложении прямого обмена монет на купоны нет: монеты применяются как скидка к конкретным покупкам. В прошлых сезонах обмен на купоны $2, $6 и $10 действовал, и на распродажах обменные механики иногда возвращаются, состояние обмена проверяется в разделе “Монеты”. Подробности про обмен монет и купоны распродажи собраны в отдельной статье.

Сгорают ли монеты после 11.11?

Монеты после 11.11 не сгорают: после распродажи баланс сохраняется, официальное правило — 6 месяцев с даты начисления (п. 2 Правил программы монет). Массовое списание проходит 31 декабря каждого года, поэтому израсходовать собранный за распродажу баланс рекомендуется до середины декабря.

Сколько монет можно накопить за день или месяц?

Чекин в СНГ-версии приложения приносит 2–7 монет в день и 28 монет за 6-дневный цикл; за месяц набирается до 4–5 циклов — 112–140 монет. Дополнительно монеты дают задания дня и покупки; лимит монет за покупки в сезоне-2018 — 50 монет в день.

Что делать, если прогресс чекина сбросился?

Причина сброса — пропуск дня: цикл обнуляется до первого дня, и прогрессия выплат начинается заново. Накопленные монеты при этом сохраняются — сбрасывается только прогресс цикла, а не баланс.

Почему задание не засчиталось?

Задания могут засчитываться не сразу — статус задания проверяется повторно. Если задание отклонено, причина отказа указана в карточке задания: категория товара, регион или срок действия предложения.

Когда подаркопад?

Подаркопад проходит несколькими сессиями в день в период распродажи; в основной период сезона-2018 раздачи шли каждые 4 часа. Расписание сезона-2026 публикуется в разделе распродажи в приложении.

Безопасна ли накрутка монет через скрипты?

Накрутка монет через скрипты — нарушение правил программы. Правило “один участник — один аккаунт” закреплено в п. 8.7 Правил: при обнаружении мультиаккаунтов платформа аннулирует монеты и баллы; автоматизированный сбор монет создаёт риск списания всего баланса.

Какие игры доступны в России, а какие только в Global?

В СНГ-версии приложения из игровых механик работают чекин и сезонные игры распродажи. Мини-игры с монетами (Merge Boss, GoGo Match, Prize Land) доступны только в Global; аккаунты СНГ и Global не пересекаются.

Итоги: механики, награда, сроки

Игры и монеты 11.11 в сезоне-2026 сводятся к четырём механикам — “Драконополия”, задания дня, подаркопад и монетный чекин; награда и сроки каждой собраны в таблице. Правила и сценарии участия определяются регламентом каждой активности.

Механика Награда Сроки (сезон-2026) “Драконополия” купоны до 50%, товары за 99 ₽, звёзды, розыгрыш призов 29.10–18.11, розыгрыш 19.11 Задания дня монеты и баллы ежедневно на разогреве Подаркопад купоны магазинов сессии в дни распродажи; в основной период — каждые 4 часа (данные сезона-2018) Монеты скидка 2–20% и “товары за 1 цент” чекин доступен постоянно; списание 31.12

Применением купонов, добытых в играх, занимается статья о том, как получить и использовать купоны 11.11. Полные правила события и его место в годовом графике скидок — в материалах распродажа 11.11 на Алиэкспресс: даты, правила и календарь распродаж Алиэкспресс. Обсуждения игр и монет 11.11 прошлых сезонов собраны в постах архива нашего сайта.

Розыгрыш призов “Драконополии” 19 ноября завершает игровой календарь сезона-2026. Ежедневный чекин монет работает и вне распродажи, а массовое списание накопленного баланса проходит 31 декабря. Набор механик сезона приведён по анонсам площадки; сводная таблица и расписание обновляются по ходу распродажи, даты механик прошлых лет указаны в статье с сезонными пометками.