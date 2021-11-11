Правда о скидках 11.11 на Алиэкспресс: обман, отзывы покупателей, итоги прошлых лет

Скидки 11.11 на Алиэкспресс реальные, но больших скидок меньше, чем обещает реклама. По данным исследования 412 000 товаров распродажи 2025 года, настоящая скидка — цена на 10% и более ниже минимума предыдущего месяца — была у 23% товаров: 96 010 из 412 000. Фиктивные скидки зафиксированы у 28% товаров (116 169), незначительное снижение на 0–10% — у 49% (199 821). По расчётам исследования, вероятность купить товар со скидкой 10% и выше — 1 к 4.

Распродажа 11.11 — не обман целиком и не раздача товаров со скидкой: в данных 2025 года три четверти товаров шли без значимого снижения цены, и только каждый четвёртый был дешевле минимума предыдущего месяца. Настоящие скидки существовали, но распространялись на меньшинство ассортимента, поэтому участие в распродаже само по себе экономии не гарантирует. Подвох распродажи 11.11 — в распределении скидок: выгода концентрируется в подготовленных покупках. Покупать на 11.11 стоит, когда корзина собрана заранее, история цены проверена, купоны собраны в связку.

В статье — статистика накрутки цен по категориям, механика завышения цен перед 11 ноября, методика проверки скидки за 5 минут, отзывы покупателей о распродаже 11.11 на Алиэкспресс из архива постов mysku, итоги распродаж по годам с 2009 по 2026 и вердикт о покупках, в которых распродажа оправдывается.

Что говорят цифры: сколько на 11.11 настоящих скидок

Статистика скидок 11.11 на Алиэкспресс опирается на единственное масштабное публичное исследование — анализ 412 000 товаров распродажи 2025 года. Мониторинг цен вёлся с 16 сентября 2025 года: для каждого товара ежедневно фиксировались цена, размер скидки и число заказов. Все товары исследования разделены на три группы:

настоящая скидка — цена на распродаже минимум на 10% ниже минимальной цены прошлого месяца;

фиктивная скидка — товар дешевеет, но не становится дешевле минимума прошлого месяца;

незначительное снижение — цена опускается на 0–10% к минимуму месяца.

Сравнение во всех трёх случаях идёт с минимумом месяца, а не с зачёркнутой ценой в карточке товара.

Результаты по распродаже 2025 года: доля настоящих скидок — 23% (96 010 товаров), фиктивных — 28% (116 169), незначительного снижения — 49% (199 821). Вывод исследования: каждый четвёртый товар распродажи шёл с фиктивной скидкой, каждый второй — без скидки или с незначительным снижением; вероятность купить товар с выгодой 10% и более — 1 к 4. Реальные скидки на Алиэкспресс к 11.11 в том сезоне охватывали примерно четверть ассортимента, то есть большие скидки 11 ноября были у меньшинства товаров.

Отдельный срез исследования — популярные товары, позиции со 100 и более заказами: их в распродаже было 145 255, около трети ассортимента. Среди них настоящие скидки имели 36 606 товаров, фиктивные — 41 984 (около 29%), незначительное снижение — 66 665. Доля фиктивных скидок у популярных товаров практически совпадает со средней по распродаже. По выводу источника, завышают цены перед акцией и продавцы с большим числом заказов: количество заказов и рейтинг продавца сами по себе не гарантируют покупку по настоящей скидке.

Рейтинг категорий по доле фиктивных скидок (данные распродажи 2025 года):

Категория Товаров всего Фиктивных, шт. Фиктивных, % Настоящих, % Детские товары 25 165 9 038 36% 20% Бытовая электроника 12 126 4 365 36% 17% Лампы и освещение 13 391 4 455 33% 18% Женская одежда 42 326 13 411 32% 21% Компьютеры и сетевое оборудование 21 667 6 919 32% 20% Телефоны и телекоммуникации 12 833 3 600 28% 26% Ювелирные изделия 17 986 4 001 22% 39% Часы 16 368 3 595 22% 23%

В категориях верхней части рейтинга фиктивная скидка встречалась у каждого третьего товара. Наибольшая доля настоящих скидок — в ювелирных изделиях и часах. Доли в процентах рассчитаны по строкам таблицы исследования: в самом источнике категории описаны абсолютными числами.

Данным исследования десять лет. За это время площадка стала локальной (aliexpress.ru), цены переведены в рубли, появились собственные правила и раздел “Самая низкая цена за 30 дней”. Соотношение 23/28/49 — ориентир масштаба явления, а не точный прогноз сезона-2026. Свежие наблюдения по конкретным товарам собраны в отзывах покупателей, динамика по годам — в разделе итогов распродаж.

Как накручивают цены: механика фиктивных скидок

Подвох распродажи 11.11 на Алиэкспресс — не в самих скидках, а в цене, от которой они считаются. Обман строится по трём схемам: снятие действующих скидок перед стартом, завышение цены за несколько дней до 11 ноября и психологические приёмы в карточке товара.

Снятие скидок перед распродажей

Первая схема зафиксирована измерениями: за 11 дней до распродажи 2025 года скидки начали исчезать из каталога. 30 октября 2025 года со скидкой продавались 388 606 товаров, к 6 ноября — 424: перед стартом были сняты практически все скидки, включая действовавшие несколько месяцев. 11 ноября эти же скидки возвращаются в карточки как “акционные”. “Старая” цена, от которой отсчитывается процент скидки на распродаже, формируется именно в дни перед стартом.

Завышение цены перед 11 ноября

Вторая схема — рост цены за 5–10 дней до акции, чтобы “скидка 50%” отсчитывалась от завышенной цифры. Классический случай описан в блоге автовладельца: Bluetooth-гарнитура стоила 680 ₽ за месяц до распродажи, 1151 ₽ — в дни перед ней, 679 ₽ — “со скидкой 11.11” в день старта. Фактическая выгода составила 1 ₽. Триада “цена за месяц / перед распродажей / в день старта” плюс фактическая выгода в рублях применима к любому товару: она показывает фактическое движение цены вместо процента на плашке.

Накрутка при этом выборочная, а не тотальная: в том же блоге описан ELM-сканер, цена которого не менялась ни до, ни во время акции.

Психологические триггеры и подмена комплектации

Третья группа приёмов работает не с ценой, а с подачей товара.

Триггеры срочности: счётчики “до конца акции 30 минут”, “осталось 2 штуки”, “товар смотрят 15 человек” ограничивают время на сравнение цен. Счётчики не меняют цену товара: сравнение с историей стоимости показывает её независимо от таймера. Подмена комплектации: в корзине по умолчанию оказывается другая версия товара — цвет, объём, артикул — с другой ценой, тогда как скидка была на “упрощённую” версию. Артикул и комплектацию в корзине сверяют с карточкой, на которой объявлена скидка. Баннер против факта: плашка “скидка 70%” встречается на товарах с ценой на уровне продавцов без акции. Вместо плашки сравниваются цены других продавцов площадки: совпадение с обычной ценой означает маркетинговый приём, а не снижение.

Все три схемы выявляются одной проверкой — сравнением текущей цены с историей стоимости товара. На этом же сравнении построена методика проверки скидки за 5 минут.

Как проверить реальную скидку за 5 минут

Реальная скидка на 11.11 определяется одним критерием исследования 412 000 товаров распродажи 2025 года: настоящей считается цена на 10% и более ниже минимума предыдущего месяца. Пять шагов проверки отделяют реальные скидки на Алиэкспресс к 11.11 от типовых хитростей накрутки — завышения цены перед акцией и подмены комплектации.

Проверить минимум месяца. В карточке товара на AliExpress есть раздел “Самая низкая цена за 30 дней” — он показывает минимальную цену за последний месяц, а не среднюю. Если минимум месяца близок к “цене со скидкой”, снижение фиктивное: товар на распродаже не дешевле, чем в предыдущий месяц. Открыть историю цены. Сервисы и расширения мониторинга цен (AliRadar, Alitools) показывают динамику стоимости товара за месяцы. График показывает, когда и как менялась цена перед акцией. Рост цены за 1–2 недели до старта — признак подготовленной “старой” цены. Сравнить с другими продавцами и локальными магазинами. Цена “со скидкой” сравнивается с предложениями других продавцов площадки и с ценами на ту же модель в Ozon, Яндекс.Маркете и DNS; сравнение проводится по одной и той же модели и модификации. Сравнение с обычной розничной ценой отделяет реально дешёвые вещи 11.11 от товаров, продающихся по цене без акции. Проверить артикул и комплектацию в корзине. Цвет, объём памяти, версия модели, комплект кабелей и состав комплекта в корзине сверяются с карточкой, на которой была объявлена скидка: подмена версии товара меняет и цену, и состав заказа. Зафиксировать цену заранее. Товар, добавленный в корзину или избранное за две-три недели до распродажи, даёт собственную точку отсчёта — она не зависит ни от зачёркнутой цифры в карточке, ни от процента на плашке.

Шаги 1 и 4 занимают минуты в карточке товара, шаги 2–3 — до пяти минут на товар. Наблюдение пятого шага дополнительного времени не требует: корзина накапливается сама, пока идёт подготовка к распродаже 11.11.2026.

Отзывы покупателей о распродаже 11.11

Статистика фиксирует долю фиктивных скидок, но не показывает, как накрутка цен и настоящие скидки выглядят в реальном заказе. Отзывы о распродаже 11.11 на Алиэкспресс дают именно это: в постах-обсуждениях разных лет зафиксированы конкретные покупки — что заказывали, сколько сэкономили или потеряли и что показала проверка цены. Мы собрали классический кейс накрутки и карточки датированных историй покупок за 2015–2025 годы: от постов формата “что я купил на Али 11.11.17” до обзоров покупок с Алиэкспресс после 11.11.2025.

Классический пример — история гарнитуры из блога автовладельца. За месяц до распродажи товар стоил 680 ₽, в дни перед 11 ноября — 1151 ₽, в день старта — 679 ₽ при обещанной “скидке до 75%”. Фактическая выгода покупателя составила 1 ₽ относительно цены за месяц до акции.

Каждая история в карточках оценена по критерию исследования 412 000 товаров распродажи 2025 года: реальной считается цена минимум на 10% ниже минимума предыдущего месяца. По этому критерию история получает один из трёх вердиктов: “реальная скидка”, “фиктивная скидка подтверждена” или “связка купонов сработала”. Число сэкономленных или переплаченных рублей приводится в тех историях, где оно указано в посте. Критерий одинаков для всего архива, от постов 2015 года до обзоров сезона-2025, поэтому истории разных лет сравнимы между собой.

Вместе истории показывают, как прошли скидки на Алиэкспресс 11.11 в разные годы, и в них повторяются два сюжета. Первый — схема “цена выросла — вернулась” в постах 2015–2017 годов: покупатели описывают рост цены перед стартом и возврат цены 11 ноября под видом скидки. Второй — ежегодные истории удачных покупок 11.11 со скидками на технику вплоть до сезона-2025: в каждом сезоне покупатели находят реальные скидки — товары, у которых акционная цена подтверждается минимумом предыдущего месяца. В один и тот же сезон в архиве оказываются и переплата, и экономия, поэтому вывод делается по распределению вердиктов в карточках: фиктивные и настоящие скидки сосуществуют в одной распродаже, итог конкретного заказа определяет проверка цены, а не год события. Подборку позиций с проверенными ценами редакция собрала в статье что купить на распродаже 11.11.

Итоги распродаж 11.11 по годам: 2009–2026

Обороты распродажи 11.11 компания Alibaba публиковала с 2009 года, и каждый следующий сезон устанавливал новый рекорд. Первая распродажа 2009 года прошла при 27 продавцах Taobao и Tmall и собрала 50 млн юаней (около 7 млн $). Через год, в 2010-м, оборот вырос почти в 19 раз, до 936 млн юаней, а в 2013 году достиг 5,8 млрд $ за сутки. За первый час 2013 года площадки приняли заказы на 19,1 млрд юаней (~3,1 млрд $); оборот суток превысил Чёрную пятницу и Киберпонедельник вместе, и распродажа 11.11 стала крупнейшей суточной онлайн-распродажей мира. В 2015 году, который Alibaba называла годом глобализации распродажи, оборот составил 91,2 млрд юаней. Оборот 2018 года, 213,5 млрд юаней (~30,8 млрд $), оказался больше Чёрной пятницы и Киберпонедельника США вместе и держался как рекорд до 2021 года, когда был опубликован итог в 540 млрд юаней; это значение осталось последним официальным. Заработок Алиэкспресса на 11.11 в официальных сводках всегда означал оборот площадок (GMV), то есть стоимость оформленных за сутки заказов по всем продавцам, а не прибыль компании. Подтверждённые итоги распродажи 11.11 на AliExpress и площадках Alibaba сведены в хронологическую таблицу по независимым источникам: от первой распродажи 2009 года до оценки сезона-2024.

Год Оборот Веха 2009 50 млн юаней (~7 млн $) Первая распродажа: 27 продавцов Taobao и Tmall 2010 936 млн юаней Рост почти в 19 раз за год 2013 5,8 млрд $ за сутки Крупнейшая суточная онлайн-распродажа мира — больше Чёрной пятницы и Киберпонедельника вместе; за первый час — 19,1 млрд юаней (~3,1 млрд $) 2015 91,2 млрд юаней Год глобализации распродажи 2018 213,5 млрд юаней (~30,8 млрд $) Рекорд до 2021 года; больше Чёрной пятницы и Киберпонедельника США вместе 2021 540 млрд юаней Последний опубликованный GMV 2022 Не опубликован Alibaba прекратила публикацию итогов (“качество вместо количества”); оценка Syntun — 262 млрд юаней по площадкам Alibaba; Tmall, JD и PDD вместе — 934 млрд юаней; весь рынок 31.10–11.11 — 1,1 трлн юаней 2024 38,4 млрд $ за сутки Оценка оборота суток 11.11

С 2022 года Alibaba прекратила публикацию итоговых цифр. Отказ компания объясняла смещением приоритетов с валовых оборотов на качество роста; формулировка “качество вместо количества” относится к сезону-2022. Независимые оценки продолжают выходить: по данным агентства Syntun, в 2022-м площадки Alibaba собрали 262 млрд юаней, а три площадки вместе (Tmall, JD и PDD) показали рекордные 934 млрд юаней. Совокупный оборот всего рынка за период с 31 октября по 11 ноября 2022 года оценивался в 1,1 трлн юаней. Для покупателя отказ от отчётности ничего не меняет в методике проверки скидок: сравнение текущей цены с историей стоимости показывает фактическое снижение независимо от того, публикует ли площадка свои обороты.

Рост оборотов не равен росту выгоды: объём продаж и доля настоящих скидок являются независимыми величинами, рекорд одного показателя не означает роста другого. Оценка сезона-2024, 38,4 млрд $ за сутки, как и рекорды прошлых лет, описывает объём оформленных заказов, а не экономию покупателя в рублях. Итоги распродаж 11.11 на Алиэкспресс по годам показывают масштаб события, а не размер скидок в корзине покупателя.

Итоги в России: цифры aliexpress.ru

Последние официальные российские итоги распродажи относятся к 2021 году: по данным площадки, распродажа 11.11.2021 стала для AliExpress в России рекордной. Статистика Алиэкспресс за 11.11.2021 сводится к четырём цифрам:

25,6 млн заказов на общую сумму 33,3 млрд ₽ за время распродажи-2021 — столько потратили покупатели за весь период акции;

аудитория 11 ноября 2021 года — 12,5 млн человек, рекордный день маркетплейса;

оборот локального бизнеса в сезон-2021 — 13,4 млрд ₽, рост на 136% к 2020 году;

ассортимент распродажи-2021 — более 209 млн товаров.

Сильнее всего в 2021-м росло число заказов по категориям локальных продавцов: продукты питания — +9041%, чистящие средства и средства для уборки — +314%, детская еда — +134%, мебель — +99%, товары для животных — +79%, товары для дома — +87%. Столь высокие проценты объясняются низкой базой прошлых лет: категории локального ассортимента в 2020 году были небольшими, поэтому относительный рост заметно превышает абсолютный прирост.

С 2022 года официальные российские итоги распродажи AliExpress не публиковались. Изменение статуса локальной площадки и объёма публикуемых данных делает прямое сопоставление с 2021 годом неполным, а оценок российского рынка после 2021-го без источника нет — к сезону-2026 свежих официальных цифр у площадки не появлялось.

Заработок Алиэкспресса на 11.11 в открытых данных представлен оборотом: глобальный — 38,4 млрд $ за сутки 2024 года, российский — 33,3 млрд ₽ за всю распродажу-2021, последние официальные локальные цифры. Величины не суммируются и напрямую не сравниваются: первая — оборот одних суток, вторая — итог всего периода распродажи 2021 года.

Как покупать с выгодой: приёмы опытных покупателей

Приёмы опытных покупателей не создают скидку там, где её нет: они собирают доступную выгоду — купоны накладываются поверх проверенной цены, а не вместо неё. Шесть приёмов — хитрости распродажи 11.11 на Алиэкспресс с измеримым эффектом: в процентах или рублях по данным прошлых сезонов.

Корзина за 2–4 недели до старта. Товары отбираются до разогрева, и у покупателя появляется собственная точка отсчёта цены: зафиксированная до распродажи стоимость защищает от фиктивной “старой цены” в карточке. Связка купонов. Промокод, купон продавца и монеты суммируются с базовой скидкой; в 2025-м связка купона продавца, купона площадки, промокода, монет и кэшбэка давала экономию до 55–60%. Действующие купоны собраны в статье все купоны и промокоды 11.11. Проверка артикула в корзине. Артикул и комплектация в заказе сверяются с карточкой, на которой объявлена скидка: защита от подмены комплектации означает, что оплаченная цена совпадает с проверенной. Игнорирование триггеров срочности. Решение принимается по трём цифрам (цена за месяц, цена перед стартом, цена в день акции), а не по счётчику остатка; эффект — отсутствие импульсивных заказов, которые и дают основную переплату в распродажи. “Час выгоды” и “Комбо”. “Час выгоды” проходит ежедневно с 11:00 до 12:00 МСК — в этом окне действуют минимальные цены дня (данные сезона-2025). “Комбо” — персональная скидка при заходе из приложения: окно заказа действует с 12:00 до 10:00 следующего дня, в 2025-м к скидке добавлялись кэшбэк 10% баллами и бесплатная доставка от 1000 ₽. Приветственные промокоды. Действуют только на первый заказ аккаунта: в 2025-м — 300 ₽ при заказе от 500 ₽ и более высокие номиналы; эффект — несколько сотен рублей экономии на первый заказ сезона. Номиналы каждого сезона публикуются в анонсах площадки.

Приёмы не меняют долю настоящих скидок — 23% по исследованию 2025 года (412 000 товаров): они переносят покупку внутрь этой доли, к товарам с измеримой выгодой. Скидка, которой нет в истории цены, не появится от купона: купон лишь добирает рубли к настоящему снижению, и честные скидки 11.11 определяются историей цены до применения любых промокодов.

Кому выгодна распродажа 11.11: вердикт

По данным исследования 2025 года, на распродаже 11.11 только один товар из четырёх продавался со скидкой 10% и более ниже минимальной цены месяца. Покупать 11.11 на Алиэкспресс стоит в одном случае: покупка запланирована заранее, история стоимости проверена, купоны собраны до старта волн. Импульсивные приобретения по плашке “до 90%” эту статистику не оправдывают: без подготовки три покупки из четырёх не дают цены ниже обычного месячного минимума.

Ждать распродажу 11.11 имеет смысл под конкретный список товаров, а не под сам факт скидок. Покупать на Алиэкспресс 11 ноября оправданно в двух границах: покупка исследована заранее и её финальная цена сверена с историей стоимости. Решение по каждой покупке определяется типовой ситуацией: в таблице сгруппированы пять вариантов, закрывающих большинство сценариев сезона.

Ситуация Что показывает практика Планируемая покупка техники (смартфон, планшет, техника для дома) Проверка трёх цен до заказа и связка купонов: в прошлые сезоны такой порядок приносил наибольшую экономию. Технике посвящена подборка с проверенными ценами Товар из категории-лидера накрутки цен (женская одежда, детские товары, лампы) Проверка истории стоимости обязательна: по данным исследования 2025 года, фиктивная скидка в этих категориях встречается у каждого третьего товара Импульсивная покупка по триггеру срочности Решение откладывается: плашка “осталось 2 штуки” не подтверждается выгрузками остатка — схемы таких триггеров разобраны в разделе о механике накрутки цен Покупка без проверки цены Вероятность цены ниже месячного минимума — 1 к 4 по исследованию 2025 года: три покупки из четырёх без проверки скидки не дают Ожидание альтернативы Чёрная пятница в последние сезоны шла следом за 11.11 (в 2025-м — с 20 ноября) и закрывала покупки, отложенные с основной распродажи; сравнение двух распродаж — в гиде хаба

После разбора механики накрутки цен практические шаги покупателя собраны в гиде: распродажа 11.11 на Алиэкспресс в 2026 году — даты и время волн, купоны, инструкция покупателя по каждой волне.

Для покупателей триггеров срочности и товаров из категорий-лидеров накрутки цен без проверки истории стоимости распродажа прошлых сезонов оборачивалась наибольшими потерями. По распределению исследования 2025 года это 28% фиктивных и 49% незначительных скидок — покупки по плашке без проверки попадают именно в эти группы.

Товары, чья цена в день распродажи действительно опускается ниже месячного минимума, на распродаже есть — данные исследования 2025 года отводят им четверть ассортимента. Разница между группами проходит по одному признаку: проверена история стоимости до оформления заказа или нет.

Что делать, если переплатили

Переплата на распродаже 11.11 — ситуация, у которой есть процедуры восстановления: спор, возврат и повторный заказ по новой цене. Возврат с распродажи 11.11 на Алиэкспресс оформляется на общих основаниях площадки, акционный статус товара порядок не меняет.

Спор и возврат

Товары, купленные на распродаже, возвращаются на общих условиях площадки: программа “Лёгкий возврат” действует 15 дней с получением заказа и не требует объяснения причин. Чтобы открыть спор, нужно в приложении перейти в “Мои заказы”, выбрать заказ и нажать “Открыть спор” — порядок одинаков для акционных и обычных покупок. Тема спора “товар не соответствует описанию” применима и к случаю подменённой комплектации: пересорт внутри заказа относится к типичным схемам манипуляций с комплектацией.

Если цена упала после покупки

Динамика цен после 11.11 иногда опускает товар ниже оплаченной стоимости — в этой ситуации порядок действий зависит от статуса заказа. Пока заказ не отправлен, он отменяется в приложении, после чего товар перекупается по новой цене. Для отправленных заказов действуют стандартные процедуры спора и возврата по регламенту площадки.

При отмене заказа, возврате и споре потраченные монеты не возвращаются — это правило п. 7.10 Правил программы монет. Перед повторным заказом монетная скидка пересчитывается заново, и размер сэкономленного на монетах не переносится в новый заказ. Арифметика решения считается до отмены: если падение цены меньше суммы невозвратных монет, отмена убыточна: потеря невозвратных монет превышает экономию от новой цены. Если падение цены превышает невозвратные бонусы, отмена и повторный заказ по новой цене дают экономию даже после потери монет.

Разбирательство не требуется, когда проверка истории стоимости сделана до оплаты: покупка совершалась ниже минимума месяца, и последующее падение цены незначительно по сравнению с этой разницей.

FAQ о скидках 11.11

Реальные ли скидки 11.11?

Реальные скидки в день распродажи получает часть товаров: по исследованию 412 000 товаров 2025 года настоящая скидка 10% и более была у 23% ассортимента. Ещё 28% товаров шли с фиктивной скидкой, 49% — с незначительным снижением цены. Отделить первую группу от двух остальных позволяет проверка истории стоимости по методике из пяти шагов.

В чём подвох распродажи 11.11?

Подвох — в “старой цене”, от которой отсчитывается скидка. Перед акцией с товаров снимаются действовавшие скидки: в исследовании 2025 года число товаров со скидками после этого сократилось с 388 606 до 424. Цена может вырасти за 5–10 дней до старта распродажи, и процент на карточке отсчитывается уже от завышенной цифры.

Стоит ли покупать 11.11 или ждать Чёрную пятницу?

Запланированным покупкам распродажа 11.11 даёт больше: связка купонов в прошлые сезоны добавляла до 55–60% экономии к цене товара. Чёрная пятница в 2025-м шла следом — с 20 ноября — и закрывала товары, оставшиеся от волны 11.11. Крупные запланированные покупки проверяются по истории цены в обеих волнах: окончательная цена сравнивается в рублях, а не по проценту на карточке.

Подают ли в суд или жалуются ли на Алиэкспресс за накрутку цен?

Регуляторные разбирательства о “пересоленных” скидках фиксировались проверками СМИ и аналитиков. Массовых судебных исков покупателей к площадке по скидкам 11.11 в публичном поле нет — претензии по конкретным заказам подаются через механизм споров площадки.

Возвращают ли деньги, если нашёл дешевле после покупки?

Автоматического возврата разницы площадка не предусматривает. До отправки заказа доступны отмена и повторный заказ по новой цене, после отправки — спор по несоответствию описанию. Потраченные монеты при отмене, возврате и споре не возвращаются, и это правило учитывается в расчёте выгоды повторного заказа.

Какой процент товаров с реальными скидками?

По исследованию 2025 года — 23% ассортимента: настоящую скидку 10% и более имели 96 010 товаров из 412 000. Среди товаров со 100 и более заказами доля настоящих скидок выше — 25% (36 606 из 145 255).

Сколько заработал Алиэкспресс на 11.11?

Глобальный оборот суток в 2024 году оценивался в 38,4 млрд долларов. С 2022 года Alibaba не публикует официальный объём продаж распродажи, оборот оценивают аналитики: оценка Syntun на 2022 год — 262 млрд юаней.

Итоги распродажи 11.11.2026

Итоги закупок 11.11 на Алиэкспресс в сезоне-2026 опираются на три источника: официальные анонсы площадки, посты-обсуждения mysku с заказами и отзывами покупателей и замеры карточек этой статьи. До появления официальных данных используются замеры постов-обсуждений с атрибуцией.

Официальные показатели сезона-2026 (оборот, число заказов, аудитория) отсутствуют: итоговые цифры не публикуются с 2022 года, когда вместо отчётности появилась формулировка “качество вместо количества”. Заработок Алиэкспресса на 11.11 в официальных сводках означал оборот площадок (GMV): последнее опубликованное значение, 540 млрд юаней, относится к 2021 году; оценка суток 2024 года — 38,4 млрд $. В летописи оборотов строка-2026 повторяет строку-2022 (“оборот не опубликован”); хронология отказа площадки от публикации отчётности прослеживается с сезона 2022 года.

Доля настоящих скидок сезона и категории, где скидки подтвердились или где зафиксирована накрутка цен, определяются по постам-обсуждениям mysku и замерам карточек этой статьи; для каждой категории указывается число проверенных товаров. На дату публикации статьи подтверждённых замеров сезона-2026 нет ни по постам-обсуждениям, ни по карточкам. Категории с подтверждёнными скидками открывают список того, что реально подешевело на 11.11.

Вердикт сезона для покупателя строится на сопоставлении распределения замера с ориентиром исследования 2025 года: 23% настоящих скидок, 28% фиктивных и 49% незначительных. Настоящими считаются скидки 10% и более к минимуму предыдущего месяца (критерий того же исследования). Совпадение или расхождение фиксируется по цифрам каждой доли: доля настоящих скидок ниже 23% означает, что сезон уступает ориентиру 2025 года, выше 23% — превосходит его.